Phoebe Litchfield News
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Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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