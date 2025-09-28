Pragyan Ojha News

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Hearing that Virat Kohli won’t take any breaks after West Indies tour, reveals Pragyan Ojha

Hearing that Virat Kohli won’t take any breaks after West Indies tour, reveals Pragyan Ojha

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IND vs WI | Wish to see more of Deepak Hooda, reveals Pragyan Ojha

IND vs WI | Wish to see more of Deepak Hooda, reveals Pragyan Ojha

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Rohit Sharma backs his bowlers just like MS Dhoni, asserts Pragyan Ojha

Rohit Sharma backs his bowlers just like MS Dhoni, asserts Pragyan Ojha

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IND vs SL 2022 | Team management should think about the replacement of R Ashwin, says Pragyan Ojha regarding Ashwin’s fitness

IND vs SL 2022 | Team management should think about the replacement of R Ashwin, says Pragyan Ojha regarding Ashwin’s fitness

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Pragyan Ojha takes an indirect dig at Virat Kohli, posts a cryptic message on social media

Pragyan Ojha takes an indirect dig at Virat Kohli, posts a cryptic message on social media

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Pragyan Ojha reveals how Adam Gilchrist spotted leadership qualities in a young Rohit Sharma

Pragyan Ojha reveals how Adam Gilchrist spotted leadership qualities in a young Rohit Sharma

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IPL 2021 | Don't see Cheteshwar Pujara in Chennai Super Kings' first XI, opines Pragyan Ojha 

IPL 2021 | Don't see Cheteshwar Pujara in Chennai Super Kings' first XI, opines Pragyan Ojha 

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IND vs ENG | Hardik Pandya is a big asset but can he bowl, questions Pragyan Ojha 

IND vs ENG | Hardik Pandya is a big asset but can he bowl, questions Pragyan Ojha 

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IND vs ENG | Sundar and Axar’s pace might make it difficult for England to sweep, reckons Venkatapathy Raju

IND vs ENG | Sundar and Axar’s pace might make it difficult for England to sweep, reckons Venkatapathy Raju

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IND vs AUS | R Ashwin is the bowling captain on the field, feels Pragyan Ojha

IND vs AUS | R Ashwin is the bowling captain on the field, feels Pragyan Ojha

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Pragyan Ojha becomes ICA representative to IPL Governing Council

Pragyan Ojha becomes ICA representative to IPL Governing Council

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IND vs AUS | Jasprit Bumrah is a bigger asset with the ball; why risk him as nightwatchman, questions Pragyan Ojha

IND vs AUS | Jasprit Bumrah is a bigger asset with the ball; why risk him as nightwatchman, questions Pragyan Ojha

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IPL 2020 | MS Dhoni cannot do everything alone, everyone has to contribute, opines Pragyan Ojha

IPL 2020 | MS Dhoni cannot do everything alone, everyone has to contribute, opines Pragyan Ojha

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Was gifted by the owner for dismissing Sachin Tendulkar in 2009 IPL, recalls Pragyan Ojha

Was gifted by the owner for dismissing Sachin Tendulkar in 2009 IPL, recalls Pragyan Ojha

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Murali promised before India Test he will get to 800 wickets and win the match, reveals Kumar Sangakkara

Murali promised before India Test he will get to 800 wickets and win the match, reveals Kumar Sangakkara

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Seeking permission from BCCI to play in overseas T20 leagues, reveals Pragyan Ojha

Seeking permission from BCCI to play in overseas T20 leagues, reveals Pragyan Ojha

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2008 last-place finish meant Deccan Chargers did not have any sponsors, reveals Pragyan Ojha

2008 last-place finish meant Deccan Chargers did not have any sponsors, reveals Pragyan Ojha

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Chucking should be treated as an injury, reveals Pragyan Ojha

Chucking should be treated as an injury, reveals Pragyan Ojha

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MS Dhoni is a 'bowler's captain', attests Pragyan Ojha

MS Dhoni is a 'bowler's captain', attests Pragyan Ojha

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Pragyan Ojha calls time on 15-year-long cricketing career

Pragyan Ojha calls time on 15-year-long cricketing career

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IPL 2019 | Legends and Pundits react to 17-year-old Riyan Parag's calm and matured innings

IPL 2019 | Legends and Pundits react to 17-year-old Riyan Parag's calm and matured innings

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IPL 2019 | Legends and pundits react as Sunrisers Hyderabad choked and Delhi Capitals didn't

IPL 2019 | Legends and pundits react as Sunrisers Hyderabad choked and Delhi Capitals didn't

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IPL 2019 | Legends and Pundits lose it as MS Dhoni storms in and argues with the umpires

IPL 2019 | Legends and Pundits lose it as MS Dhoni storms in and argues with the umpires

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IPL 2019 | Cricketing fraternity goes wild as 'Baahubali' Dhoni takes CSK from 55 in 10 overs to 175 in 20 overs

IPL 2019 | Cricketing fraternity goes wild as 'Baahubali' Dhoni takes CSK from 55 in 10 overs to 175 in 20 overs

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