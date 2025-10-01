Shahid Afridi News

Category links
Teams
Derbyshire Cricket TeamLancashirePakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
Teams
Tournaments
Players
Quinton de Kock Enters Shahid Afridi’s Club of Repeat Retirements

Quinton de Kock Enters Shahid Afridi’s Club of Repeat Retirements

  • news
  • cricket
India Dominates, Pakistan Prepares: Asia Cup 2025 Heats Up

India Dominates, Pakistan Prepares: Asia Cup 2025 Heats Up

  • news
  • cricket
PAK vs NED | Twitter in splits over Nawaz's determination to get run-out at all costs eventually paying off

PAK vs NED | Twitter in splits over Nawaz's determination to get run-out at all costs eventually paying off

  • news
  • cricket
Surely go along if a franchise offers me to play in PSL 8, remarks Shahid Afridi

Surely go along if a franchise offers me to play in PSL 8, remarks Shahid Afridi

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2022 | There is no need for Mohammad Rizwan to change his batting plans, remarks Shahid Afridi

T20 World Cup 2022 | There is no need for Mohammad Rizwan to change his batting plans, remarks Shahid Afridi

  • news
  • cricket
PCB is not doing anything for Shaheen Shah Afridi’s rehabilitation, reveals Shahid Afridi

PCB is not doing anything for Shaheen Shah Afridi’s rehabilitation, reveals Shahid Afridi

  • news
  • cricket
‘Champion’ Virat Kohli should be go out on a high till his retirement, proclaims Shahid Afridi

‘Champion’ Virat Kohli should be go out on a high till his retirement, proclaims Shahid Afridi

  • news
  • cricket
Internet reacts with fury to Harbhajan Singh laughing at Shahid Afridi's disrespectful Gautam Gambhir remark

Internet reacts with fury to Harbhajan Singh laughing at Shahid Afridi's disrespectful Gautam Gambhir remark

  • news
  • cricket
Asia Cup 2022 | Virat Kohli’s future is in his own hands, remarks Shahid Afridi

Asia Cup 2022 | Virat Kohli’s future is in his own hands, remarks Shahid Afridi

  • news
  • cricket
Sachin Tendulkar remained focused despite Shahid Afridi abusing him, Virender Sehwag recalls 2003 World Cup encounter

Sachin Tendulkar remained focused despite Shahid Afridi abusing him, Virender Sehwag recalls 2003 World Cup encounter

  • news
  • cricket
Frustrated Ahmed Shehzad raves about lack of opportunities in heated conversation with Shahid Afridi

Frustrated Ahmed Shehzad raves about lack of opportunities in heated conversation with Shahid Afridi

  • news
  • cricket
IND vs ENG 2022 | India surely one of the favourites for T20 World Cup, asserts Shahid Afridi

IND vs ENG 2022 | India surely one of the favourites for T20 World Cup, asserts Shahid Afridi

  • news
  • cricket
AUS vs PAK 2022 | Thought Pakistan might have played a little positively on second day, opines Shahid Afridi

AUS vs PAK 2022 | Thought Pakistan might have played a little positively on second day, opines Shahid Afridi

  • news
  • cricket
IND vs PAK | Prepared well and kept history out of mind, says Babar Azam after Pakistan's first ever WC win over India

IND vs PAK | Prepared well and kept history out of mind, says Babar Azam after Pakistan's first ever WC win over India

  • news
  • cricket
IND vs PAK | Twitter reacts as Shaheen, Babar, Rizwan star in Pakistan’s first ever WC win against India

IND vs PAK | Twitter reacts as Shaheen, Babar, Rizwan star in Pakistan’s first ever WC win against India

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | Young players should see Shoaib Malik as role model, says Wasim Akram

T20 World Cup 2021 | Young players should see Shoaib Malik as role model, says Wasim Akram

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | Never underestimate a Pakistan team, states Shahid Afridi ahead of ICC event

T20 World Cup 2021 | Never underestimate a Pakistan team, states Shahid Afridi ahead of ICC event

  • news
  • cricket
PCB very likely to announce another squad for T20 World Cup 2021, reveals Shahid Afridi

PCB very likely to announce another squad for T20 World Cup 2021, reveals Shahid Afridi

  • news
  • cricket
New Zealand will hear Pakistan at ICC, states PCB chief Ramiz Raja after white-ball tour cancellation

New Zealand will hear Pakistan at ICC, states PCB chief Ramiz Raja after white-ball tour cancellation

  • news
  • cricket
PAK vs NZ | New Zealand just killed Pakistan cricket, says Shoaib Akhtar as visitors cancel tour due to security concerns

PAK vs NZ | New Zealand just killed Pakistan cricket, says Shoaib Akhtar as visitors cancel tour due to security concerns

  • news
  • cricket
Did not even know the meaning of some of the abuses from Pakistan players, reveals Virender Sehwag

Did not even know the meaning of some of the abuses from Pakistan players, reveals Virender Sehwag

  • news
  • cricket
Shahid Afridi set to play for Kathmandu Kings XI in Nepal's Everest Premier League

Shahid Afridi set to play for Kathmandu Kings XI in Nepal's Everest Premier League

  • news
  • cricket
ENG vs PAK | Need to keep the current players motivated and hungry for success, opines Shahid Afridi

ENG vs PAK | Need to keep the current players motivated and hungry for success, opines Shahid Afridi

  • news
  • cricket
PCB throw Naseem Shah out of PSL 2021 for protocol breach

PCB throw Naseem Shah out of PSL 2021 for protocol breach

  • news
  • cricket
Shahid Afridi criticises PCB for failure to devise Plan B; feels PSL postponement sends wrong message

Shahid Afridi criticises PCB for failure to devise Plan B; feels PSL postponement sends wrong message

  • news
  • cricket
Pakistan coaches can do wonders at junior level like how Dravid has done in India, suggests Shahid Afridi

Pakistan coaches can do wonders at junior level like how Dravid has done in India, suggests Shahid Afridi

  • news
  • cricket
‘I have been tortured’ - Mohammed Amir announces to quit international cricket indefinitely

‘I have been tortured’ - Mohammed Amir announces to quit international cricket indefinitely

  • news
  • cricket