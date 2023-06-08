Colin De Grandhomme News

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Players
New Zealand's Colin de Grandhomme bids adieu to international cricket

New Zealand's Colin de Grandhomme bids adieu to international cricket

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WATCH | Will Young takes a sensational one-handed catch while fielding in the deep near the ropes

WATCH | Will Young takes a sensational one-handed catch while fielding in the deep near the ropes

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Taylor, de Grandhomme left out of New Zealand’s T20 World Cup squad

Taylor, de Grandhomme left out of New Zealand’s T20 World Cup squad

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Vitality Blast watch ft. Ben Stokes, Devon Conway, Kyle Jamieson and Joe Root

Vitality Blast watch ft. Ben Stokes, Devon Conway, Kyle Jamieson and Joe Root

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Nice guys New Zealand certainly finished l̶a̶s̶t̶ first

Nice guys New Zealand certainly finished l̶a̶s̶t̶ first

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WTC Final | Rose Bowl Day 2 Talking Points: Indian opener’s perfection and New Zealand’s tireless-bowling spectacle

WTC Final | Rose Bowl Day 2 Talking Points: Indian opener’s perfection and New Zealand’s tireless-bowling spectacle

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The Gameplan | How New Zealand can tangle India in the World Test Championship final

The Gameplan | How New Zealand can tangle India in the World Test Championship final

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Santner, de Grandhomme and Daryl Mitchell in contention to play at Lord’s, reveals Gary Stead

Santner, de Grandhomme and Daryl Mitchell in contention to play at Lord’s, reveals Gary Stead

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Key sub-plots to look forward to from New Zealand’s intra-squad game at the Rose Bowl

Key sub-plots to look forward to from New Zealand’s intra-squad game at the Rose Bowl

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IPL 2021 Auction | Kings XI Punjab - Dream, realistic, wildcard and suggested buys

IPL 2021 Auction | Kings XI Punjab - Dream, realistic, wildcard and suggested buys

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NZ vs WI | Daryl Mitchell replaces injured Colin de Grandhomme, Mitchell Santner to lead the side in final T20I 

NZ vs WI | Daryl Mitchell replaces injured Colin de Grandhomme, Mitchell Santner to lead the side in final T20I 

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Twitter reacts to Ravindra Jadeja's magic delivery castling clueless Colin de Grandhomme

Twitter reacts to Ravindra Jadeja's magic delivery castling clueless Colin de Grandhomme

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Legends and pundits react to India's first loss in World Test Championship

Legends and pundits react to India's first loss in World Test Championship

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IND vs NZ | Need one more look at surface before picking final XI, admits Kane Williamson

IND vs NZ | Need one more look at surface before picking final XI, admits Kane Williamson

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Twitter reacts to Jimmy Neesham's intense rock-paper-scissors battle with KL Rahul

Twitter reacts to Jimmy Neesham's intense rock-paper-scissors battle with KL Rahul

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A Colin de Grandhomme curb in New Zealand’s T20I solution

A Colin de Grandhomme curb in New Zealand’s T20I solution

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Twitter reacts to Rohit Sharma smashing Hamish Bennett for 26 runs in one over

Twitter reacts to Rohit Sharma smashing Hamish Bennett for 26 runs in one over

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IND vs NZ | 2nd T20I - Today I Learnt - Rohit's laziness a cause for concern and the failed CDG experiment

IND vs NZ | 2nd T20I - Today I Learnt - Rohit's laziness a cause for concern and the failed CDG experiment

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IND vs NZ | Taking pace off seemed to work but was tough to execute, admits Kane Williamson

IND vs NZ | Taking pace off seemed to work but was tough to execute, admits Kane Williamson

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Twitter reacts to Shreyas Iyer's stunning performance to seal victory over New Zealand

Twitter reacts to Shreyas Iyer's stunning performance to seal victory over New Zealand

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‘Resting’ Tim Southee part of New Zealand’s best laid plans for future

‘Resting’ Tim Southee part of New Zealand’s best laid plans for future

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VIDEO | Marnus Labuschagne smashes gum to Boxing day crowd after being 'elbowed on' to CDG length ball

VIDEO | Marnus Labuschagne smashes gum to Boxing day crowd after being 'elbowed on' to CDG length ball

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VIDEO | Matthew Wade’s 'messy' Lionel Messi impression results in comical collision with Nathan Lyon

VIDEO | Matthew Wade’s 'messy' Lionel Messi impression results in comical collision with Nathan Lyon

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AUS vs NZ | Perth Day 1 Talking Points - Marnus Labuschagne’s class act and New Zealand's Lockie Ferguson worry

AUS vs NZ | Perth Day 1 Talking Points - Marnus Labuschagne’s class act and New Zealand's Lockie Ferguson worry

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IPL 2020 Auction | Kings XI Punjab - Dream, realistic, wildcard and suggested buys

IPL 2020 Auction | Kings XI Punjab - Dream, realistic, wildcard and suggested buys

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Can ‘new look’ New Zealand crack the away code in Test Cricket

Can ‘new look’ New Zealand crack the away code in Test Cricket

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AUS vs NZ | Trent Boult's participation doubtful ahead of series opener in Perth

AUS vs NZ | Trent Boult's participation doubtful ahead of series opener in Perth

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