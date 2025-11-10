Greg Chappell News

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Players
MS Dhoni is one of the sharpest cricket minds I have encountered, says Greg Chappell

MS Dhoni is one of the sharpest cricket minds I have encountered, says Greg Chappell

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Greg Chappell had rejected Deepak Chahar for his height at RCA, reveals Venkatesh Prasad

Greg Chappell had rejected Deepak Chahar for his height at RCA, reveals Venkatesh Prasad

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Greg Chappell lavishes praise on Prithvi Shaw; terms his movements 'perfect'

Greg Chappell lavishes praise on Prithvi Shaw; terms his movements 'perfect'

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Two years with India was very challenging, Ganguly didn’t want to improve his cricket, reveals Greg Chappell

Two years with India was very challenging, Ganguly didn’t want to improve his cricket, reveals Greg Chappell

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England and India are doing better than Australia in identifying talents, opines Greg Chappell

England and India are doing better than Australia in identifying talents, opines Greg Chappell

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India capable of producing the best five teams in world cricket, claims Greg Chappell

India capable of producing the best five teams in world cricket, claims Greg Chappell

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IND vs AUS | Greg Chappell pens an open letter to Tim Paine, states abuse is a 'weakness of character'

IND vs AUS | Greg Chappell pens an open letter to Tim Paine, states abuse is a 'weakness of character'

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IND vs AUS | Virat Kohli is one of the best players, has strong views, reckons Greg Chappell

IND vs AUS | Virat Kohli is one of the best players, has strong views, reckons Greg Chappell

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‘Superstar’ Cameron Green best young player I’ve seen since Ricky Ponting, claims Greg Chappell

‘Superstar’ Cameron Green best young player I’ve seen since Ricky Ponting, claims Greg Chappell

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Greg Chappell hails MS Dhoni as best Indian skipper of all-time 

Greg Chappell hails MS Dhoni as best Indian skipper of all-time 

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Greg Chappell had support from the entire system in dropping me, alleges Sourav Ganguly

Greg Chappell had support from the entire system in dropping me, alleges Sourav Ganguly

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Sachin paaji, not Greg Chappell, responsible for my promotion to No.3, reveals Irfan Pathan

Sachin paaji, not Greg Chappell, responsible for my promotion to No.3, reveals Irfan Pathan

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MS Dhoni is definitely the best finisher cricket has seen, reveals Greg Chappell

MS Dhoni is definitely the best finisher cricket has seen, reveals Greg Chappell

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Playing domestic is tough, almost same as playing international, feels Venugopal Rao

Playing domestic is tough, almost same as playing international, feels Venugopal Rao

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Irfan Pathan was happy to play any role for the team, reveals Greg Chappell

Irfan Pathan was happy to play any role for the team, reveals Greg Chappell

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Played last game at 27 when cricketers start their career, admits Irfan Pathan

Played last game at 27 when cricketers start their career, admits Irfan Pathan

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Australia to appoint more contemporary cricketers as national selectors post Greg Chappell's exit

Australia to appoint more contemporary cricketers as national selectors post Greg Chappell's exit

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Yuvraj Singh hated cricket and I made him love cricket, says Yograj Singh

Yuvraj Singh hated cricket and I made him love cricket, says Yograj Singh

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Ravi Shastri has a good understanding with Virat Kohli and is a great man manager, says Anshuman Gaekwad

Ravi Shastri has a good understanding with Virat Kohli and is a great man manager, says Anshuman Gaekwad

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Greg Chappell could have handled media better, says John Gloster

Greg Chappell could have handled media better, says John Gloster

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Reports : BCCI’s Yo-Yo test benchmark lowest among all nations

Reports : BCCI’s Yo-Yo test benchmark lowest among all nations

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Suddenly from Maharaj, I had joined the ranks of the oppressed, recalls Sourav Ganguly

Suddenly from Maharaj, I had joined the ranks of the oppressed, recalls Sourav Ganguly

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Sourav Ganguly reveals his father wanted him to quit cricket after being dropped

Sourav Ganguly reveals his father wanted him to quit cricket after being dropped

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Sourav Ganguly : I retired because at some point you've had enough

Sourav Ganguly : I retired because at some point you've had enough

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Hoping next 20 years of my life are just as eventful, says Ashish Nehra

Hoping next 20 years of my life are just as eventful, says Ashish Nehra

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