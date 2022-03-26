Brijesh Patel News

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Vaibhav SuryavanshiVirat KohliLiam LivingstoneShadab KhanPrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Tournaments
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BCCI announces Upstox as an official partner for IPL with multi-year partnership

BCCI announces Upstox as an official partner for IPL with multi-year partnership

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Reports | IPL to use VIVO logo for auction; VIVO enters sub-licensing market

Reports | IPL to use VIVO logo for auction; VIVO enters sub-licensing market

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IPL trading window closes February 4, retention date sets at January 21, reveals Brijesh Patel

IPL trading window closes February 4, retention date sets at January 21, reveals Brijesh Patel

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Dream11 IPL Sponsors sign for the Jio Women’s T20 Challenge

Dream11 IPL Sponsors sign for the Jio Women’s T20 Challenge

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Reports | First week of IPL 2020 watched by record 269 million viewers

Reports | First week of IPL 2020 watched by record 269 million viewers

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IPL 2020 will break viewership records, feels Brijesh Patel

IPL 2020 will break viewership records, feels Brijesh Patel

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BCCI announces CRED as Official Partner for IPL

BCCI announces CRED as Official Partner for IPL

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We've got Union Government approval on paper to host IPL, confirms Brijesh Patel

We've got Union Government approval on paper to host IPL, confirms Brijesh Patel

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The long and short of the unique corporate race for IPL title sponsorship

The long and short of the unique corporate race for IPL title sponsorship

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IPL 2020 | BCCI confirms afternoon matches to start at 3:30, evening games at 7:30 PM

IPL 2020 | BCCI confirms afternoon matches to start at 3:30, evening games at 7:30 PM

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Reports | CSK aiming to fly to UAE in early-August to hold one-month training camp

Reports | CSK aiming to fly to UAE in early-August to hold one-month training camp

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Reports | IPL final to be postponed to November 10 to cater to broadcaster’s demands

Reports | IPL final to be postponed to November 10 to cater to broadcaster’s demands

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Reports | IPL GC to finalise schedule and SOP on August 1

Reports | IPL GC to finalise schedule and SOP on August 1

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If UAE government allows, we can have crowd in the IPL, reveals Brijesh Patel

If UAE government allows, we can have crowd in the IPL, reveals Brijesh Patel

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IPL 2020 to be held in UAE, BCCI have applied for government permission

IPL 2020 to be held in UAE, BCCI have applied for government permission

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BCCI to seek Indian government approval; governing council to meet soon for scheduling of IPL

BCCI to seek Indian government approval; governing council to meet soon for scheduling of IPL

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Can’t get players straight into IPL without preparation, reckons Arun Dhumal

Can’t get players straight into IPL without preparation, reckons Arun Dhumal

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BCCI has earmarked September-October window for the IPL, confirms Brijesh Patel

BCCI has earmarked September-October window for the IPL, confirms Brijesh Patel

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Understanding best possible scenario for truncated IPL if April 20 deadline is missed

Understanding best possible scenario for truncated IPL if April 20 deadline is missed

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Reports | IPL 2020 postponed until April 15 after COVID-19 scare

Reports | IPL 2020 postponed until April 15 after COVID-19 scare

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The complex binary of halving IPL play-off reward and hiking staging fees

The complex binary of halving IPL play-off reward and hiking staging fees

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IPL 2020 | Decision about COVID-19 scare to be taken during Saturday’s meeting, clarifies Brijesh Patel

IPL 2020 | Decision about COVID-19 scare to be taken during Saturday’s meeting, clarifies Brijesh Patel

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IPL 2020 | Change in prize money unlikely, reveals Brijesh Patel

IPL 2020 | Change in prize money unlikely, reveals Brijesh Patel

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Reports | Star Sports' early match request in focus ahead of IPL GC meeting on Monday

Reports | Star Sports' early match request in focus ahead of IPL GC meeting on Monday

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IPL 2020 | Pravin Tambe deemed ineligible to play in upcoming season

IPL 2020 | Pravin Tambe deemed ineligible to play in upcoming season

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Reports | No double headers as IPL 2020 set to see 7:30 pm start

Reports | No double headers as IPL 2020 set to see 7:30 pm start

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Kolkata to host IPL players' auction on December 19

Kolkata to host IPL players' auction on December 19

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