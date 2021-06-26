Bj Watling News

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Vaibhav SuryavanshiVirat KohliLiam LivingstoneShadab KhanPrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Never thought I’d end my career as World Champion, feels special to sign off with a win, says BJ Watling

Never thought I’d end my career as World Champion, feels special to sign off with a win, says BJ Watling

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Victory in WTC Final makes up for 2019 World Cup heartbreak, expresses Ross Taylor

Victory in WTC Final makes up for 2019 World Cup heartbreak, expresses Ross Taylor

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WTC Final | Special feeling to walk away with an ICC title on a sporting surface, admits Kane Williamson

WTC Final | Special feeling to walk away with an ICC title on a sporting surface, admits Kane Williamson

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WTC Final | Rose Bowl Day 5 Talking Points: ‘Unlucky’ Shami turns MVP and Williamson’s unfamiliar innings

WTC Final | Rose Bowl Day 5 Talking Points: ‘Unlucky’ Shami turns MVP and Williamson’s unfamiliar innings

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WTC Final | We will try our best to carry on our form against India, admits BJ Watling

WTC Final | We will try our best to carry on our form against India, admits BJ Watling

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WTC Final | Ajaz Patel leapfrogs Mitchell Santner in the 15-man squad against India

WTC Final | Ajaz Patel leapfrogs Mitchell Santner in the 15-man squad against India

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ENG vs NZ | BJ Watling ruled out of second Test with sore back; Tom Blundell to keep

ENG vs NZ | BJ Watling ruled out of second Test with sore back; Tom Blundell to keep

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Twitter reacts to Dominic Sibley helping England put an end to New Zealand’s hope of a win

Twitter reacts to Dominic Sibley helping England put an end to New Zealand’s hope of a win

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Twitter reacts to ‘magician’ Watling trying to stump Rory Burns without the ball in hand

Twitter reacts to ‘magician’ Watling trying to stump Rory Burns without the ball in hand

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Daryl Mitchell, Glenn Phillips earn NZC central contracts; Ajaz Patel misses out

Daryl Mitchell, Glenn Phillips earn NZC central contracts; Ajaz Patel misses out

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Realized over the last four to five months that my time was up, reveals BJ Watling

Realized over the last four to five months that my time was up, reveals BJ Watling

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BJ Watling to retire from all forms of cricket after World Test Championship Final

BJ Watling to retire from all forms of cricket after World Test Championship Final

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Lancashire cancel 2020 deals with Watling, Maxwell, and Faulkner

Lancashire cancel 2020 deals with Watling, Maxwell, and Faulkner

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IND vs NZ | Christchurch Day 2 Talking Points - India’s SENA masterclass and Neil Wagner’s dilemma

IND vs NZ | Christchurch Day 2 Talking Points - India’s SENA masterclass and Neil Wagner’s dilemma

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Legends and pundits react to India's first loss in World Test Championship

Legends and pundits react to India's first loss in World Test Championship

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Twitter reacts to Virat Kohli struggling to find his feet yet again in New Zealand

Twitter reacts to Virat Kohli struggling to find his feet yet again in New Zealand

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Twitter reacts to Virat Kohli convincing 'walking' Mayank Agarwal to take DRS for faint nick

Twitter reacts to Virat Kohli convincing 'walking' Mayank Agarwal to take DRS for faint nick

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Twitter reacts to Virat Kohli's horrendrous run of form in 2020

Twitter reacts to Virat Kohli's horrendrous run of form in 2020

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Twitter reacts to Stuart Broad’s schoolboy error of defending the ball

Twitter reacts to Stuart Broad’s schoolboy error of defending the ball

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Mayank Agarwal, Virat Kohli in Harsha Bhogle’s Test Team of the Year; Five Aussies included

Mayank Agarwal, Virat Kohli in Harsha Bhogle’s Test Team of the Year; Five Aussies included

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Same old, same old New Zealand

Same old, same old New Zealand

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Tom Blundell - An eye-opening case of ignorance by New Zealand

Tom Blundell - An eye-opening case of ignorance by New Zealand

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SA vs ENG | Watling and Root double tons in NZ great learning experience, reveals Ollie Pope

SA vs ENG | Watling and Root double tons in NZ great learning experience, reveals Ollie Pope

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VIDEO | Australia re-visit “Headingley Horror” as Nathan Lyon and Tim Paine goof up BJ Watling run-out

VIDEO | Australia re-visit “Headingley Horror” as Nathan Lyon and Tim Paine goof up BJ Watling run-out

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Can ‘new look’ New Zealand crack the away code in Test Cricket

Can ‘new look’ New Zealand crack the away code in Test Cricket

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Twitter reacts to Joe Denly’s ‘drop of the season’ cutting short Jofra Archer’s premature celebration

Twitter reacts to Joe Denly’s ‘drop of the season’ cutting short Jofra Archer’s premature celebration

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NZ vs ENG |  This was certainly a tough and grinding Test victory, shared Kane Williamson

NZ vs ENG |  This was certainly a tough and grinding Test victory, shared Kane Williamson

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