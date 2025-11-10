Steven Smith News

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Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Star Aussie Bowler Confirms Return Ahead of The Ashes

Star Aussie Bowler Confirms Return Ahead of The Ashes

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Is Marnus Labuschagne Peaking at the Perfect Time Before The Ashes?

Is Marnus Labuschagne Peaking at the Perfect Time Before The Ashes?

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Is This a Warning Sign for England Ahead of The Ashes 2025?

Is This a Warning Sign for England Ahead of The Ashes 2025?

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Kevin Pietersen Comes Out in Support of Steven Smith’s Captaincy Return

Kevin Pietersen Comes Out in Support of Steven Smith’s Captaincy Return

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Usman Khawaja Reveals His Ideal Batting Order for the Ashes

Usman Khawaja Reveals His Ideal Batting Order for the Ashes

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Cricket Australia Names Steve Smith Captain for Ashes Opener

Cricket Australia Names Steve Smith Captain for Ashes Opener

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Babar Azam’s BBL Entry Sparks ‘Babaristan’ Craze Among Fans

Babar Azam’s BBL Entry Sparks ‘Babaristan’ Craze Among Fans

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Guess Which Teams Are Dominating All Formats of Cricket!

Guess Which Teams Are Dominating All Formats of Cricket!

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Why The Ashes Might Be Considered Bigger Than India-Australia Series?

Why The Ashes Might Be Considered Bigger Than India-Australia Series?

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Steven Smith Shows Confidence in Labuschagne for Ashes Series

Steven Smith Shows Confidence in Labuschagne for Ashes Series

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Steven Smith Breaks Silence on Leading Team in Cummins’ Absence

Steven Smith Breaks Silence on Leading Team in Cummins’ Absence

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Has South Africa Just Set the Unthinkable Record in Tests?

Has South Africa Just Set the Unthinkable Record in Tests?

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Is BBL 2025/26 About to Become the Most Exciting Edition Yet?

Is BBL 2025/26 About to Become the Most Exciting Edition Yet?

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Is This the End of Classic India vs Australia Encounters?

Is This the End of Classic India vs Australia Encounters?

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How 3 Phone Calls Helped Shubman Gill Get a Perfect Captaincy Debut in England?

How 3 Phone Calls Helped Shubman Gill Get a Perfect Captaincy Debut in England?

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Could Ishant Sharma Be Right Calling Kohli a Cricket Gangster?

Could Ishant Sharma Be Right Calling Kohli a Cricket Gangster?

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Australia tour of West Indies 2025 | Australia move to comfortable position on rain-affected day

Australia tour of West Indies 2025 | Australia move to comfortable position on rain-affected day

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Steve Smith in race to make the team for West Indies tour after being cleared from surgery

Steve Smith in race to make the team for West Indies tour after being cleared from surgery

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WTC Final | Steve Smith drops sitter to hand reprieve to Temba Bavuma at crucial juncture

WTC Final | Steve Smith drops sitter to hand reprieve to Temba Bavuma at crucial juncture

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AUS vs NED | Twitter reacts as Warner exhibits his experience to Dutch's early wicket celebration

AUS vs NED | Twitter reacts as Warner exhibits his experience to Dutch's early wicket celebration

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WATCH | ‘Quick-witted’ Steve Smith slams slog six over the fence off no-ball after spotting an extra fielder outside the circle

WATCH | ‘Quick-witted’ Steve Smith slams slog six over the fence off no-ball after spotting an extra fielder outside the circle

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Opposition teams have started to work out the ways to slow down Steve Smith, claims Ricky Ponting

Opposition teams have started to work out the ways to slow down Steve Smith, claims Ricky Ponting

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Internet reacts to Steve Smith's hysterical antics against Sri Lanka

Internet reacts to Steve Smith's hysterical antics against Sri Lanka

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Intrigued to see how long 'Bazball' lasts, remarks Steven Smith

Intrigued to see how long 'Bazball' lasts, remarks Steven Smith

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Pak vs Aus | Steve Smith scripts a historic record overtaking Kumar Sangakkara and Sachin Tendulkar

Pak vs Aus | Steve Smith scripts a historic record overtaking Kumar Sangakkara and Sachin Tendulkar

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WATCH | Mohammad Rizwan jokingly asks Steven Smith for advice on DRS call in Karachi Test

WATCH | Mohammad Rizwan jokingly asks Steven Smith for advice on DRS call in Karachi Test

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Ashes 2021-22| Warner and Labuschagne’s partnership set up the win, says Steve Smith

Ashes 2021-22| Warner and Labuschagne’s partnership set up the win, says Steve Smith

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