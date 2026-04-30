Stuart Broad News

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Players
David Warner and Stuart Broad start the 2025 Ashes with a Verbal Spat

David Warner and Stuart Broad start the 2025 Ashes with a Verbal Spat

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Ashes 2023 | Twitter hails Stuart Broad ending his career as true Nighthawk with last-ball six

Ashes 2023 | Twitter hails Stuart Broad ending his career as true Nighthawk with last-ball six

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Ashes 2023 | Twitter in splits as Broad resorts to 'black magic' to dismiss sturdy Labuschagne

Ashes 2023 | Twitter in splits as Broad resorts to 'black magic' to dismiss sturdy Labuschagne

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Ashes 2023 | Twitter roars in unison with Headingley as Broad completes 'Sweet 16' over Warner

Ashes 2023 | Twitter roars in unison with Headingley as Broad completes 'Sweet 16' over Warner

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Ashes 2023 | Twitter show respect to crippled Nathan Lyon for displaying 'ultimate courage' at Lord's

Ashes 2023 | Twitter show respect to crippled Nathan Lyon for displaying 'ultimate courage' at Lord's

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Ashes 2023 | Twitter in shock as Stuart Broad gets DRS right after celebrappeal following Ahsan Raza’s ignorance

Ashes 2023 | Twitter in shock as Stuart Broad gets DRS right after celebrappeal following Ahsan Raza’s ignorance

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Ashes 2023 | Twitter and Edgbaston goes mad after Broad sets up Smith to reinvigorate England

Ashes 2023 | Twitter and Edgbaston goes mad after Broad sets up Smith to reinvigorate England

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Ashes 2023 | Twitter reacts as Broad’s blunder assists Khawaja in extending stay despite getting out

Ashes 2023 | Twitter reacts as Broad’s blunder assists Khawaja in extending stay despite getting out

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Ashes 2023 | Twitter goes wild after fired up Broad 'predicts wicket' before dismissing Labuschagne

Ashes 2023 | Twitter goes wild after fired up Broad 'predicts wicket' before dismissing Labuschagne

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ENG vs IRE | Twitter reacts to rampant Broad mocking Tector after falling him into perfect trap

ENG vs IRE | Twitter reacts to rampant Broad mocking Tector after falling him into perfect trap

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Ashes 2023 | I don’t class 2021-22 as real Ashes series, claims Stuart Broad

Ashes 2023 | I don’t class 2021-22 as real Ashes series, claims Stuart Broad

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WATCH, NZ vs ENG | Stuart Broad's too-good-to-be-true deliveries emphatically castles Kiwi top-three

WATCH, NZ vs ENG | Stuart Broad's too-good-to-be-true deliveries emphatically castles Kiwi top-three

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NZ vs ENG, WATCH | Nighthawk Stuart Broad shown mercy by comical fielding in classic cricket blooper

NZ vs ENG, WATCH | Nighthawk Stuart Broad shown mercy by comical fielding in classic cricket blooper

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ENG vs SA 2022 | Stuart Broad scripts history, becomes second player to take 100 Test wickets at Lord’s

ENG vs SA 2022 | Stuart Broad scripts history, becomes second player to take 100 Test wickets at Lord’s

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IND vs ENG 2022, 5th Test | Internet reacts to umpire Richard Kettleborough scolding Stuart Broad for complaints

IND vs ENG 2022, 5th Test | Internet reacts to umpire Richard Kettleborough scolding Stuart Broad for complaints

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IND vs ENG, 5th Test | Internet reacts as Jasprit Bumrah channels his 'inner' Rishabh Pant

IND vs ENG, 5th Test | Internet reacts as Jasprit Bumrah channels his 'inner' Rishabh Pant

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England’s ruthless approach under Ben Stokes yielding rich dividends

England’s ruthless approach under Ben Stokes yielding rich dividends

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ENG vs NZ 2022 | Ben Stokes to start with both James Anderson and Stuart Broad against New Zealand

ENG vs NZ 2022 | Ben Stokes to start with both James Anderson and Stuart Broad against New Zealand

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ENG vs NZ | Want to give ‘heart and soul’ on the field, says Stuart Broad

ENG vs NZ | Want to give ‘heart and soul’ on the field, says Stuart Broad

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Had a very brief cricket chat with Brendon McCullum, says Stuart Broad

Had a very brief cricket chat with Brendon McCullum, says Stuart Broad

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ENG vs NZ | James Anderson and Stuart Broad earn a recall for New Zealand Tests

ENG vs NZ | James Anderson and Stuart Broad earn a recall for New Zealand Tests

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Stopped trying to make sense of my omission from England squad for West Indies series, says James Anderson

Stopped trying to make sense of my omission from England squad for West Indies series, says James Anderson

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WI vs ENG 2022 | No regret at leaving Stuart Broad and James Anderson out of Test series, says Joe Root

WI vs ENG 2022 | No regret at leaving Stuart Broad and James Anderson out of Test series, says Joe Root

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ENG vs WI | Still got the hunger and passion to play, says James Anderson

ENG vs WI | Still got the hunger and passion to play, says James Anderson

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Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Stuart Broad appeals for LBW while lying down

Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Stuart Broad appeals for LBW while lying down

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Ashes 2021-22 | WATCH : Marnus Labuschagne appeals for caught behind despite ball missing Jos Buttler's bat

Ashes 2021-22 | WATCH : Marnus Labuschagne appeals for caught behind despite ball missing Jos Buttler's bat

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Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Steve Smith leaves Stuart Broad’s delivery in a hilarious manner

Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Steve Smith leaves Stuart Broad’s delivery in a hilarious manner

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