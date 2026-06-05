Ollie Robinson News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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‌Men’s Hundred | Twitter reacts to Old Trafford’s pitiful ovation as injury leaves Stokes agonizingly tormented

‌Men’s Hundred | Twitter reacts to Old Trafford’s pitiful ovation as injury leaves Stokes agonizingly tormented

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Ashes 2023 | Twitter praises Ben Stokes as he sets up Usman Khawaja with Box Cricket fielding

Ashes 2023 | Twitter praises Ben Stokes as he sets up Usman Khawaja with Box Cricket fielding

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WATCH, NZ vs ENG | Ollie Robinson runs the Kiwis amuck with perfect inseamer for his fourth scalp

WATCH, NZ vs ENG | Ollie Robinson runs the Kiwis amuck with perfect inseamer for his fourth scalp

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PAK vs ENG | Twitter reacts to Joe Root’s superpower as he casually predicts pitch point of Babar Azam’s wicket with accuracy

PAK vs ENG | Twitter reacts to Joe Root’s superpower as he casually predicts pitch point of Babar Azam’s wicket with accuracy

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PAK vs ENG | Twitter reacts as England seamers' jaffas catch Mohammed Rizwan and Babar Azam with identically shocked faces

PAK vs ENG | Twitter reacts as England seamers' jaffas catch Mohammed Rizwan and Babar Azam with identically shocked faces

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PAK vs ENG | Twitter chants 'qudrat ka nizam' after Ollie Robinson's searing inswinger fails to dislodge Naseem Shah's bails despite hitting stumps

PAK vs ENG | Twitter chants 'qudrat ka nizam' after Ollie Robinson's searing inswinger fails to dislodge Naseem Shah's bails despite hitting stumps

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WI vs ENG 2022 | Ollie Robinson to miss first Test due to back injury

WI vs ENG 2022 | Ollie Robinson to miss first Test due to back injury

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Ashes 2021-22 | WATCH: Ben Stokes takes a brilliant boundary catch to dismiss Travis Head

Ashes 2021-22 | WATCH: Ben Stokes takes a brilliant boundary catch to dismiss Travis Head

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Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Ollie Robinson turns off-spinner in Adelaide

Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Ollie Robinson turns off-spinner in Adelaide

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Aakash Chopra names Shaheen Shah Afridi as his No.1 Test bowler for 2021

Aakash Chopra names Shaheen Shah Afridi as his No.1 Test bowler for 2021

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Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Ollie Robinson gets Marnus Labuschagne after no-ball dismissal earlier

Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Ollie Robinson gets Marnus Labuschagne after no-ball dismissal earlier

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Ashes 2021-22 | England wait nervously over Ben Stokes' knee injury

Ashes 2021-22 | England wait nervously over Ben Stokes' knee injury

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Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Travis Head registers maiden Ashes hundred to extend Australia’s dominance

Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Travis Head registers maiden Ashes hundred to extend Australia’s dominance

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Ashes 2021-22 | Matt Prior believes that England will have fast bowlers clinch the series

Ashes 2021-22 | Matt Prior believes that England will have fast bowlers clinch the series

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 20 players get new deal in ECB’s revised men’s central contract model

 20 players get new deal in ECB’s revised men’s central contract model

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IND vs ENG | Jasprit Bumrah’s impressive spell won the game for India, opines David Gower

IND vs ENG | Jasprit Bumrah’s impressive spell won the game for India, opines David Gower

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ENG vs IND | Virat Kohli bears the extra burden of captaining India, reckons Nasser Hussain

ENG vs IND | Virat Kohli bears the extra burden of captaining India, reckons Nasser Hussain

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IND vs ENG | Twitter reacts as Virat Kohli's wait for 71st hundred continues despite second consecutive fifty

IND vs ENG | Twitter reacts as Virat Kohli's wait for 71st hundred continues despite second consecutive fifty

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Joe Root reclaims No.1 spot in Test rankings after six years, Rohit overtakes Kohli

Joe Root reclaims No.1 spot in Test rankings after six years, Rohit overtakes Kohli

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IND vs ENG | Series not dead, pitch will be flat at The Oval, says Dominic Cork

IND vs ENG | Series not dead, pitch will be flat at The Oval, says Dominic Cork

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ENG vs IND | Absolute honour to learn from Anderson, says Ollie Robinson

ENG vs IND | Absolute honour to learn from Anderson, says Ollie Robinson

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ENG vs IND | We know we're capable of performances like this, states Joe Root 

ENG vs IND | We know we're capable of performances like this, states Joe Root 

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ENG vs IND | Headingley Day 4 Talking Points: India’s familiar collapse and the dynamic Ollie Robinson

ENG vs IND | Headingley Day 4 Talking Points: India’s familiar collapse and the dynamic Ollie Robinson

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Twitter reacts on India’s heavy defeat at Headingley

Twitter reacts on India’s heavy defeat at Headingley

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Twitter reacts as Virat Kohli’s wait for elusive international hundred continues

Twitter reacts as Virat Kohli’s wait for elusive international hundred continues

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ENG vs IND | Headingley Day 3 Talking Points: Pujara finds his groove, Kohli stands tall and the mystics of Headingley

ENG vs IND | Headingley Day 3 Talking Points: Pujara finds his groove, Kohli stands tall and the mystics of Headingley

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ENG vs IND | India should forget Day 1 of Headingley Test as soon as possible, suggests Zaheer Khan

ENG vs IND | India should forget Day 1 of Headingley Test as soon as possible, suggests Zaheer Khan

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