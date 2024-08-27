Umran Malik News

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Players
IPL 2023, KKR vs SRH | Twitter awes as fearless Nitish Rana smacks six boundaries off Umran Malik in 28-run over

IPL 2023, KKR vs SRH | Twitter awes as fearless Nitish Rana smacks six boundaries off Umran Malik in 28-run over

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IPL 2023 | Sunrisers Hyderabad - Striving to overcome mediocrity in hunt for clinical old-self

IPL 2023 | Sunrisers Hyderabad - Striving to overcome mediocrity in hunt for clinical old-self

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  • cricket
IND vs NZ | Twitter reacts as Umran Malik bamboozles Michael Bracewell with express pace

IND vs NZ | Twitter reacts as Umran Malik bamboozles Michael Bracewell with express pace

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IND vs SL | Twitter pities Charith Asalanka for letting towel cost him his wicket in bizarre incident

IND vs SL | Twitter pities Charith Asalanka for letting towel cost him his wicket in bizarre incident

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IND vs SL | Twitter reacts as Suryakumar Yadav’s audacious century guides India to 91-run victory in series decider

IND vs SL | Twitter reacts as Suryakumar Yadav’s audacious century guides India to 91-run victory in series decider

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IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India clinch last-ball thriller by two runs in series opener

IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India clinch last-ball thriller by two runs in series opener

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WATCH, BAN vs IND | Umran Malik physically bullies Shakib Al Hasan with lightening quick bouncers on his first outing in Bangladesh

WATCH, BAN vs IND | Umran Malik physically bullies Shakib Al Hasan with lightening quick bouncers on his first outing in Bangladesh

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BAN vs IND | Twitter goes berserk after Umran Malik’s scorching 151Ks seed sends Najmul Hossain Shanto’s off-stump cartwheeling

BAN vs IND | Twitter goes berserk after Umran Malik’s scorching 151Ks seed sends Najmul Hossain Shanto’s off-stump cartwheeling

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BAN vs IND | Umran Malik included for Bangladesh ODIs to replace injured Mohammed Shami

BAN vs IND | Umran Malik included for Bangladesh ODIs to replace injured Mohammed Shami

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NZ vs IND | Umran Malik is more suited to ODIs than T20Is, claims Wasim Jaffer

NZ vs IND | Umran Malik is more suited to ODIs than T20Is, claims Wasim Jaffer

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NZ vs IND | Twitter reacts as Umran Malik enacts Shikhar Dhawan's 'Le Panga' celebration on ODI debut

NZ vs IND | Twitter reacts as Umran Malik enacts Shikhar Dhawan's 'Le Panga' celebration on ODI debut

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Reports | Umran Malik misses plane to Australia for T20 World Cup owing to visa delay

Reports | Umran Malik misses plane to Australia for T20 World Cup owing to visa delay

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T20 World Cup 2022 | Include Umran Malik in team as he can deliver with express pace in Australia, claims Brett Lee

T20 World Cup 2022 | Include Umran Malik in team as he can deliver with express pace in Australia, claims Brett Lee

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T20 World Cup 2022 | Would have picked Umran Malik and Shubhman Gill, states Dilip Vengsarkar

T20 World Cup 2022 | Would have picked Umran Malik and Shubhman Gill, states Dilip Vengsarkar

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Umran Malik’s ability to bowl at a good pace with control is impressive, proclaims Glenn McGrath

Umran Malik’s ability to bowl at a good pace with control is impressive, proclaims Glenn McGrath

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Umran Malik is not ready for international cricket, states Aakash Chopra

Umran Malik is not ready for international cricket, states Aakash Chopra

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IND vs ENG | Don't make Umran Malik play T20 cricket, asserts Madan Lal

IND vs ENG | Don't make Umran Malik play T20 cricket, asserts Madan Lal

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Umran Malik is ‘definitely’ in our plans for next T20 World Cup, assures Rohit Sharma

Umran Malik is ‘definitely’ in our plans for next T20 World Cup, assures Rohit Sharma

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IND vs IRE | With Umran Malik's pace, knew it would be tough to get 18 runs, states Hardik Pandya

IND vs IRE | With Umran Malik's pace, knew it would be tough to get 18 runs, states Hardik Pandya

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IRE vs IND | Umran Malik will have a ‘full chance’ in next game, assures Hardik Pandya

IRE vs IND | Umran Malik will have a ‘full chance’ in next game, assures Hardik Pandya

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Indian team might be waiting to unleash Umran Malik at the right opportunity, reckons Dilip Vengsarkar

Indian team might be waiting to unleash Umran Malik at the right opportunity, reckons Dilip Vengsarkar

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IND vs SA 2022 | ‘X-factor’ Umran Malik must play for India in third T20I, proclaims Zaheer Khan

IND vs SA 2022 | ‘X-factor’ Umran Malik must play for India in third T20I, proclaims Zaheer Khan

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IND vs SA 2022 | Umran Malik deserves to play, remarks Dilip Vengsarkar

IND vs SA 2022 | Umran Malik deserves to play, remarks Dilip Vengsarkar

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IND vs SA 2022 | Always tell Umran Malik not to reduce pace at all, reveals Irfan Pathan

IND vs SA 2022 | Always tell Umran Malik not to reduce pace at all, reveals Irfan Pathan

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When I broke glass windows at young age, my mother urged me to break more, recalls Umran Malik

When I broke glass windows at young age, my mother urged me to break more, recalls Umran Malik

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Can’t see both Umran Malik and Arshdeep Singh making India's debut versus South Africa in first T20I, predicts Ravi Shastri

Can’t see both Umran Malik and Arshdeep Singh making India's debut versus South Africa in first T20I, predicts Ravi Shastri

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If you don't have line, length and swing, speed is of no use, Shaheen Shah Afridi takes dig at Umran Malik

If you don't have line, length and swing, speed is of no use, Shaheen Shah Afridi takes dig at Umran Malik

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