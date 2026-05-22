Kartik Tyagi News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Why Kartik Tyagi Continued Bowling Despite Two Beamer No-Balls

Why Kartik Tyagi Continued Bowling Despite Two Beamer No-Balls

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  • cricket
IPL 2022 | Don’t think SRH same team now which came back with five-match winning streak, remarks Mohammad Kaif

IPL 2022 | Don’t think SRH same team now which came back with five-match winning streak, remarks Mohammad Kaif

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IPL 2022 | Suresh Raina entered my life like a god, says Kartik Tyagi

IPL 2022 | Suresh Raina entered my life like a god, says Kartik Tyagi

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IPL 2021 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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RR vs RCB | Twittter reacts to Mustafizur Rahman's stunning six-saving effort against RCB

RR vs RCB | Twittter reacts to Mustafizur Rahman's stunning six-saving effort against RCB

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DC vs RR | Twitter reacts as Kartik Tyagi strikes on first ball to dismiss Shikhar Dhawan

DC vs RR | Twitter reacts as Kartik Tyagi strikes on first ball to dismiss Shikhar Dhawan

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IPL 2021 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2021 | Punjab Kings make too many changes in their playing XI, states Virender Sehwag

IPL 2021 | Punjab Kings make too many changes in their playing XI, states Virender Sehwag

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IPL 2021 | Kartik Tyagi has bowled the number one spell ever seen in my career, states Riyan Parag

IPL 2021 | Kartik Tyagi has bowled the number one spell ever seen in my career, states Riyan Parag

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IPL 2021 | Credit goes to Kartik Tyagi for the way he bowled, asserts Anil Kumble

IPL 2021 | Credit goes to Kartik Tyagi for the way he bowled, asserts Anil Kumble

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IPL 2021 | Seniors told me that the game can change anytime, reveals Kartik Tyagi

IPL 2021 | Seniors told me that the game can change anytime, reveals Kartik Tyagi

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PBKS vs RR | ‘Tough one to swallow’ – KL Rahul laments over a heart-breaking loss

PBKS vs RR | ‘Tough one to swallow’ – KL Rahul laments over a heart-breaking loss

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IPL 2021 | Twitter reacts as Kartik Tyagi powers Rajasthan Royals to a thrilling last-over win

IPL 2021 | Twitter reacts as Kartik Tyagi powers Rajasthan Royals to a thrilling last-over win

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IND vs AUS | There was gloom after Adelaide Test but team didn't take long to move on, reveals Kartik Tyagi

IND vs AUS | There was gloom after Adelaide Test but team didn't take long to move on, reveals Kartik Tyagi

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Kartik Tyagi has the potential to be the next devastating Indian pacer, believes Ian Bishop

Kartik Tyagi has the potential to be the next devastating Indian pacer, believes Ian Bishop

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How the youngsters fared in the Indian Premier League’s theatre of dreams

How the youngsters fared in the Indian Premier League’s theatre of dreams

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IPL 2020 | Inconsistency cost Rajasthan Royals the season, rues coach Andrew McDonald

IPL 2020 | Inconsistency cost Rajasthan Royals the season, rues coach Andrew McDonald

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VIDEO | Jofra Archer's 'stunner' leaves Parag and Kartik in a state of shock

VIDEO | Jofra Archer's 'stunner' leaves Parag and Kartik in a state of shock

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IPL 2020 | CSK vs RR Evaluation Chart - Shaky Royals dismantle slothful Super Kings

IPL 2020 | CSK vs RR Evaluation Chart - Shaky Royals dismantle slothful Super Kings

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VIDEO | Fiery Kartik Tyagi roars high as youngster tames Watson post friendly exchange

VIDEO | Fiery Kartik Tyagi roars high as youngster tames Watson post friendly exchange

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IPL 2020 | DC vs RR Evaluation Chart: Delhi’s death bowling chokes the Tewatia show

IPL 2020 | DC vs RR Evaluation Chart: Delhi’s death bowling chokes the Tewatia show

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IPL 2020 | Kartik Tyagi is an exciting talent, everyone's delighted for him, reveals Jos Buttler

IPL 2020 | Kartik Tyagi is an exciting talent, everyone's delighted for him, reveals Jos Buttler

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IPL 2020 | Why your team sucks - Rajasthan Royals

IPL 2020 | Why your team sucks - Rajasthan Royals

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Training four hours every day to keep myself fit, reveals Kartik Tyagi

Training four hours every day to keep myself fit, reveals Kartik Tyagi

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Ran from pillar to post to outlast tough days, recalls Kartik Tyagi

Ran from pillar to post to outlast tough days, recalls Kartik Tyagi

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ICC U19 WC | IND vs PAK Takeaways - Kartik Tyagi’s glorious tryst with destiny and Pakistan’s toss blunder

ICC U19 WC | IND vs PAK Takeaways - Kartik Tyagi’s glorious tryst with destiny and Pakistan’s toss blunder

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ICC U19 World Cup | Winning world cup is my ultimate dream, reveals Kartik Tyagi

ICC U19 World Cup | Winning world cup is my ultimate dream, reveals Kartik Tyagi

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