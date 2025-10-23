Adam Gilchrist News

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Virat Kohli Finally Opens Up on His Long Break from Cricket

Virat Kohli Finally Opens Up on His Long Break from Cricket

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The story of how the Invincibles became the Invisibles in T20 cricket 

The story of how the Invincibles became the Invisibles in T20 cricket 

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ICC World T20 | Don’t be surprised if Babar Azam produces something spectacular in semi-final, remarks Matthew Hayden

ICC World T20 | Don’t be surprised if Babar Azam produces something spectacular in semi-final, remarks Matthew Hayden

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T20 World Cup 2022 l Hardik Pandya will definitely be player to watch out for, remarks Adam Gilchrist

T20 World Cup 2022 l Hardik Pandya will definitely be player to watch out for, remarks Adam Gilchrist

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  • cricket
Virat Kohli is too dangerous player to write off, states Adam Gilchrist

Virat Kohli is too dangerous player to write off, states Adam Gilchrist

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‘Dangerous’ Rishabh Pant is so exciting to watch, lauds Adam Gilchrist

‘Dangerous’ Rishabh Pant is so exciting to watch, lauds Adam Gilchrist

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Indian players in overseas T20 leagues would only grow IPL's brand, proclaims Adam Gilchrist

Indian players in overseas T20 leagues would only grow IPL's brand, proclaims Adam Gilchrist

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David Warner might become first example of playing for match fee over contract, suggests Adam Gilchrist

David Warner might become first example of playing for match fee over contract, suggests Adam Gilchrist

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'Church, wonderful tribute to Rod Marsh', Adam Gilchrist talks about Shane Warne's last text message to him

'Church, wonderful tribute to Rod Marsh', Adam Gilchrist talks about Shane Warne's last text message to him

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Pragyan Ojha reveals how Adam Gilchrist spotted leadership qualities in a young Rohit Sharma

Pragyan Ojha reveals how Adam Gilchrist spotted leadership qualities in a young Rohit Sharma

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Ashes 2021-22 | 'Respected' Pat Cummins primed for Australia captaincy, says Adam Gilchrist

Ashes 2021-22 | 'Respected' Pat Cummins primed for Australia captaincy, says Adam Gilchrist

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ENG vs IND | Rishabh Pant reminds me of Adam Gilchrist, quips David Lloyd

ENG vs IND | Rishabh Pant reminds me of Adam Gilchrist, quips David Lloyd

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Josh Inglis will be Australia’s Test wicketkeeper after Tim Paine hangs boot, predicts Shane Warne

Josh Inglis will be Australia’s Test wicketkeeper after Tim Paine hangs boot, predicts Shane Warne

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Adam Gilchrist defends Justin Langer; says players need to be careful what they wish for

Adam Gilchrist defends Justin Langer; says players need to be careful what they wish for

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Would be naive to think that only three people knew about tampering, reckons Adam Gilchrist

Would be naive to think that only three people knew about tampering, reckons Adam Gilchrist

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IND vs AUS | There seems to be a lack of trust on ‘off-colour’ Mitchell Starc, feels Adam Gilchrist

IND vs AUS | There seems to be a lack of trust on ‘off-colour’ Mitchell Starc, feels Adam Gilchrist

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IND vs AUS | Travis Head under pressure to deliver with Pucovski lurking, feels Adam Gilchrist

IND vs AUS | Travis Head under pressure to deliver with Pucovski lurking, feels Adam Gilchrist

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IND vs AUS | India failed to replicate their superb defensive batting in second innings, feels Adam Gilchrist

IND vs AUS | India failed to replicate their superb defensive batting in second innings, feels Adam Gilchrist

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Could catch a batsman by watching his feet and body language, claims Praveen Kumar

Could catch a batsman by watching his feet and body language, claims Praveen Kumar

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Legends react to 'forever friends' Dhoni and Raina bowing out of international cricket on same day

Legends react to 'forever friends' Dhoni and Raina bowing out of international cricket on same day

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Piyush Chawla names three Indians in all-time Test XI; no place for Dhoni or Kohli

Piyush Chawla names three Indians in all-time Test XI; no place for Dhoni or Kohli

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Ricky Ponting behaved like umpire in 2008 Sydney Test, claims Harbhajan Singh

Ricky Ponting behaved like umpire in 2008 Sydney Test, claims Harbhajan Singh

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Gilchrist and Dhoni revolutionized the role of wicketkeepers, states Sanju Samson

Gilchrist and Dhoni revolutionized the role of wicketkeepers, states Sanju Samson

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Adam Gilchrist considered Harmeet Singh as Deccan’s lucky mascot, reveals RP Singh

Adam Gilchrist considered Harmeet Singh as Deccan’s lucky mascot, reveals RP Singh

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Playing under Adam Gilchrist in IPL was dream come true, reveals David Miller

Playing under Adam Gilchrist in IPL was dream come true, reveals David Miller

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Virat Kohli only Indian in Shahid Afridi’s all-time World Cup XI; Sachin Tendulkar omitted

Virat Kohli only Indian in Shahid Afridi’s all-time World Cup XI; Sachin Tendulkar omitted

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2016 IPL was a life-changing season for me, asserts Rishabh Pant

2016 IPL was a life-changing season for me, asserts Rishabh Pant

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