Haryana Cricket Team News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Tour Of EnglandIcc Test ChampionshipWorld Test ChampionshipMajor League CricketICCICC ODI World CupIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsBcciIndia Vs BangladeshT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs Australia
Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Inaugural World T20 final-hero Joginder Sharma bids adieu to cricket

Inaugural World T20 final-hero Joginder Sharma bids adieu to cricket

  • news
  • cricket
IND vs ENG | Finding a place and performing for Haryana gave me confidence, expresses Rahul Tewatia

IND vs ENG | Finding a place and performing for Haryana gave me confidence, expresses Rahul Tewatia

  • news
  • cricket
Need to spend more time in Ranji Trophy to force Test selection, reckons Yuzvendra Chahal

Need to spend more time in Ranji Trophy to force Test selection, reckons Yuzvendra Chahal

  • news
  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Quarter Final Qualification Scenarios - Elite Group C and Plate Group

Ranji Trophy 2019-20 | Quarter Final Qualification Scenarios - Elite Group C and Plate Group

  • feature
  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Haryana, Services register big wins

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Haryana, Services register big wins

  • report
  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Tripura blown away for 53 on day for bowlers across group matches

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Tripura blown away for 53 on day for bowlers across group matches

  • report
  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Haryana, Assam fighting back, Jharkhand reeling against Maharashtra

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Haryana, Assam fighting back, Jharkhand reeling against Maharashtra

  • news
  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Bowlers lead Services fightback, Jammu & Kashmir closing in on win

Ranji Trophy 2019-20 | Bowlers lead Services fightback, Jammu & Kashmir closing in on win

  • news
  • cricket
Ranji Trophy | Elite Group C - Haryana and Assam ahead in race, Uttarakhand and Tripura keep fighting

Ranji Trophy | Elite Group C - Haryana and Assam ahead in race, Uttarakhand and Tripura keep fighting

  • report
  • cricket
Ranji Trophy | Where would your team finish ft. Elite Group C

Ranji Trophy | Where would your team finish ft. Elite Group C

  • feature
  • cricket
Syed Mushtaq Ali T20 | SportsCafe Team of the Tournament

Syed Mushtaq Ali T20 | SportsCafe Team of the Tournament

  • feature
  • cricket
Syed Mushtaq Ali T20 | Karnataka steamroll past helpless Haryana to book final berth

Syed Mushtaq Ali T20 | Karnataka steamroll past helpless Haryana to book final berth

  • report
  • cricket
Twitter reacts as Abhimanyu Mithun picks 5 wickets in an over

Twitter reacts as Abhimanyu Mithun picks 5 wickets in an over

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Elite Group A and B - Veer Pratap Singh leads Chhattisgarh to win, Haryana falter against HP

Vijay Hazare Trophy | Elite Group A and B - Veer Pratap Singh leads Chhattisgarh to win, Haryana falter against HP

  • report
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Elite Group A and B - Punjab, Haryana and Jharkand register dominant wins

Vijay Hazare Trophy | Elite Group A and B - Punjab, Haryana and Jharkand register dominant wins

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy 2019-20 | Rain washes out all matches in Vadodara for fifth successive day

Vijay Hazare Trophy 2019-20 | Rain washes out all matches in Vadodara for fifth successive day

  • news
  • cricket
Would like to forget about losing the World Cup, says Yuzvendra Chahal

Would like to forget about losing the World Cup, says Yuzvendra Chahal

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | All three games in Vadodara washed out, yet again

Vijay Hazare Trophy | All three games in Vadodara washed out, yet again

  • news
  • cricket
Ranji Trophy | Elite C: Round 2- Rajasthan, Jharkhand and UP bowlers dominate Day 1

Ranji Trophy | Elite C: Round 2- Rajasthan, Jharkhand and UP bowlers dominate Day 1

  • report
  • cricket
Ranji Trophy | Elite C Day 4: Biplab Samantaray’s ton helps Odisha draw against Haryana

Ranji Trophy | Elite C Day 4: Biplab Samantaray’s ton helps Odisha draw against Haryana

  • report
  • cricket
Ranji Trophy | Elite C Day 3: Manisankar Murasingh’s 7-for puts Tripura on top against Services

Ranji Trophy | Elite C Day 3: Manisankar Murasingh’s 7-for puts Tripura on top against Services

  • report
  • cricket
Ranji Trophy | Elite C Day 2: Jammu and Kashmir falters after Mohammed Mudhasir’s hat-trick

Ranji Trophy | Elite C Day 2: Jammu and Kashmir falters after Mohammed Mudhasir’s hat-trick

  • news
  • cricket
Ranji Trophy | Group C Day 1: Chetan Bist's unbeaten ton leads Rajasthan past 300; Odisha falter after Anurag Sarangi ton

Ranji Trophy | Group C Day 1: Chetan Bist's unbeaten ton leads Rajasthan past 300; Odisha falter after Anurag Sarangi ton

  • report
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Mumbai and Delhi book semi final berths after easy wins

Vijay Hazare Trophy | Mumbai and Delhi book semi final berths after easy wins

  • report
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Haryana defeat Tamil Nadu to make quarters; Assam register first win

Vijay Hazare Trophy | Haryana defeat Tamil Nadu to make quarters; Assam register first win

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy Round-up | Incessant rain in Chennai washes out entire day’s play

Vijay Hazare Trophy Round-up | Incessant rain in Chennai washes out entire day’s play

  • news
  • cricket