Lasith Malinga News

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Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Dunith Wellalage Leaves Asia Cup 2025 After Father’s Death

Dunith Wellalage Leaves Asia Cup 2025 After Father’s Death

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MI vs GT | Twitter reacts as giggling Gill stylishly punishes faltering Pandya to make Malinga sigh

MI vs GT | Twitter reacts as giggling Gill stylishly punishes faltering Pandya to make Malinga sigh

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SA20 | Twitter goes wild as Nuwan Thushara rips apart Pretoria's top order to make Malinga proud

SA20 | Twitter goes wild as Nuwan Thushara rips apart Pretoria's top order to make Malinga proud

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‌SA20 | Twitter in awe as Nuwan Thushara churns Malinga-level spellwork scalping two-in-two on debut

‌SA20 | Twitter in awe as Nuwan Thushara churns Malinga-level spellwork scalping two-in-two on debut

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SL vs AUS | Lasith Malinga named as Sri Lanka’s ‘bowling strategy’ coach

SL vs AUS | Lasith Malinga named as Sri Lanka’s ‘bowling strategy’ coach

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IPL 2022 | Lasith Malinga helped me in the nets, says Obed McCoy

IPL 2022 | Lasith Malinga helped me in the nets, says Obed McCoy

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IPL 2022, CSK vs GT | Twitter reacts as Lasith Malinga’s disciple Matheesha Pathirana gets wicket with first ball

IPL 2022, CSK vs GT | Twitter reacts as Lasith Malinga’s disciple Matheesha Pathirana gets wicket with first ball

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IPL 2022 | Dwayne Bravo likely to surpass Lasith Malinga for a IPL record against Lucknow Super Giants

IPL 2022 | Dwayne Bravo likely to surpass Lasith Malinga for a IPL record against Lucknow Super Giants

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IPL 2022 | Rajasthan Royals have a fantastic pace attack, opines Lasith Malinga

IPL 2022 | Rajasthan Royals have a fantastic pace attack, opines Lasith Malinga

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IPL 2022 | Rajasthan Royal ropes in Lasith Malinga as bowling coach

IPL 2022 | Rajasthan Royal ropes in Lasith Malinga as bowling coach

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T20 World Cup 2021 | Shakib Al Hasan becomes the leading wicket-taker in T20Is

T20 World Cup 2021 | Shakib Al Hasan becomes the leading wicket-taker in T20Is

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Playing for Mumbai Indians increased my fan base around the globe, says Lasith Malinga

Playing for Mumbai Indians increased my fan base around the globe, says Lasith Malinga

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Twitter reacts as Lasith Malinga retires from all forms of cricket

Twitter reacts as Lasith Malinga retires from all forms of cricket

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Shakib Al Hasan overlooks Chris Gayle and AB de Villiers in his all-time IPL XI, names MS Dhoni as captain

Shakib Al Hasan overlooks Chris Gayle and AB de Villiers in his all-time IPL XI, names MS Dhoni as captain

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IPL 2021 | Plan was to keep the ball away from Rohit’s hitting zones, admits Amit Mishra

IPL 2021 | Plan was to keep the ball away from Rohit’s hitting zones, admits Amit Mishra

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Sri Lankan legend Lasith Malinga retires from franchise cricket 

Sri Lankan legend Lasith Malinga retires from franchise cricket 

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Twitter reacts to major IPL 2021 retention day releases ft. Malinga, Maxwell, Jadhav and Morris

Twitter reacts to major IPL 2021 retention day releases ft. Malinga, Maxwell, Jadhav and Morris

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IPL 2021 Retention | Mumbai Indians retain their core; Lasith Malinga, James Pattinson released

IPL 2021 Retention | Mumbai Indians retain their core; Lasith Malinga, James Pattinson released

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IPL 2020 | I am relishing bowling with Jasprit Bumrah, insists James Pattinson

IPL 2020 | I am relishing bowling with Jasprit Bumrah, insists James Pattinson

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IPL 2020 | When Jasprit Bumrah does well, he is as good as Lasith Malinga, reckons Shaun Pollock

IPL 2020 | When Jasprit Bumrah does well, he is as good as Lasith Malinga, reckons Shaun Pollock

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IPL 2020 | Jasprit Bumrah can fill the shoes of Malinga; bowl at death overs, reckons Brett Lee

IPL 2020 | Jasprit Bumrah can fill the shoes of Malinga; bowl at death overs, reckons Brett Lee

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IPL 2020 | Not too 'fussed' about our last time's display in UAE, asserts Rohit Sharma

IPL 2020 | Not too 'fussed' about our last time's display in UAE, asserts Rohit Sharma

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IPL 2020 | Mumbai Indians - Preview, Power Rankings, Predictions

IPL 2020 | Mumbai Indians - Preview, Power Rankings, Predictions

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IPL 2020 | Jasprit Bumrah is probably world’s best T20 bowler, opines James Pattinson

IPL 2020 | Jasprit Bumrah is probably world’s best T20 bowler, opines James Pattinson

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Twitter reacts to Mumbai Indians losing trump card Lasith Malinga ahead of IPL 2020

Twitter reacts to Mumbai Indians losing trump card Lasith Malinga ahead of IPL 2020

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IPL 2020 | Lasith Malinga pulls out of IPL 13; to be replaced by James Pattinson

IPL 2020 | Lasith Malinga pulls out of IPL 13; to be replaced by James Pattinson

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Reports | Lasith Malinga set to miss initial games of IPL 2020 due to personal reasons

Reports | Lasith Malinga set to miss initial games of IPL 2020 due to personal reasons

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