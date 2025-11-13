Deepak Chahar News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Players
South Zone vs Central Zone | Duleep Trophy Final in Bengaluru Preview

South Zone vs Central Zone | Duleep Trophy Final in Bengaluru Preview

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SRH vs MI | Twitter stunned as brain faded Ishan Kishan walks off with confidence despite no bat involved

SRH vs MI | Twitter stunned as brain faded Ishan Kishan walks off with confidence despite no bat involved

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MI vs SRH | Twitter in splits as Chahar endures two drops and overthrow to boot in chaotic first over

MI vs SRH | Twitter in splits as Chahar endures two drops and overthrow to boot in chaotic first over

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CSK vs PBKS | Twitter reacts as Deepak Chahar survives only 2 balls before his hamstring injury resurfaces

CSK vs PBKS | Twitter reacts as Deepak Chahar survives only 2 balls before his hamstring injury resurfaces

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‌IPL 2024 Dramaverse | Chennai Super Sharks Season 1 Episode 1 – Pitching the foundation

‌IPL 2024 Dramaverse | Chennai Super Sharks Season 1 Episode 1 – Pitching the foundation

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Twitter reacts to MS Dhoni showing his age as Hardik-Sudharsan steal extra run under his nose

Twitter reacts to MS Dhoni showing his age as Hardik-Sudharsan steal extra run under his nose

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IPL 2023, CSK vs DC | Who said what ft. MS Dhoni, Ravindra Jadeja

IPL 2023, CSK vs DC | Who said what ft. MS Dhoni, Ravindra Jadeja

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IPL 2023 | Twitter lauds CSK as clinical bowling effort culminates in six-wicket win over MI

IPL 2023 | Twitter lauds CSK as clinical bowling effort culminates in six-wicket win over MI

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IPL 2023, MI vs CSK | Twitter lauds MSD as his masterstroke in El Clásico leads Rohit Sharma to fall in trap

IPL 2023, MI vs CSK | Twitter lauds MSD as his masterstroke in El Clásico leads Rohit Sharma to fall in trap

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IPL 2023, MI vs CSK | Twitter consoles CSK’s luck as 14-crore-buy Deepak Chahar picks up yet another injury

IPL 2023, MI vs CSK | Twitter consoles CSK’s luck as 14-crore-buy Deepak Chahar picks up yet another injury

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Reports | Deepak Chahar out of T20 World Cup, Shardul Thakur to replace him among reserves

Reports | Deepak Chahar out of T20 World Cup, Shardul Thakur to replace him among reserves

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IND vs SA ODIs | Washington Sundar replaces Deepak Chahar for last two fixtures

IND vs SA ODIs | Washington Sundar replaces Deepak Chahar for last two fixtures

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Report | Deepak Chahar ruled out of ODI series against South Africa with minor ankle injury

Report | Deepak Chahar ruled out of ODI series against South Africa with minor ankle injury

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IND vs SA, 3rd T20I | Internet reacts to Deepak Chahar’s profanity-ridden rant towards Siraj for converting wicket into six

IND vs SA, 3rd T20I | Internet reacts to Deepak Chahar’s profanity-ridden rant towards Siraj for converting wicket into six

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IND vs SA 2022, 3rd T20I | Internet reacts to a laughing Deepak Chahar trolling Tristan Stubbs with fake Mankad attempt

IND vs SA 2022, 3rd T20I | Internet reacts to a laughing Deepak Chahar trolling Tristan Stubbs with fake Mankad attempt

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WATCH | Indian pacers extract wild swing to decimate South Africa’s top five in 15 deliveries

WATCH | Indian pacers extract wild swing to decimate South Africa’s top five in 15 deliveries

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IND vs SA, 1st T20I | Internet reacts as SKY and pacers guide India to victory against South Africa by eight wickets

IND vs SA, 1st T20I | Internet reacts as SKY and pacers guide India to victory against South Africa by eight wickets

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IND vs SA 2022, 1st T20I | Internet reacts to Rohit Sharma staring in disbelief after Deepak Chahar's wild swinging delivery

IND vs SA 2022, 1st T20I | Internet reacts to Rohit Sharma staring in disbelief after Deepak Chahar's wild swinging delivery

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ZIM vs IND 2022, 3rd ODI | Internet reacts to Deepak Chahar displaying incredible sportsmanship by giving 'Mankad' warning

ZIM vs IND 2022, 3rd ODI | Internet reacts to Deepak Chahar displaying incredible sportsmanship by giving 'Mankad' warning

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ZIM vs IND 2022, 1st ODI | When playing an international game after so long, you are always nervous, reveals Deepak Chahar

ZIM vs IND 2022, 1st ODI | When playing an international game after so long, you are always nervous, reveals Deepak Chahar

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ZIM vs IND 2022 | Deepak Chahar is today’s Bhuvneshwar Kumar, proclaims Sanjay Manjrekar

ZIM vs IND 2022 | Deepak Chahar is today’s Bhuvneshwar Kumar, proclaims Sanjay Manjrekar

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The belief and confidence Mahi bhai gave me were the best, reckons Deepak Chahar

The belief and confidence Mahi bhai gave me were the best, reckons Deepak Chahar

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Will take four or five weeks more for me to get match fit, reveals Deepak Chahar

Will take four or five weeks more for me to get match fit, reveals Deepak Chahar

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Reports | Deepak Chahar sidelined for four months, will also miss the T20 World Cup this year

Reports | Deepak Chahar sidelined for four months, will also miss the T20 World Cup this year

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Reports | Deepak Chahar’s IPL 2022 return in jeopardy after latest injury

Reports | Deepak Chahar’s IPL 2022 return in jeopardy after latest injury

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IPL 2022 | Chennai Super Kings self-belief has taken a hit, admits Stephen Fleming

IPL 2022 | Chennai Super Kings self-belief has taken a hit, admits Stephen Fleming

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IPL 2022 | Will Chennai Super Kings be able retain the coveted title?

IPL 2022 | Will Chennai Super Kings be able retain the coveted title?

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