Gary Stead News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Tournaments
Players
‌IND vs NZ | Williamson set to return against England after missing Mumbai Test

‌IND vs NZ | Williamson set to return against England after missing Mumbai Test

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  • cricket
NZ vs SL | We have the right 13 to go forward, Gary Stead announces unchanged squad for Test series

NZ vs SL | We have the right 13 to go forward, Gary Stead announces unchanged squad for Test series

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NZ vs IND | ICC Rankings are irrelevant to me ahead of any contest, opines New Zealand head coach Gary Stead

NZ vs IND | ICC Rankings are irrelevant to me ahead of any contest, opines New Zealand head coach Gary Stead

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  • cricket
IPL 2022 | New Zealand head coach Gary Stead confirms availability of all Kiwi players for the entire season

IPL 2022 | New Zealand head coach Gary Stead confirms availability of all Kiwi players for the entire season

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NZ vs BAN | Tom Latham named captain for Bangladesh Tests, Ajaz Patel left out

NZ vs BAN | Tom Latham named captain for Bangladesh Tests, Ajaz Patel left out

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  • cricket
IND vs NZ | You may find us playing three spinners, says Gary Stead ahead of Kanpur Test

IND vs NZ | You may find us playing three spinners, says Gary Stead ahead of Kanpur Test

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  • cricket
IND vs NZ | We know it's going to be a big challenge in India, says New Zealand head coach Gary Stead

IND vs NZ | We know it's going to be a big challenge in India, says New Zealand head coach Gary Stead

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  • cricket
Daryl Mitchell replaces Devon Conway in the New Zealand squad for Test series against India

Daryl Mitchell replaces Devon Conway in the New Zealand squad for Test series against India

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T20 World Cup 2021 | We pride ourselves on never-say-die attitude, says Gary Stead

T20 World Cup 2021 | We pride ourselves on never-say-die attitude, says Gary Stead

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  • cricket
T20 World Cup 2021 | Don’t think players are thinking about 2019 WC final, says Gary Stead

T20 World Cup 2021 | Don’t think players are thinking about 2019 WC final, says Gary Stead

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  • cricket
New Zealand announce 15-member Test Squad for India tour

New Zealand announce 15-member Test Squad for India tour

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  • cricket
T20 World Cup 2021 | Restricting a star-studded team like India to 110 was special, says Gary Stead

T20 World Cup 2021 | Restricting a star-studded team like India to 110 was special, says Gary Stead

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IND vs NZ | Martin Guptill declared fit to play against India in Dubai

IND vs NZ | Martin Guptill declared fit to play against India in Dubai

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  • cricket
T20 World Cup 2021 | New Zealand tracking really well despite warm-up losses, says Gary Stead

T20 World Cup 2021 | New Zealand tracking really well despite warm-up losses, says Gary Stead

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  • cricket
T20 World Cup 2021 | Shane Bond working with New Zealand spinners for T20 WC, reveals Gary Stead

T20 World Cup 2021 | Shane Bond working with New Zealand spinners for T20 WC, reveals Gary Stead

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T20 World Cup 2021 | New Zealand’s first goal is to reach semi-finals, states Gary Stead

T20 World Cup 2021 | New Zealand’s first goal is to reach semi-finals, states Gary Stead

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  • cricket
Nice guys New Zealand certainly finished l̶a̶s̶t̶ first

Nice guys New Zealand certainly finished l̶a̶s̶t̶ first

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WTC Final | Excited about what this trophy could for New Zealand cricket’s future, admits Gary Stead

WTC Final | Excited about what this trophy could for New Zealand cricket’s future, admits Gary Stead

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WTC Final | Ajaz Patel leapfrogs Mitchell Santner in the 15-man squad against India

WTC Final | Ajaz Patel leapfrogs Mitchell Santner in the 15-man squad against India

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ENG vs NZ | Kane Williamson ruled out of the second Test; Tom Latham set to lead the side

ENG vs NZ | Kane Williamson ruled out of the second Test; Tom Latham set to lead the side

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ENG vs NZ | Williamson and Santner set to miss out; Boult on track for Edgbaston return

ENG vs NZ | Williamson and Santner set to miss out; Boult on track for Edgbaston return

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ENG vs NZ | Trent Boult in line to play Edgbaston Test, reveals Gary Stead

ENG vs NZ | Trent Boult in line to play Edgbaston Test, reveals Gary Stead

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Mentally fearless and technically flawless - Devon Conway is here to stay

Mentally fearless and technically flawless - Devon Conway is here to stay

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Santner, de Grandhomme and Daryl Mitchell in contention to play at Lord’s, reveals Gary Stead

Santner, de Grandhomme and Daryl Mitchell in contention to play at Lord’s, reveals Gary Stead

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Gary Stead expresses frustration over rain marring Kiwis’ warm-up game

Gary Stead expresses frustration over rain marring Kiwis’ warm-up game

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Classy Devon Conway could potentially be as good as Taylor and Williamson, believes Gary Stead

Classy Devon Conway could potentially be as good as Taylor and Williamson, believes Gary Stead

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NZ vs BANG | Ross Taylor ruled out of first ODI due to hamstring injury 

NZ vs BANG | Ross Taylor ruled out of first ODI due to hamstring injury 

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