Dasun Shanaka News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Sri Lanka vs Zimbabwe Preview | Fresh Battle in Rawalpindi as Sri Lanka Aim to Extend Dominance

Sri Lanka vs Zimbabwe Preview | Fresh Battle in Rawalpindi as Sri Lanka Aim to Extend Dominance

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  • cricket
India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

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  • cricket
Sri Lanka vs Bangladesh, Super Four, Match 1 (B1 vs B2) – Asia Cup 2025 (20 September, Dubai)

Sri Lanka vs Bangladesh, Super Four, Match 1 (B1 vs B2) – Asia Cup 2025 (20 September, Dubai)

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Asia Cup 2025: Yadav Demands Focus, Wellalage Returns, Bangladesh Stuns Sri Lanka

Asia Cup 2025: Yadav Demands Focus, Wellalage Returns, Bangladesh Stuns Sri Lanka

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  • cricket
Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

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Team Sri Lanka vs Bangladesh, Preview | Match Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Team Sri Lanka vs Bangladesh, Preview | Match Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka announce 17-member squad for three-match T20I series

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka announce 17-member squad for three-match T20I series

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  • cricket
Rajapaksa, Vandersay return and Shanaka, Chameera omitted as Sri Lanka announces T20I squad against Windies

Rajapaksa, Vandersay return and Shanaka, Chameera omitted as Sri Lanka announces T20I squad against Windies

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LPL 2024 | Samarawickrama’s heroics in vain as Kamindu-Shanaka partnership crushes Colombo Strikers

LPL 2024 | Samarawickrama’s heroics in vain as Kamindu-Shanaka partnership crushes Colombo Strikers

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SA vs SL | Twitter reacts to comedy of errors leading to de Kock and van der Dussen both surviving runouts on same ball

SA vs SL | Twitter reacts to comedy of errors leading to de Kock and van der Dussen both surviving runouts on same ball

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SL vs PAK | Twitter reacts as injured Theekshana throws tantrum after being denied scalp by his skipper

SL vs PAK | Twitter reacts as injured Theekshana throws tantrum after being denied scalp by his skipper

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SL vs AFG | Twitter reacts to Noor Ahmad's Gujarat Titans connection with Dasun Shanaka as he pats on his back after wicket

SL vs AFG | Twitter reacts to Noor Ahmad's Gujarat Titans connection with Dasun Shanaka as he pats on his back after wicket

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IND vs SL | Twitter lauds Rohit Sharma's sportsman spirit as he withdraws 'mankading' appeal

IND vs SL | Twitter lauds Rohit Sharma's sportsman spirit as he withdraws 'mankading' appeal

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IND vs SL | Twitter reacts as Sri Lanka scripts series equaliser with 16-run victory

IND vs SL | Twitter reacts as Sri Lanka scripts series equaliser with 16-run victory

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Sri Lanka: Simply red-hot or genuine contenders for the World T20?

Sri Lanka: Simply red-hot or genuine contenders for the World T20?

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Asia Cup 2022 | We should dedicate this win to the whole nation, beams Dasun Shanaka

Asia Cup 2022 | We should dedicate this win to the whole nation, beams Dasun Shanaka

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Asia Cup 2022 | India's body language and mindset is to beat any country on the international stage, claims Dasun Shanaka

Asia Cup 2022 | India's body language and mindset is to beat any country on the international stage, claims Dasun Shanaka

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Asia Cup 2022 | Dasun Shanaka labels Bangladesh 'easier opponent', Mehidy Hasan replies 'will meet in the field'

Asia Cup 2022 | Dasun Shanaka labels Bangladesh 'easier opponent', Mehidy Hasan replies 'will meet in the field'

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Asia Cup 2022 | Sri Lanka announces squad, Dilshan Madushanka earns maiden call-up

Asia Cup 2022 | Sri Lanka announces squad, Dilshan Madushanka earns maiden call-up

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Sri Lanka’s gradual development around Dasun Shanaka will bring back the good old days

Sri Lanka’s gradual development around Dasun Shanaka will bring back the good old days

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IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India beat Sri Lanka by 7 wickets in 2nd T20I to win series

IND vs SL 2022 | Twitter reacts as India beat Sri Lanka by 7 wickets in 2nd T20I to win series

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IND vs SL 2022 | We want the top-order to fire, says Dasun Shanaka

IND vs SL 2022 | We want the top-order to fire, says Dasun Shanaka

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AUS vs SL | Sri Lanka fined for slow over rate against Australia in 2nd T20I

AUS vs SL | Sri Lanka fined for slow over rate against Australia in 2nd T20I

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SL vs AUS | Kusal Mendis and Danushka Gunathilaka return for Australia T20I series

SL vs AUS | Kusal Mendis and Danushka Gunathilaka return for Australia T20I series

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T20 World Cup 2022 | 8 teams confirmed for the Super 12, West Indies and Sri Lanka to play qualifying round

T20 World Cup 2022 | 8 teams confirmed for the Super 12, West Indies and Sri Lanka to play qualifying round

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WI vs SL | Youngsters have worked hard to get this win, says Dasun Shanaka as Sri Lanka defeat West Indies

WI vs SL | Youngsters have worked hard to get this win, says Dasun Shanaka as Sri Lanka defeat West Indies

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T20 World Cup 2021 | Sri Lankan cricket in safe hands despite early exit from the tournament, says Mickey Arthur

T20 World Cup 2021 | Sri Lankan cricket in safe hands despite early exit from the tournament, says Mickey Arthur

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