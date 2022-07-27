Paddy Upton News

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Reports | India ropes in Paddy Upton as mental conditioning expert

Reports | India ropes in Paddy Upton as mental conditioning expert

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We always knew that MS Dhoni was the man for the high-pressure moments, reveals Paddy Upton

We always knew that MS Dhoni was the man for the high-pressure moments, reveals Paddy Upton

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IND vs AUS | Coming through Dravid was significant to youngsters success at the Gabba, highlights Paddy Upton 

IND vs AUS | Coming through Dravid was significant to youngsters success at the Gabba, highlights Paddy Upton 

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Not sure if Virat Kohli would be able to score runs properly without spectators, feels Paddy Upton

Not sure if Virat Kohli would be able to score runs properly without spectators, feels Paddy Upton

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Always liked Gambhir the batsman but not the human, states Shahid Afridi

Always liked Gambhir the batsman but not the human, states Shahid Afridi

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Never disrespected Rahul Dravid, clarifies S Sreesanth

Never disrespected Rahul Dravid, clarifies S Sreesanth

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‘Talented’ Virat Kohli became world-class after working on fitness, reveals Paddy Upton

‘Talented’ Virat Kohli became world-class after working on fitness, reveals Paddy Upton

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MS Dhoni’s calmness set tone for India’s 2011 World Cup victory, reveals Paddy Upton

MS Dhoni’s calmness set tone for India’s 2011 World Cup victory, reveals Paddy Upton

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There would be a range of experiences for athletes during lock down, reveals Paddy Upton

There would be a range of experiences for athletes during lock down, reveals Paddy Upton

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IPL 2020 | Rajasthan Royals name Andrew McDonald as head coach for upcoming season

IPL 2020 | Rajasthan Royals name Andrew McDonald as head coach for upcoming season

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This team of Rajasthan Royals best ever, says Paddy Upton

This team of Rajasthan Royals best ever, says Paddy Upton

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I remember telling Gary Kirsten that MS Dhoni will fetch us the World Cup, reveals Paddy Upton

I remember telling Gary Kirsten that MS Dhoni will fetch us the World Cup, reveals Paddy Upton

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ICC World Cup 2019 | India will go to England as one of the favorites, says Paddy Upton

ICC World Cup 2019 | India will go to England as one of the favorites, says Paddy Upton

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ICC World Cup 2019 | ‘Chokers’ tag for South Africa is exaggerated and unfair, says Paddy Upton

ICC World Cup 2019 | ‘Chokers’ tag for South Africa is exaggerated and unfair, says Paddy Upton

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Amazing to see Virat Kohli transform into world’s best batsman, says Paddy Upton

Amazing to see Virat Kohli transform into world’s best batsman, says Paddy Upton

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Sachin Tendulkar had asked Gary Kirsten to be his friend, reveals Paddy Upton

Sachin Tendulkar had asked Gary Kirsten to be his friend, reveals Paddy Upton

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MS Dhoni’s fine ensured none was late for practice and meetings, says Paddy Upton

MS Dhoni’s fine ensured none was late for practice and meetings, says Paddy Upton

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Sreesanth abused me and Rahul Dravid, discloses Paddy Upton

Sreesanth abused me and Rahul Dravid, discloses Paddy Upton

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Gautam Gambhir has no great records, just a lot of attitude, says Shahid Afridi

Gautam Gambhir has no great records, just a lot of attitude, says Shahid Afridi

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My insecurities well documented but raised the bar alone, says Gautam Gambhir

My insecurities well documented but raised the bar alone, says Gautam Gambhir

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IPL 2019 | Ravichandran Ashwin didn’t represent his teammates, says RR coach Paddy Upton

IPL 2019 | Ravichandran Ashwin didn’t represent his teammates, says RR coach Paddy Upton

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