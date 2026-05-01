Shivam Mavi News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
IND vs NZ | Twitter reacts as Shubman Gill stars in India’s series win with unbeaten knock of 126

IND vs NZ | Twitter reacts as Shubman Gill stars in India’s series win with unbeaten knock of 126

  • news
  • cricket
IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India clinch last-ball thriller by two runs in series opener

IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India clinch last-ball thriller by two runs in series opener

  • news
  • cricket
IPL 2022, LSG vs KKR | Twitter reacts to Marcus Stoinis wicket after 3 consecutive sixes

IPL 2022, LSG vs KKR | Twitter reacts to Marcus Stoinis wicket after 3 consecutive sixes

  • news
  • cricket
IPL 2022, KKR vs RR | Twitter reacts to Pat Cummins, Shivam Mavi's brilliance on field to dismiss Riyan Parag

IPL 2022, KKR vs RR | Twitter reacts to Pat Cummins, Shivam Mavi's brilliance on field to dismiss Riyan Parag

  • news
  • cricket
IPL 2021 Playoffs | Kolkata Knight Riders bowlers can stifle Royal Challengers Bangalore, feels Sunil Gavaskar

IPL 2021 Playoffs | Kolkata Knight Riders bowlers can stifle Royal Challengers Bangalore, feels Sunil Gavaskar

  • news
  • cricket
KKR vs RR | Gill and Iyer have been our shining lights, says Eoin Morgan as KKR inch closer to playoffs

KKR vs RR | Gill and Iyer have been our shining lights, says Eoin Morgan as KKR inch closer to playoffs

  • news
  • cricket
KKR vs RR | We showed character, says Sanju Samson as Rajasthan bow out of IPL 2021 with 86-run defeat

KKR vs RR | We showed character, says Sanju Samson as Rajasthan bow out of IPL 2021 with 86-run defeat

  • news
  • cricket
KKR vs RR | Twitter reacts as KKR skittle RR for 85 to put themselves on cusp of IPL 2021 playoffs

KKR vs RR | Twitter reacts as KKR skittle RR for 85 to put themselves on cusp of IPL 2021 playoffs

  • news
  • cricket
IPL 2021 | We weren’t good enough in all the three departments, expresses Eoin Morgan

IPL 2021 | We weren’t good enough in all the three departments, expresses Eoin Morgan

  • news
  • cricket
Twitter reacts to Mavi’s shoulder-barge triggering Shaw to score six boundaries in the over

Twitter reacts to Mavi’s shoulder-barge triggering Shaw to score six boundaries in the over

  • news
  • cricket
Kolkata Knight Riders' implosion: A disaster that had ‘inevitable' written all over it 

Kolkata Knight Riders' implosion: A disaster that had ‘inevitable' written all over it 

  • feature
  • cricket
How every Indian player retained by KXIP and KKR fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

How every Indian player retained by KXIP and KKR fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

  • feature
  • cricket
How the youngsters fared in the Indian Premier League’s theatre of dreams

How the youngsters fared in the Indian Premier League’s theatre of dreams

  • feature
  • cricket
AUS vs IND | Mohammed Siraj has done well with red-ball; could be handy in Australia, opines MSK Prasad

AUS vs IND | Mohammed Siraj has done well with red-ball; could be handy in Australia, opines MSK Prasad

  • news
  • cricket
Twitter reacts to record-breaker MS Dhoni completing brilliant 'juggle' take without his glove

Twitter reacts to record-breaker MS Dhoni completing brilliant 'juggle' take without his glove

  • news
  • cricket
IPL 2020 | KKR vs DC : Today I Learnt - Karthik’s strange captaincy and Miserly Mishy outpacing his age

IPL 2020 | KKR vs DC : Today I Learnt - Karthik’s strange captaincy and Miserly Mishy outpacing his age

  • feature
  • cricket
IPL 2020 | It’s nice that KKR have stuck with Mavi and Nagarkoti, proclaims Ajit Agarkar

IPL 2020 | It’s nice that KKR have stuck with Mavi and Nagarkoti, proclaims Ajit Agarkar

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Just stuck to length after seeing ball seaming from first ball, reveals Shivam Mavi

IPL 2020 | Just stuck to length after seeing ball seaming from first ball, reveals Shivam Mavi

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Wouldn’t call it perfect victory but a great game with a lot of improvement, admits Dinesh Karthik

IPL 2020 | Wouldn’t call it perfect victory but a great game with a lot of improvement, admits Dinesh Karthik

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Ranadeb Bose looks forward to a season of two contrasting halves

IPL 2020 | Ranadeb Bose looks forward to a season of two contrasting halves

  • feature
  • cricket
Dinesh Karthik faces race against time with KKR captaincy on the line

Dinesh Karthik faces race against time with KKR captaincy on the line

  • feature
  • cricket
IPL 2020 | Unfair to judge Pat Cummins on the game against Mumbai Indians, slams Dinesh Karthik

IPL 2020 | Unfair to judge Pat Cummins on the game against Mumbai Indians, slams Dinesh Karthik

  • news
  • cricket
Twitter reacts to Rohit Sharma's outrageous movement leaving umpires bewildered

Twitter reacts to Rohit Sharma's outrageous movement leaving umpires bewildered

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Kamlesh Nagarkoti and Shivam Mavi back in full rhythm, asserts Nitish Rana

IPL 2020 | Kamlesh Nagarkoti and Shivam Mavi back in full rhythm, asserts Nitish Rana

  • news
  • cricket
Want to pick Pat Cummins’ brains regarding injuries, says Kamlesh Nagarkoti

Want to pick Pat Cummins’ brains regarding injuries, says Kamlesh Nagarkoti

  • news
  • cricket
Reports | Age fraud leaves DDCA, UPCA and BCCI in dire spot

Reports | Age fraud leaves DDCA, UPCA and BCCI in dire spot

  • news
  • cricket
Ranji Trophy | Manjot Kalra suspended for one year for age-fraud

Ranji Trophy | Manjot Kalra suspended for one year for age-fraud

  • news
  • cricket