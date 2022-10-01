Graeme Swann News

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IND vs ENG 2022 | Indian fans need to go easy on Virat Kohli, reckons Graeme Swann

IND vs ENG 2022 | Indian fans need to go easy on Virat Kohli, reckons Graeme Swann

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India should send their B team to win the T20 World Cup in Australia, opines Graeme Swann

India should send their B team to win the T20 World Cup in Australia, opines Graeme Swann

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IND vs ENG 2022| Virat Kohli looked hungry for runs, observes Graeme Swann

IND vs ENG 2022| Virat Kohli looked hungry for runs, observes Graeme Swann

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IPL 2022 | India should include Umran Malik in T20I squad for the World Cup to be held later this year, opines Graeme Swann

IPL 2022 | India should include Umran Malik in T20I squad for the World Cup to be held later this year, opines Graeme Swann

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IPL 2022 | He was very very impressive, says Graeme Swann on Hardik Pandya's captaincy

IPL 2022 | He was very very impressive, says Graeme Swann on Hardik Pandya's captaincy

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  • cricket
IND vs NZ| Axar Patel might be the weak link in the team, says Graeme Swann

IND vs NZ| Axar Patel might be the weak link in the team, says Graeme Swann

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Ind vs NZ | Ruturaj Gaikwad is a seriously good player, says Graeme Swann

Ind vs NZ | Ruturaj Gaikwad is a seriously good player, says Graeme Swann

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IND vs ENG | England used the pace of Wood and Archer cleverly, lauds Graeme Swann 

IND vs ENG | England used the pace of Wood and Archer cleverly, lauds Graeme Swann 

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  • cricket
England’s trust in Dom Bess signals a disjointed plan

England’s trust in Dom Bess signals a disjointed plan

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IND vs ENG | India never complain when they play on green seaming decks, reckons Graeme Swann 

IND vs ENG | India never complain when they play on green seaming decks, reckons Graeme Swann 

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IND vs ENG | England’s spinners really need a bit of swagger, expresses Graeme Swann

IND vs ENG | England’s spinners really need a bit of swagger, expresses Graeme Swann

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IND vs ENG | India should win the series 2-1, predicts Graeme Swann

IND vs ENG | India should win the series 2-1, predicts Graeme Swann

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IND vs AUS | Expect England to put a good fight against a strong Indian side, opines Monty Panesar

IND vs AUS | Expect England to put a good fight against a strong Indian side, opines Monty Panesar

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IPL 2020 | CSK won so many titles as they are sensible and don’t panic, reckons Graeme Swann

IPL 2020 | CSK won so many titles as they are sensible and don’t panic, reckons Graeme Swann

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Art of spin is like riding a bike, one can never forget, asserts Graeme Swann

Art of spin is like riding a bike, one can never forget, asserts Graeme Swann

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Ravichandran Ashwin has struggled in England because of batting-friendly wickets, cites Graeme Swann

Ravichandran Ashwin has struggled in England because of batting-friendly wickets, cites Graeme Swann

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This Indian team would bowl out any team in the world cheaply, feels Graeme Swann

This Indian team would bowl out any team in the world cheaply, feels Graeme Swann

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Dom Bess reminds me of Graeme Swann, says Michael Vaughan

Dom Bess reminds me of Graeme Swann, says Michael Vaughan

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Don’t think finger spinners need more than two variations in T20 cricket, states Harbhajan Singh

Don’t think finger spinners need more than two variations in T20 cricket, states Harbhajan Singh

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Never seen a better player than Rahul Dravid in my life, admits Graeme Swann

Never seen a better player than Rahul Dravid in my life, admits Graeme Swann

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Got on quite well with Kevin Pietersen but openly disliked each other, admits Graeme Swann

Got on quite well with Kevin Pietersen but openly disliked each other, admits Graeme Swann

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“The Dukes ball tends to dart at you” - Chris Rogers on the challenge of opening the batting in England

“The Dukes ball tends to dart at you” - Chris Rogers on the challenge of opening the batting in England

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ICC World Cup 2019 | The most blatant panic call I’ve ever heard - Graeme Swann slams Nathan Lyon over 'favourites' comment

ICC World Cup 2019 | The most blatant panic call I’ve ever heard - Graeme Swann slams Nathan Lyon over 'favourites' comment

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World Cup 2019 | ICC defends revised target in India-Pakistan match

World Cup 2019 | ICC defends revised target in India-Pakistan match

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India vs England | R Ashwin is the best off-spinner in the world, says Graeme Swann

India vs England | R Ashwin is the best off-spinner in the world, says Graeme Swann

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India vs England | No need to put more pressure on Kuldeep Yadav, asserts Graeme Swann

India vs England | No need to put more pressure on Kuldeep Yadav, asserts Graeme Swann

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Sourav Ganguly to make comeback to commentary for England tour

Sourav Ganguly to make comeback to commentary for England tour

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