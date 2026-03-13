Temba Bavuma News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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South Africa tour of India | Twitter in splits at Kohli’s exaggerated ramp walk after taking Bavuma’s catch

South Africa tour of India | Twitter in splits at Kohli’s exaggerated ramp walk after taking Bavuma’s catch

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AI Simulation, IND vs SA | Kohli shines as India notches up tense win in 1st ODI

AI Simulation, IND vs SA | Kohli shines as India notches up tense win in 1st ODI

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India vs South Africa, 1st ODI | Match Preview

India vs South Africa, 1st ODI | Match Preview

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AB de Villiers Puts Temba Bavuma in the Same Bracket as This Indian Captain

AB de Villiers Puts Temba Bavuma in the Same Bracket as This Indian Captain

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Is Temba Bavuma the New Pat Cummins When it Comes to Silencing the Crowd?

Is Temba Bavuma the New Pat Cummins When it Comes to Silencing the Crowd?

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How South Africa Truly Grovelled India on Home Soil?

How South Africa Truly Grovelled India on Home Soil?

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South Africa tour of India | Twitter relieved as Bavuma fails to capitalise dropped chance

South Africa tour of India | Twitter relieved as Bavuma fails to capitalise dropped chance

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IND vs SA | Twitter reacts as Bavuma indulges in dumb charades to make match-defining decision in Guwahati

IND vs SA | Twitter reacts as Bavuma indulges in dumb charades to make match-defining decision in Guwahati

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IND vs SA | Twitter joins in as Guwahati gives Proteas skipper Temba Bavuma rousing ovation

IND vs SA | Twitter joins in as Guwahati gives Proteas skipper Temba Bavuma rousing ovation

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South Africa tour of India | Twitter in shock as South Africa end 15-year wait with historic win

South Africa tour of India | Twitter in shock as South Africa end 15-year wait with historic win

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South Africa tour of India | Twitter in awe as Bavuma’s masterstroke to introduce Markram to opens up match

South Africa tour of India | Twitter in awe as Bavuma’s masterstroke to introduce Markram to opens up match

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Watch Bumrah Call Bavuma ‘Bauna’ in Viral On-Field Moment

Watch Bumrah Call Bavuma ‘Bauna’ in Viral On-Field Moment

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South Africa tour of India | Twitter is impressed as Bumrah offers food for thought to push DRS review

South Africa tour of India | Twitter is impressed as Bumrah offers food for thought to push DRS review

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South Africa tour of India | Temba Bavuma returns as captain of South Africa’s Test team

South Africa tour of India | Temba Bavuma returns as captain of South Africa’s Test team

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Has South Africa Just Set the Unthinkable Record in Tests?

Has South Africa Just Set the Unthinkable Record in Tests?

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South Africa tour of Pakistan | Captain Temba Bavuma to miss Test series with calf strain

South Africa tour of Pakistan | Captain Temba Bavuma to miss Test series with calf strain

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Eng vs SA, Preview | England look to end ODI bilateral series drought against South Africa

Eng vs SA, Preview | England look to end ODI bilateral series drought against South Africa

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AUS vs SA | Temba Bavuma rested for second ODI with Aiden Markram named as stand-in skipper

AUS vs SA | Temba Bavuma rested for second ODI with Aiden Markram named as stand-in skipper

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AUS vs SA, Preview | Australia and South Africa look to turn their fortunes in ODI bilaterals

AUS vs SA, Preview | Australia and South Africa look to turn their fortunes in ODI bilaterals

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AUS vs SA | Bavuma and Markram return after World Test Championship final for Australia tour

AUS vs SA | Bavuma and Markram return after World Test Championship final for Australia tour

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South Africa skipper Temba Bavuma heaps praise on team after clinching WTC title

South Africa skipper Temba Bavuma heaps praise on team after clinching WTC title

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WTC Final | South Africa batting coach Ashwell Prince elated with his batters staying in the moment during the run chase

WTC Final | South Africa batting coach Ashwell Prince elated with his batters staying in the moment during the run chase

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WTC Final | Temba Bavuma remains calm and cautious as he avoids Bedingham encore

WTC Final | Temba Bavuma remains calm and cautious as he avoids Bedingham encore

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WTC Final | Steve Smith drops sitter to hand reprieve to Temba Bavuma at crucial juncture

WTC Final | Steve Smith drops sitter to hand reprieve to Temba Bavuma at crucial juncture

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WTC Final | Bavuma’s faint inside edge saves his day against accurate Hazlewood

WTC Final | Bavuma’s faint inside edge saves his day against accurate Hazlewood

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WTC Final | Bavuma starts South Africa’s Day 2 campaign on aggressive note

WTC Final | Bavuma starts South Africa’s Day 2 campaign on aggressive note

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WTC Final | Mitch Starc and Beau Webster lead the honours as Australia fight back after battling collapse

WTC Final | Mitch Starc and Beau Webster lead the honours as Australia fight back after battling collapse

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