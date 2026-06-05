Vijay Shankar News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
World Test ChampionshipIcc Test ChampionshipMajor League CricketICCICC ODI World CupIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsBcciIndia Vs BangladeshT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs Australia
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Is CSK Set to Release These Big Names Before IPL 2026?

Is CSK Set to Release These Big Names Before IPL 2026?

  • news
  • cricket
WATCH, SMAT | Shankar makes early inroads into Chenai hearts by decimating arch-rival Hardik Pandya

WATCH, SMAT | Shankar makes early inroads into Chenai hearts by decimating arch-rival Hardik Pandya

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter abuzz as Siraj’s mini circus act leaves impact sub-Vijay Shankar with minimum impact

IPL 2024 | Twitter abuzz as Siraj’s mini circus act leaves impact sub-Vijay Shankar with minimum impact

  • news
  • cricket
CSK vs GT | Twitter and CSK dugout in splits as David Miller and Vijay Shankar's misfield costs GT extra runs

CSK vs GT | Twitter and CSK dugout in splits as David Miller and Vijay Shankar's misfield costs GT extra runs

  • news
  • cricket
IPL 2023| Twitter reacts as GT crush RCB’s playoff hopes with six-wicket win

IPL 2023| Twitter reacts as GT crush RCB’s playoff hopes with six-wicket win

  • news
  • cricket
IPL 2023 | Twitter reacts as Vijay Shankar’s heroics guide GT past KKR to claim top spot

IPL 2023 | Twitter reacts as Vijay Shankar’s heroics guide GT past KKR to claim top spot

  • news
  • cricket
IPL 2023, GT vs KKR | Twitter in disbelief as Vijay Shankar sends Shardul Thakur to cleaners with three back-to-back sixes

IPL 2023, GT vs KKR | Twitter in disbelief as Vijay Shankar sends Shardul Thakur to cleaners with three back-to-back sixes

  • news
  • cricket
IPL 2023, GT vs CSK | Twitter trolls Conway-Stokes pair for awarding gift with their fielding efforts

IPL 2023, GT vs CSK | Twitter trolls Conway-Stokes pair for awarding gift with their fielding efforts

  • news
  • cricket
IPL 2022, GT vs DC | Twitter reacts as Vijay Shankar runs out Lalit Yadav in dramatic fashion

IPL 2022, GT vs DC | Twitter reacts as Vijay Shankar runs out Lalit Yadav in dramatic fashion

  • news
  • cricket
IPL 2022, LSG vs GT | Twitter reacts as Dushmantha Chameera sends wickets flying and Vijay Shankar tumbling

IPL 2022, LSG vs GT | Twitter reacts as Dushmantha Chameera sends wickets flying and Vijay Shankar tumbling

  • news
  • cricket
Syed Mushtaq Ali Trophy 2021-22 | Twitter reacts as Shahrukh Khan's last-ball six seals Tamil Nadu's third title win

Syed Mushtaq Ali Trophy 2021-22 | Twitter reacts as Shahrukh Khan's last-ball six seals Tamil Nadu's third title win

  • news
  • cricket
Washington Sundar will return to cricket in the Syed Mushtaq Ali Trophy

Washington Sundar will return to cricket in the Syed Mushtaq Ali Trophy

  • news
  • cricket
IPL 2021 | T Natarajan tests positive for Covid-19, DC-SRH game to go ahead as scheduled

IPL 2021 | T Natarajan tests positive for Covid-19, DC-SRH game to go ahead as scheduled

  • news
  • cricket
How the incompetence of SRH’s management extended well beyond the alienation of David Warner

How the incompetence of SRH’s management extended well beyond the alienation of David Warner

  • feature
  • cricket
IPL 2021 | Was a harsh call to leave out Manish Pandey from the playing XI, admits David Warner

IPL 2021 | Was a harsh call to leave out Manish Pandey from the playing XI, admits David Warner

  • news
  • cricket
Twitter reacts to Rishabh ‘Nadal’ Pant trying to forehand Shankar’s moon-ball to the boundary

Twitter reacts to Rishabh ‘Nadal’ Pant trying to forehand Shankar’s moon-ball to the boundary

  • news
  • cricket
IPL 2021 | SC’s Sedentary Review: MI vs SRH - Rahul Chahar spins a web as SRH bottle-up yet another chase

IPL 2021 | SC’s Sedentary Review: MI vs SRH - Rahul Chahar spins a web as SRH bottle-up yet another chase

  • feature
  • cricket
IPL 2021 | Kane Williamson will obviously come into calculations as tournament progresses, admits Trevor Bayliss

IPL 2021 | Kane Williamson will obviously come into calculations as tournament progresses, admits Trevor Bayliss

  • news
  • cricket
Know I can get back into the Indian side if I just keep enjoying my game, states Vijay Shankar

Know I can get back into the Indian side if I just keep enjoying my game, states Vijay Shankar

  • news
  • cricket
How every Indian player retained by RCB and SRH fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

How every Indian player retained by RCB and SRH fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

  • feature
  • cricket
India’s wrecking-ball strike-bowlers have prompted sixth-bowler debate

India’s wrecking-ball strike-bowlers have prompted sixth-bowler debate

  • feature
  • cricket
IPL 2020 | Decided to go back to 2009 and open my front leg to clear boundaries, reveals David Warner

IPL 2020 | Decided to go back to 2009 and open my front leg to clear boundaries, reveals David Warner

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Taking the game deep in T20 cricket is nonsense, states Gautam Gambhir

IPL 2020 | Taking the game deep in T20 cricket is nonsense, states Gautam Gambhir

  • news
  • cricket
IPL 2020 | SRH batsmen got complacent during middle overs, loathes David Warner

IPL 2020 | SRH batsmen got complacent during middle overs, loathes David Warner

  • news
  • cricket
Twitter reacts to Arshdeep-Jordan coming up clutch to seal Sunrisers fate

Twitter reacts to Arshdeep-Jordan coming up clutch to seal Sunrisers fate

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Manish Pandey was hitting the ball really well, feels Vijay Shankar

IPL 2020 | Manish Pandey was hitting the ball really well, feels Vijay Shankar

  • news
  • cricket
IPL 2020 | With someone bowling at 150kphs, you can't do much, insists David Warner

IPL 2020 | With someone bowling at 150kphs, you can't do much, insists David Warner

  • news
  • cricket