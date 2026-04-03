Mahela Jayawardene News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Meet the Head Coaches of All IPL Teams for Next Season

Meet the Head Coaches of All IPL Teams for Next Season

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South Africa tour of Zimbabwe 2025 | Wiaan Mulder scores triple century against Zimbabwe

South Africa tour of Zimbabwe 2025 | Wiaan Mulder scores triple century against Zimbabwe

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Mumbai Indians bring back Mahela Jayawardene as head coach for IPL 2025

Mumbai Indians bring back Mahela Jayawardene as head coach for IPL 2025

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T20 World Cup 2022 | Not having in-form Ravindra Jadeja will be a massive loss for India, reckons Mahela Jayawardene

T20 World Cup 2022 | Not having in-form Ravindra Jadeja will be a massive loss for India, reckons Mahela Jayawardene

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  • cricket
Sri Lanka have to play with the attitude of going all the way and winning World Cup, believes Mahela Jayawardene

Sri Lanka have to play with the attitude of going all the way and winning World Cup, believes Mahela Jayawardene

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Mahela Jayawardene and Zaheer Khan elevated to global heads of Mumbai Indian's cricket setup

Mahela Jayawardene and Zaheer Khan elevated to global heads of Mumbai Indian's cricket setup

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Would put my money on Babar Azam to dethrone Joe Root in Tests, remarks Mahela Jayawardena

Would put my money on Babar Azam to dethrone Joe Root in Tests, remarks Mahela Jayawardena

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Mahela Jayawardena expresses concern over Virat Kohli, KL Rahul's inclusion in Asia Cup squad

Mahela Jayawardena expresses concern over Virat Kohli, KL Rahul's inclusion in Asia Cup squad

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IPL 2022 | Mumbai Indians’ environment is extremely beneficial for growth, reveals Daniel Sams

IPL 2022 | Mumbai Indians’ environment is extremely beneficial for growth, reveals Daniel Sams

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IPL 2022 | We haven't played good cricket, states MI head coach Mahela Jayawardene

IPL 2022 | We haven't played good cricket, states MI head coach Mahela Jayawardene

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Ben Stokes is a brilliant competitor and a different beast altogether, says Mahela Jayawardene

Ben Stokes is a brilliant competitor and a different beast altogether, says Mahela Jayawardene

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IPL 2022 | Never an option for anyone to intervene field for over-the-waist no-ball appeals, reckons Mahela Jayawardene

IPL 2022 | Never an option for anyone to intervene field for over-the-waist no-ball appeals, reckons Mahela Jayawardene

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IPL 2022 | There's no better person than Suryakumar Yadav to finish a game off, says Mahela Jayawardene

IPL 2022 | There's no better person than Suryakumar Yadav to finish a game off, says Mahela Jayawardene

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IPL 2022 | We have not been ruthless enough to close games off, feels MI head coach Mahela Jayawardene

IPL 2022 | We have not been ruthless enough to close games off, feels MI head coach Mahela Jayawardene

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ZIM vs SL | Zimbabwe to tour Sri Lanka for three-match ODI series in January 2022

ZIM vs SL | Zimbabwe to tour Sri Lanka for three-match ODI series in January 2022

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Was lost and disappointed after being excluded from India squad for Australia tour in 2020, reveals Suryakumar Yadav

Was lost and disappointed after being excluded from India squad for Australia tour in 2020, reveals Suryakumar Yadav

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Sri Lanka appoints Mahela Jayawardene as a consultant coach for a year from January 2022

Sri Lanka appoints Mahela Jayawardene as a consultant coach for a year from January 2022

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T20 World Cup 2021 | Rohit Sharma should have opened against New Zealand, asserts Mahela Jayawardene

T20 World Cup 2021 | Rohit Sharma should have opened against New Zealand, asserts Mahela Jayawardene

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IPL 2021 | Hardik Pandya bowling might even risk his batting prowess for now, states Mahela Jayawardene

IPL 2021 | Hardik Pandya bowling might even risk his batting prowess for now, states Mahela Jayawardene

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Mahela Jayawardene roped in as Sri Lanka’s consultant for T20 World Cup 2021

Mahela Jayawardene roped in as Sri Lanka’s consultant for T20 World Cup 2021

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IPL 2021 | Mumbai Indians lacked a batsman who shouldered responsibility like Ruturaj Gaikwad, asserts Mahela Jayawardene

IPL 2021 | Mumbai Indians lacked a batsman who shouldered responsibility like Ruturaj Gaikwad, asserts Mahela Jayawardene

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Not interested in taking up a full-time head-coach role for any country, states Mahela Jayawardene

Not interested in taking up a full-time head-coach role for any country, states Mahela Jayawardene

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Chris Jordan and Tymal Mills are good options for England going into the T20 WC, opines Mahela Jayawardene

Chris Jordan and Tymal Mills are good options for England going into the T20 WC, opines Mahela Jayawardene

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IPL 2021 | Unfair to say you need batting wickets in IPL, Chennai has produced competitive wickets, stresses Mahela Jayawardene

IPL 2021 | Unfair to say you need batting wickets in IPL, Chennai has produced competitive wickets, stresses Mahela Jayawardene

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IPL 2021 | MI monitored Marco Jansen for three years before purchasing him, reveals Mahela Jayawardene

IPL 2021 | MI monitored Marco Jansen for three years before purchasing him, reveals Mahela Jayawardene

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The pressure of being Sachin Tendulkar’s son will always be on Arjun, feels Zaheer Khan

The pressure of being Sachin Tendulkar’s son will always be on Arjun, feels Zaheer Khan

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IPL 2020 | Having Suryakumar and Ishan helps us control the middle-overs while batting, states Mahela Jayawardene

IPL 2020 | Having Suryakumar and Ishan helps us control the middle-overs while batting, states Mahela Jayawardene

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