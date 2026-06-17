Sanjay Manjrekar News

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Sanjay Manjrekar Picks New Captain Choice for Mumbai Indians

Sanjay Manjrekar Picks New Captain Choice for Mumbai Indians

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  • cricket
Yashasvi Jaiswal Moves Just Inches Away from Manjrekar’s Record

Yashasvi Jaiswal Moves Just Inches Away from Manjrekar’s Record

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ENG vs IND | Twitter trolls Sanjay for unrequited mistimed comment costing Rahul his wicket

ENG vs IND | Twitter trolls Sanjay for unrequited mistimed comment costing Rahul his wicket

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IPL 2024 | Twitter erupts as Manjrekar shuns crowd boos for Hardik’s homecoming

IPL 2024 | Twitter erupts as Manjrekar shuns crowd boos for Hardik’s homecoming

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WTC 2023 | Sri Lanka are incapable of upsetting New Zealand, claims Sanjay Manjrekar

WTC 2023 | Sri Lanka are incapable of upsetting New Zealand, claims Sanjay Manjrekar

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IND vs AUS 2022 | Virat Kohli is trusting his power game, reckons Sanjay Manjrekar

IND vs AUS 2022 | Virat Kohli is trusting his power game, reckons Sanjay Manjrekar

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Asia Cup 2022 | Everything about Hardik Pandya is currently unreal, states Sanjay Manjrekar

Asia Cup 2022 | Everything about Hardik Pandya is currently unreal, states Sanjay Manjrekar

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Asia Cup 2022 | Hardik Pandya’s prowess against pace and spin is there for everyone to see, states Sanjay Manjrekar

Asia Cup 2022 | Hardik Pandya’s prowess against pace and spin is there for everyone to see, states Sanjay Manjrekar

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ZIM vs IND 2022 | Deepak Chahar is today’s Bhuvneshwar Kumar, proclaims Sanjay Manjrekar

ZIM vs IND 2022 | Deepak Chahar is today’s Bhuvneshwar Kumar, proclaims Sanjay Manjrekar

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Virat Kohli was trying to hit boundaries from ball number one in England to adapt India’s new 'philosophy', states Sanjay Manjrekar

Virat Kohli was trying to hit boundaries from ball number one in England to adapt India’s new 'philosophy', states Sanjay Manjrekar

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WI vs IND 2022 | R Ashwin has mastered the art of being economical in T20 cricket, reckons Sanjay Manjrekar

WI vs IND 2022 | R Ashwin has mastered the art of being economical in T20 cricket, reckons Sanjay Manjrekar

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WI vs IND 2022 | In-form Bhuvneshwar Kumar is a certainty to make T20 World Cup squad, opines Sanjay Manjrekar

WI vs IND 2022 | In-form Bhuvneshwar Kumar is a certainty to make T20 World Cup squad, opines Sanjay Manjrekar

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IND vs ENG 2022 | Worried about Hardik Pandya in 50-over cricket, states Sanjay Manjrekar

IND vs ENG 2022 | Worried about Hardik Pandya in 50-over cricket, states Sanjay Manjrekar

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Not going to be easy for Ravindra Jadeja to take his place, believes Sanjay Manjrekar

Not going to be easy for Ravindra Jadeja to take his place, believes Sanjay Manjrekar

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Sarfaraz Khan gets big scores at a great strike rate, states Sanjay Manjrekar

Sarfaraz Khan gets big scores at a great strike rate, states Sanjay Manjrekar

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  • cricket
Expect Deepak Hooda to get a look in, opines Sanjay Manjrekar

Expect Deepak Hooda to get a look in, opines Sanjay Manjrekar

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Suryakumar Yadav has already confirmed his place for T20 World Cup, believes Sanjay Manjrekar

Suryakumar Yadav has already confirmed his place for T20 World Cup, believes Sanjay Manjrekar

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IPL 2022 | Ravichandran Ashwin is a problem for Rajasthan Royals on flat tracks, opines Sanjay Manjrekar

IPL 2022 | Ravichandran Ashwin is a problem for Rajasthan Royals on flat tracks, opines Sanjay Manjrekar

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IPL 2022 | Mayank Agarwal is short on confidence this season, reckons Sanjay Manjrekar

IPL 2022 | Mayank Agarwal is short on confidence this season, reckons Sanjay Manjrekar

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IPL 2022 | Mayank Agarwal is true team leader, sacrificing his opening spot for Jonny Bairstow, says Sanjay Manjrekar

IPL 2022 | Mayank Agarwal is true team leader, sacrificing his opening spot for Jonny Bairstow, says Sanjay Manjrekar

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IPL 2022 | Dinesh Karthik can get in India’s playing XI only if he maintains his form throughout the season, opines Sanjay Manjrekar

IPL 2022 | Dinesh Karthik can get in India’s playing XI only if he maintains his form throughout the season, opines Sanjay Manjrekar

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IPL 2022 | Prithvi Shaw is a priceless player with the kind of damage he does at top, reckons Sanjay Manjrekar

IPL 2022 | Prithvi Shaw is a priceless player with the kind of damage he does at top, reckons Sanjay Manjrekar

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IPL 2022 | The backing Riyan Parag gets for his returns is surprising, says Sanjay Manjrekar

IPL 2022 | The backing Riyan Parag gets for his returns is surprising, says Sanjay Manjrekar

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IPL 2022 | Sending Ravichandran Ashwin to bat at No. 3 was a bizarre move, remarks Sanjay Manjrekar

IPL 2022 | Sending Ravichandran Ashwin to bat at No. 3 was a bizarre move, remarks Sanjay Manjrekar

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IPL 2022 | Arshdeep Singh is much better bowler to have in your side than Bhuvneshwar Kumar, opines Sanjay Manjrekar

IPL 2022 | Arshdeep Singh is much better bowler to have in your side than Bhuvneshwar Kumar, opines Sanjay Manjrekar

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IPL 2022 | Expected Rohit Sharma to leave captaincy like Virat Kohli and hand it to Kieron Pollard, says Sanjay Manjrekar

IPL 2022 | Expected Rohit Sharma to leave captaincy like Virat Kohli and hand it to Kieron Pollard, says Sanjay Manjrekar

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Ajinkya Rahane would have been out of my plans if I was selector, reckons Sanjay Manjrekar

Ajinkya Rahane would have been out of my plans if I was selector, reckons Sanjay Manjrekar

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