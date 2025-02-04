Dimuth Karunaratne News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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‌AUS vs SL | Twitter reacts to Kuhnemann and Lyon back batters dominance to dent Lanka at home  

‌AUS vs SL | Twitter reacts to Kuhnemann and Lyon back batters dominance to dent Lanka at home  

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‌WATCH, AUS vs SL | Karunaratne embarrassed after Murphy rubbishes nonchalant leave with seed stuff

‌WATCH, AUS vs SL | Karunaratne embarrassed after Murphy rubbishes nonchalant leave with seed stuff

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SL vs NZ | Twitter reacts to brain faded Chandimal leaves Dimuth furious after selling down the river

SL vs NZ | Twitter reacts to brain faded Chandimal leaves Dimuth furious after selling down the river

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‌ENG vs SL | Twitter reacts to Atkinson fifer outclass Lankan veterans’ valiance as England seal series

‌ENG vs SL | Twitter reacts to Atkinson fifer outclass Lankan veterans’ valiance as England seal series

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LPL 2024 | Twitter reacts Hasaranga seethes over Karunaratne's blunder as the ball races to boundary

LPL 2024 | Twitter reacts Hasaranga seethes over Karunaratne's blunder as the ball races to boundary

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BAN vs SL 2022 | Sri Lanka beat Bangladesh by 10 wickets in second Test, win series

BAN vs SL 2022 | Sri Lanka beat Bangladesh by 10 wickets in second Test, win series

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IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India beat Sri Lanka by 238 runs in Bengaluru to complete sweep

IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India beat Sri Lanka by 238 runs in Bengaluru to complete sweep

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IND vs SL 2022 | Kusal Mendis still not fit, Niroshan Dickwella returns for the first Test, says Dimuth Karunaratne

IND vs SL 2022 | Kusal Mendis still not fit, Niroshan Dickwella returns for the first Test, says Dimuth Karunaratne

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Aakash Chopra names two Indians in his top 5 Test batsmen of 2021

Aakash Chopra names two Indians in his top 5 Test batsmen of 2021

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Reports | Angelo Mathews willing to return to the Sri Lanka squad

Reports | Angelo Mathews willing to return to the Sri Lanka squad

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BAN vs SL | Kusal Perera named new Sri Lanka ODI skipper; Karunaratne and Mathews dropped

BAN vs SL | Kusal Perera named new Sri Lanka ODI skipper; Karunaratne and Mathews dropped

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ICC Test Rankings | Babar Azam slips to 9th following golden duck; Pant breaks into Top 6

ICC Test Rankings | Babar Azam slips to 9th following golden duck; Pant breaks into Top 6

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WI vs SL | Was a team performance; good to see boys sticking to their responsibilities, asserts Kieron Pollard 

WI vs SL | Was a team performance; good to see boys sticking to their responsibilities, asserts Kieron Pollard 

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SA vs SL | Believe we can do it and have a good chance of winning, reckons Dimuth Karunaratne

SA vs SL | Believe we can do it and have a good chance of winning, reckons Dimuth Karunaratne

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SL vs WI | Thisara Perera and Niroshan Dickwella return for Windies ODIs

SL vs WI | Thisara Perera and Niroshan Dickwella return for Windies ODIs

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PAK v SL | Really safe to play in Pakistan now, states Dimuth Karunaratne

PAK v SL | Really safe to play in Pakistan now, states Dimuth Karunaratne

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PAK v SL | We played well for two days, then Pakistan outplayed us, admits Dimuth Karunaratne

PAK v SL | We played well for two days, then Pakistan outplayed us, admits Dimuth Karunaratne

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PAK vs SL | Hope Test cricket returns regularly to Pakistan, hopes Azhar Ali

PAK vs SL | Hope Test cricket returns regularly to Pakistan, hopes Azhar Ali

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PAK vs SL | Angelo Mathews, Dinesh Chandimal return as Sri Lanka name full-strength squad

PAK vs SL | Angelo Mathews, Dinesh Chandimal return as Sri Lanka name full-strength squad

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Seniors’ refusal to tour Pakistan has been a blessing in disguise for us, says SLC Secretary

Seniors’ refusal to tour Pakistan has been a blessing in disguise for us, says SLC Secretary

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Sri Lankan players under pressure from IPL franchises to opt out of Pakistan series, claims Shahid Afridi

Sri Lankan players under pressure from IPL franchises to opt out of Pakistan series, claims Shahid Afridi

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Pakistan must only care about their performance regardless of the visitors' squad quality, says Javed Miandad

Pakistan must only care about their performance regardless of the visitors' squad quality, says Javed Miandad

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10 Sri Lankan players opt out of Pakistan tour as PCB's plans of hosting Test cricket in Pakistan left in quandary

10 Sri Lankan players opt out of Pakistan tour as PCB's plans of hosting Test cricket in Pakistan left in quandary

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Reports | Continued refusal of senior Sri Lankan players to tour Pakistan worries PCB

Reports | Continued refusal of senior Sri Lankan players to tour Pakistan worries PCB

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SL v NZ | New Zealand can better adapt to Lankan conditions after Galle loss, says Tim Southee

SL v NZ | New Zealand can better adapt to Lankan conditions after Galle loss, says Tim Southee

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SL v NZ | The wicket got slower, not harder in the fourth innings, says Kane Williamson

SL v NZ | The wicket got slower, not harder in the fourth innings, says Kane Williamson

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SL vs NZ | Batting got easier once the ball got old, reveals Dimuth Karunaratne

SL vs NZ | Batting got easier once the ball got old, reveals Dimuth Karunaratne

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