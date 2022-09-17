Shane Bond News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Players
IPL 2022 | Mumbai Indians’ environment is extremely beneficial for growth, reveals Daniel Sams

IPL 2022 | Mumbai Indians’ environment is extremely beneficial for growth, reveals Daniel Sams

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  • cricket
IPL 2022 | If the bowlers stick to their plans, they can script a turnaround for Mumbai Indians, says Shane Bond

IPL 2022 | If the bowlers stick to their plans, they can script a turnaround for Mumbai Indians, says Shane Bond

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  • cricket
T20 World Cup 2021 | Stephen Fleming joins New Zealand camp for a five-day gig

T20 World Cup 2021 | Stephen Fleming joins New Zealand camp for a five-day gig

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  • cricket
T20 World Cup 2021 | Shane Bond working with New Zealand spinners for T20 WC, reveals Gary Stead

T20 World Cup 2021 | Shane Bond working with New Zealand spinners for T20 WC, reveals Gary Stead

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  • cricket
IPL 2021 | Hopeful that Hardik will be back for the next match, says Shane Bond

IPL 2021 | Hopeful that Hardik will be back for the next match, says Shane Bond

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  • cricket
Shane Bond to join New Zealand coaching staff for T20 World Cup

Shane Bond to join New Zealand coaching staff for T20 World Cup

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  • cricket
WTC Final | Toss will be key, New Zealand can’t afford to let India post big score, claims Shane Bond

WTC Final | Toss will be key, New Zealand can’t afford to let India post big score, claims Shane Bond

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  • cricket
IPL 2021 | Hardik has lost pace but pleased to see him still bowl aggressively, says Shane Bond

IPL 2021 | Hardik has lost pace but pleased to see him still bowl aggressively, says Shane Bond

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  • cricket
Being able to rub shoulders with many greats is the most exciting thing about IPL, reveals Kyle Jamieson

Being able to rub shoulders with many greats is the most exciting thing about IPL, reveals Kyle Jamieson

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  • cricket
Simple and uncanny, Kyle Jamieson's incomplex complexity will take him to greater heights

Simple and uncanny, Kyle Jamieson's incomplex complexity will take him to greater heights

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  • cricket
Jasprit Bumrah is the best fast bowler in the world, claims Shane Bond

Jasprit Bumrah is the best fast bowler in the world, claims Shane Bond

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  • cricket
IPL 2020 | Bumrah wanted to take the new ball, and back his strengths, states Shane Bond

IPL 2020 | Bumrah wanted to take the new ball, and back his strengths, states Shane Bond

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  • cricket
IPL 2020 | Our bowlers will have to put pressure on KXIP’s openers early on, admits Shane Bond

IPL 2020 | Our bowlers will have to put pressure on KXIP’s openers early on, admits Shane Bond

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IND vs NZ | Ross Taylor can go on till 2023 World Cup, reckons Shane Bond

IND vs NZ | Ross Taylor can go on till 2023 World Cup, reckons Shane Bond

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  • cricket
Hope Pandya gets some game time before the IPL, says Shane Bond

Hope Pandya gets some game time before the IPL, says Shane Bond

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  • cricket
Pat Cummins to take a break after India ODI series

Pat Cummins to take a break after India ODI series

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  • cricket
NZ vs ENG | Shane Bond inclined towards England's bowling coach job

NZ vs ENG | Shane Bond inclined towards England's bowling coach job

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  • cricket
Jason Behrendorff ruled out 2019-20 season owing to back surgery

Jason Behrendorff ruled out 2019-20 season owing to back surgery

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Thinking outside of cricket is a scary thought, says Jason Behrendorff

Thinking outside of cricket is a scary thought, says Jason Behrendorff

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Ashes 2019 | Australia did a great job not rushing things with James Pattinson, says Shane Bond

Ashes 2019 | Australia did a great job not rushing things with James Pattinson, says Shane Bond

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IPL 2019 | You can’t win match from dugout, says Mahela Jayawardene

IPL 2019 | You can’t win match from dugout, says Mahela Jayawardene

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IPL 2018 | It is a dream come true to play for Mumbai Indians, says Hardik Pandya

IPL 2018 | It is a dream come true to play for Mumbai Indians, says Hardik Pandya

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IPL 2018 | We are very disappointed in the way we are going, says Shane Bond

IPL 2018 | We are very disappointed in the way we are going, says Shane Bond

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IPL 2018 | Jasprit Bumrah is number one in the short format of cricket for a reason, feels Bond

IPL 2018 | Jasprit Bumrah is number one in the short format of cricket for a reason, feels Bond

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Mumbai Indians appoint Lasith Malinga as bowling mentor

Mumbai Indians appoint Lasith Malinga as bowling mentor

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Four-day tests will revive cricket's traditional format, says Sir Richard Hadlee

Four-day tests will revive cricket's traditional format, says Sir Richard Hadlee

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