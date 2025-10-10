Deepak Hooda News

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Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Tournaments
Players
‌IPL 2024 | Twitter reacts to Samson-Jurel strengthening RR’s qualification by steamrolling Super Giants 

‌IPL 2024 | Twitter reacts to Samson-Jurel strengthening RR’s qualification by steamrolling Super Giants 

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IPL 2023, LSG vs MI | Twitter reacts to Deepak Hooda providing MI with 'ultimate assist' by gifting Marcus Stoinis' wicket

IPL 2023, LSG vs MI | Twitter reacts to Deepak Hooda providing MI with 'ultimate assist' by gifting Marcus Stoinis' wicket

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IPL 2023. LSG vs RCB | Twitter calls revenge after Kohli's crowd-mocking celebration with Gambhir's act at Chinnaswamy

IPL 2023. LSG vs RCB | Twitter calls revenge after Kohli's crowd-mocking celebration with Gambhir's act at Chinnaswamy

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IND vs NZ | Twitter reacts as India ink series-levelling win in low-scoring Lucknow thriller

IND vs NZ | Twitter reacts as India ink series-levelling win in low-scoring Lucknow thriller

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IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India clinch last-ball thriller by two runs in series opener

IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India clinch last-ball thriller by two runs in series opener

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NZ vs IND | Twitter reacts as New Zealand’s unconvincingly successful DRS turns wide into Deepak Hooda’s wicket

NZ vs IND | Twitter reacts as New Zealand’s unconvincingly successful DRS turns wide into Deepak Hooda’s wicket

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NZ vs IND | Twitter reacts as Suryakumar Yadav’s stunning century leads India to 65-run win over New Zealand

NZ vs IND | Twitter reacts as Suryakumar Yadav’s stunning century leads India to 65-run win over New Zealand

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T20 World Cup 2022 | India needs to find clarity over number five spot, remarks Robin Uthappa

T20 World Cup 2022 | India needs to find clarity over number five spot, remarks Robin Uthappa

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India’s Asia Cup debacle and boxes they must tick before T20 World Cup

India’s Asia Cup debacle and boxes they must tick before T20 World Cup

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T20 World Cup 2022 | India needs to include both Rishabh Pant and Dinesh Karthik in playing XI, states Cheteshwar Pujara

T20 World Cup 2022 | India needs to include both Rishabh Pant and Dinesh Karthik in playing XI, states Cheteshwar Pujara

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  • cricket
Guys like Suryakumar Yadav and Rishabh Pant must learn from Virat Kohli about the way he runs between wickets, remarks Gautam Gambhir

Guys like Suryakumar Yadav and Rishabh Pant must learn from Virat Kohli about the way he runs between wickets, remarks Gautam Gambhir

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  • cricket
Asia Cup 2022, IND vs PAK | Internet reacts as Deepak Hooda's ramp shot over keeper leaves Virat Kohli in disbelief

Asia Cup 2022, IND vs PAK | Internet reacts as Deepak Hooda's ramp shot over keeper leaves Virat Kohli in disbelief

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  • cricket
ZIM vs IND 2022 | India, Deepak Hooda set unique world records in emphatic second-ODI victory

ZIM vs IND 2022 | India, Deepak Hooda set unique world records in emphatic second-ODI victory

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  • cricket
WI vs IND 2022 | Deepak Hooda should have played in the first T20I, remarks Krishnamachari Srikkanth

WI vs IND 2022 | Deepak Hooda should have played in the first T20I, remarks Krishnamachari Srikkanth

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WI vs IND 2022 | Deepak Hooda's confidence with the ball grew after first ODI, reveals Shikhar Dhawan

WI vs IND 2022 | Deepak Hooda's confidence with the ball grew after first ODI, reveals Shikhar Dhawan

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  • cricket
Deepak Hooda is currently the biggest match-winner in the Indian white-ball team, opines Saba Karim

Deepak Hooda is currently the biggest match-winner in the Indian white-ball team, opines Saba Karim

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IND vs WI 2022 | Deepak Hooda can achieve a lot if he offers India six to seven good years, remarks Irfan Pathan

IND vs WI 2022 | Deepak Hooda can achieve a lot if he offers India six to seven good years, remarks Irfan Pathan

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IPL 2022 | Gautam Gambhir's backing played a key role in Deepak Hooda’s success, reveals Vijay Dahiya

IPL 2022 | Gautam Gambhir's backing played a key role in Deepak Hooda’s success, reveals Vijay Dahiya

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IND vs WI | Wish to see more of Deepak Hooda, reveals Pragyan Ojha

IND vs WI | Wish to see more of Deepak Hooda, reveals Pragyan Ojha

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IND vs WI 2022 | Virat Kohli walks into playing XI over Deepak Hooda straightaway, believes Piyush Chawla

IND vs WI 2022 | Virat Kohli walks into playing XI over Deepak Hooda straightaway, believes Piyush Chawla

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  • cricket
Team India certainly look favourites in T20 World Cup with their brand new alacrity approach

Team India certainly look favourites in T20 World Cup with their brand new alacrity approach

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  • cricket
IND vs ENG 2022 | Indian team management thought process is questionable, contends Parthiv Patel

IND vs ENG 2022 | Indian team management thought process is questionable, contends Parthiv Patel

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  • cricket
IND vs ENG | It will be hard on Deepak Hooda as Virat Kohli will replace him at No. 3, asserts Ishant Sharma

IND vs ENG | It will be hard on Deepak Hooda as Virat Kohli will replace him at No. 3, asserts Ishant Sharma

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ENG vs IND | Deepak Hooda has been very good, opines Aakash Chopra

ENG vs IND | Deepak Hooda has been very good, opines Aakash Chopra

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IND vs ENG | Deepak Hooda should bat at number three, states Aakash Chopra

IND vs ENG | Deepak Hooda should bat at number three, states Aakash Chopra

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Reports | Virat Kohli’s spot in T20Is will depend on his performance in upcoming England series

Reports | Virat Kohli’s spot in T20Is will depend on his performance in upcoming England series

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IRE vs IND | Deepak Hooda made my batting very easy, admits Sanju Samson

IRE vs IND | Deepak Hooda made my batting very easy, admits Sanju Samson

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