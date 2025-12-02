Msk Prasad News

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Tournaments
Players
IPL 2022 | Shikhar Dhawan should have been included for South Africa series, opines MSK Prasad

IPL 2022 | Shikhar Dhawan should have been included for South Africa series, opines MSK Prasad

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  • cricket
IPL 2022 | Virat Kohli should take a significant break from the sport and be fresh before the Asia Cup, says MSK Prasad

IPL 2022 | Virat Kohli should take a significant break from the sport and be fresh before the Asia Cup, says MSK Prasad

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  • cricket
Ajinkya Rahane performs well overseas, selectors can pick specific players for home and away conditions, feels MSK Prasad

Ajinkya Rahane performs well overseas, selectors can pick specific players for home and away conditions, feels MSK Prasad

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  • cricket
Rahul Dravid as a coach and MS Dhoni as a mentor is going to be boon for indian cricket, says MSK Prasad

Rahul Dravid as a coach and MS Dhoni as a mentor is going to be boon for indian cricket, says MSK Prasad

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  • cricket
Shikhar Dhawan could have been selected in the Indian T20 World Cup, states MSK Prasad

Shikhar Dhawan could have been selected in the Indian T20 World Cup, states MSK Prasad

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  • cricket
Timing of Virat Kohli's announcement to quit as India's T20I captain surprising, says MSK Prasad

Timing of Virat Kohli's announcement to quit as India's T20I captain surprising, says MSK Prasad

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  • cricket
WTC Final | Rain nullified Ravindra Jadeja’s impact with the ball, believes MSK Prasad

WTC Final | Rain nullified Ravindra Jadeja’s impact with the ball, believes MSK Prasad

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  • cricket
One must not forget that Rahane delivered Down Under when seniors were absent, affirms MSK Prasad

One must not forget that Rahane delivered Down Under when seniors were absent, affirms MSK Prasad

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  • cricket
Suryakumar Yadav will be the player to watch out for in Sri Lanka tour, says MSK Prasad

Suryakumar Yadav will be the player to watch out for in Sri Lanka tour, says MSK Prasad

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  • cricket
Hanuma Vihari rides his own destiny and legacy on a tightrope - rather successfully

Hanuma Vihari rides his own destiny and legacy on a tightrope - rather successfully

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  • cricket
Ishan Kishan a ‘hot contender’ for the wicket-keeper spot in ODIs and T20Is, believes MSK Prasad

Ishan Kishan a ‘hot contender’ for the wicket-keeper spot in ODIs and T20Is, believes MSK Prasad

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  • cricket
AUS vs IND | Mohammed Siraj has done well with red-ball; could be handy in Australia, opines MSK Prasad

AUS vs IND | Mohammed Siraj has done well with red-ball; could be handy in Australia, opines MSK Prasad

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  • cricket
IPL 2020| Rayudu might not be '3D' player but efficient at one dimension, insists Aakash Chopra

IPL 2020| Rayudu might not be '3D' player but efficient at one dimension, insists Aakash Chopra

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  • cricket
India sending 26-man squad to Australia a good idea, states MSK Prasad

India sending 26-man squad to Australia a good idea, states MSK Prasad

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  • cricket
Wicketkeepers should strike the right balance between runs and keeping ability, remarks Parthiv Patel

Wicketkeepers should strike the right balance between runs and keeping ability, remarks Parthiv Patel

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  • cricket
Disappointed with BCCI selection committee’s lack of communication, states Suresh Raina

Disappointed with BCCI selection committee’s lack of communication, states Suresh Raina

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  • cricket
Instead of playing as a finisher, MS Dhoni should bat at three or four, confesses MSK Prasad

Instead of playing as a finisher, MS Dhoni should bat at three or four, confesses MSK Prasad

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  • cricket
Suresh Raina didn’t make a case for himself in domestic cricket, feels MSK Prasad

Suresh Raina didn’t make a case for himself in domestic cricket, feels MSK Prasad

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MS Dhoni, Virat Kohli and Rohit Sharma have got different styles of leadership, feels MSK Prasad

MS Dhoni, Virat Kohli and Rohit Sharma have got different styles of leadership, feels MSK Prasad

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Heartbreaking that Karun Nair did not get a second run in Test team, says MSK Prasad

Heartbreaking that Karun Nair did not get a second run in Test team, says MSK Prasad

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Transition between MS Dhoni to Virat Kohli was successful, feels MSK Prasad

Transition between MS Dhoni to Virat Kohli was successful, feels MSK Prasad

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Reports | Selectors' stance on MS Dhoni ‘unchanged’ before IPL 2020

Reports | Selectors' stance on MS Dhoni ‘unchanged’ before IPL 2020

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Selection panel rules for overseas tour needs to be changed soon, asserts MSK Prasad

Selection panel rules for overseas tour needs to be changed soon, asserts MSK Prasad

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Don’t think MS Dhoni, Yuvraj Singh will ever be replaced easily, reveals MSK Prasad

Don’t think MS Dhoni, Yuvraj Singh will ever be replaced easily, reveals MSK Prasad

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IND vs NZ | Virat Kohli is also a human; can have one bad series, reminds MSK Prasad

IND vs NZ | Virat Kohli is also a human; can have one bad series, reminds MSK Prasad

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Should reveal new selectors by first week of March, says Madan Lal

Should reveal new selectors by first week of March, says Madan Lal

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Karun Nair failed to perform after triple century, states MSK Prasad

Karun Nair failed to perform after triple century, states MSK Prasad

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