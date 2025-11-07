Dhawal Kulkarni News

Category links
Teams
Pakistan Cricket TeamIndia Cricket TeamEngland Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne RenegadesMelbourne StarsCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsLancashireBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeOtago VoltsWellington FirebirdsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownMi EmiratesDesert VipersCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket TeamArunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
Teams
Tournaments
Players
Dhawal Kulkarni picks current best IPL XI; names MS Dhoni captain

Dhawal Kulkarni picks current best IPL XI; names MS Dhoni captain

  • news
  • cricket
IPL SRL | KXIP vs MI Evaluation Chart - Dhawal Kulkarni’s exceptional show outshines Punjab

IPL SRL | KXIP vs MI Evaluation Chart - Dhawal Kulkarni’s exceptional show outshines Punjab

  • feature
  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Dhawal Kulkarni ruled out of season-opener against Baroda

Ranji Trophy 2019-20 | Dhawal Kulkarni ruled out of season-opener against Baroda

  • news
  • cricket
Injuries and need for bowling reinforcements reasons behind Mumbai Indians trades, reveals Zaheer Khan

Injuries and need for bowling reinforcements reasons behind Mumbai Indians trades, reveals Zaheer Khan

  • news
  • cricket
Vijay Hazare trophy is important, but I want to set the Ranji Trophy record straight, says Vinayak Samant

Vijay Hazare trophy is important, but I want to set the Ranji Trophy record straight, says Vinayak Samant

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Shreyas Iyer to lead Mumbai; Yashasvi Jaiswal and Ankolekar included

Vijay Hazare Trophy | Shreyas Iyer to lead Mumbai; Yashasvi Jaiswal and Ankolekar included

  • news
  • cricket
IPL 2019 | What worked and what didn’t - Rajasthan Royals

IPL 2019 | What worked and what didn’t - Rajasthan Royals

  • feature
  • cricket
RR vs DC | Player Ratings - Ajinkya Rahane century of no value as Rajasthan Royals lose to Delhi Capitals in Jaipur run-fest

RR vs DC | Player Ratings - Ajinkya Rahane century of no value as Rajasthan Royals lose to Delhi Capitals in Jaipur run-fest

  • feature
  • cricket
MI vs RR | Player Ratings - Jos Buttler single-handedly turns the game in style as Rajasthan Royals beat Mumbai Indians

MI vs RR | Player Ratings - Jos Buttler single-handedly turns the game in style as Rajasthan Royals beat Mumbai Indians

  • feature
  • cricket
IPL 2019 | I thought 150 was low on that wicket, says Ajinkya Rahane

IPL 2019 | I thought 150 was low on that wicket, says Ajinkya Rahane

  • news
  • cricket
IPL 2019 | Twitter explodes as KKR chases down total that RR struggled to score

IPL 2019 | Twitter explodes as KKR chases down total that RR struggled to score

  • news
  • cricket
VIDEO | Dhawal Kulkarni’s celebration turns into sudden despair as bails remain unmoved despite stumps 'lighting off'

VIDEO | Dhawal Kulkarni’s celebration turns into sudden despair as bails remain unmoved despite stumps 'lighting off'

  • news
  • cricket
Syed Mushtaq Ali Trophy | Shreyas Iyer to lead Mumbai in absence of Ajinkya Rahane

Syed Mushtaq Ali Trophy | Shreyas Iyer to lead Mumbai in absence of Ajinkya Rahane

  • news
  • cricket
Reports | MCA member calls SGM to remove Ranji selectors

Reports | MCA member calls SGM to remove Ranji selectors

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Gautam Gambhir stars in Delhi’s colossal win against Kerala

Vijay Hazare Trophy | Gautam Gambhir stars in Delhi’s colossal win against Kerala

  • report
  • cricket
Dhawal Kulkarni to lead Mumbai for the first time

Dhawal Kulkarni to lead Mumbai for the first time

  • news
  • cricket
Duleep Trophy: India Red storms into final after a draw against Blue

Duleep Trophy: India Red storms into final after a draw against Blue

  • report
  • cricket
IPL 2018 | You never know when you will get an opportunity in the IPL, says Dhawal Kulkarni

IPL 2018 | You never know when you will get an opportunity in the IPL, says Dhawal Kulkarni

  • news
  • cricket
Twitter reacts to rain's sudden arrival in Jaipur and DLS rules' regular confusion

Twitter reacts to rain's sudden arrival in Jaipur and DLS rules' regular confusion

  • news
  • cricket
Aditya Tare feels Prithvi Shaw needs to add finishing to his game

Aditya Tare feels Prithvi Shaw needs to add finishing to his game

  • news
  • cricket