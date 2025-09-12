Kamran Akmal News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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PAK-C vs WI-C Review । Pakistan Champions move step closer to playoffs with 49-run win against West Indies Champions

PAK-C vs WI-C Review । Pakistan Champions move step closer to playoffs with 49-run win against West Indies Champions

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AI Simulation, PAK-C vs WI-C | Pakistan Champions moves one step closer to playoffs with seven-run win against West Indies Champions

AI Simulation, PAK-C vs WI-C | Pakistan Champions moves one step closer to playoffs with seven-run win against West Indies Champions

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PAK vs SA | Twitter livid as Ghulam and Shakeel disrespectfully celebrate in disgusted Bavuma's face

PAK vs SA | Twitter livid as Ghulam and Shakeel disrespectfully celebrate in disgusted Bavuma's face

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WCL 2024 | Rayudu and Yusuf special lead India to win World Championship of Legends title defeating Pakistan

WCL 2024 | Rayudu and Yusuf special lead India to win World Championship of Legends title defeating Pakistan

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WCL 2024 | Twitter reacts as Dwayne Smith bisects stumps to baffle Kamran Akmal

WCL 2024 | Twitter reacts as Dwayne Smith bisects stumps to baffle Kamran Akmal

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PSL 2022 | ‘This is embarrassment’ - Kamran Akmal refuses to play for Peshawar Zalmi over demotion at draft

PSL 2022 | ‘This is embarrassment’ - Kamran Akmal refuses to play for Peshawar Zalmi over demotion at draft

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SL vs IND | The way Suryakumar Yadav batted in 2nd ODI was unbelievable, reckons Kamran Akmal

SL vs IND | The way Suryakumar Yadav batted in 2nd ODI was unbelievable, reckons Kamran Akmal

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Pakistan should have an advantage in World T20 because of experience in the UAE, points Kamran Akmal

Pakistan should have an advantage in World T20 because of experience in the UAE, points Kamran Akmal

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India not winning ICC trophies is not Kohli’s fault, he has been unlucky, defends Kamran Akmal

India not winning ICC trophies is not Kohli’s fault, he has been unlucky, defends Kamran Akmal

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India will beat Sri Lanka even if they send their C team, believes Kamran Akmal

India will beat Sri Lanka even if they send their C team, believes Kamran Akmal

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Things would have been different had PCB handled Umar Akmal better, reckons Kamran Akmal

Things would have been different had PCB handled Umar Akmal better, reckons Kamran Akmal

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MS Dhoni should be India’s first choice wicket-keeper in WT20, feels Kamran Akmal

MS Dhoni should be India’s first choice wicket-keeper in WT20, feels Kamran Akmal

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Venkatesh Prasad made the team practice bowl outs during WT20 2007, reveals Robin Uthappa

Venkatesh Prasad made the team practice bowl outs during WT20 2007, reveals Robin Uthappa

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Umar can learn from how Virat Kohli changed his attitude, feels Kamran Akmal

Umar can learn from how Virat Kohli changed his attitude, feels Kamran Akmal

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Brother Umar will definitely challenge ‘harsh’ three-year ban, states Kamran Akmal

Brother Umar will definitely challenge ‘harsh’ three-year ban, states Kamran Akmal

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VIDEO | Kamran Akmal confuses commentator by pretending to have caught the ball after dropping sitter

VIDEO | Kamran Akmal confuses commentator by pretending to have caught the ball after dropping sitter

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Pakistan exceeded expectations in the 2019 World Cup, feels Kamran Akmal

Pakistan exceeded expectations in the 2019 World Cup, feels Kamran Akmal

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VIDEO | Tim Paine does a Kamran Akmal as he lets go straightforward catch to give Joe Root a reprieve

VIDEO | Tim Paine does a Kamran Akmal as he lets go straightforward catch to give Joe Root a reprieve

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VIDEO | Pakistan secures unwanted record by losing 4 wickets for 1 run on this day in 2015 WC

VIDEO | Pakistan secures unwanted record by losing 4 wickets for 1 run on this day in 2015 WC

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Salman Butt asks Pakistan selectors to be as consistent as their Indian counterparts

Salman Butt asks Pakistan selectors to be as consistent as their Indian counterparts

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WATCH: Mohammed Amir left stunned after Kamran Akmal deliberately misses a catch

WATCH: Mohammed Amir left stunned after Kamran Akmal deliberately misses a catch

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