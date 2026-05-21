Hanuma Vihari News

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Tournaments
Players
‌Hanuma Vihari reaffirms commitment to Andhra after reconsidering move 

‌Hanuma Vihari reaffirms commitment to Andhra after reconsidering move 

  • news
  • cricket
Hanuma Vihari finally secured a NOC from the Andhra Cricket Association after 3 months of simmering tension

Hanuma Vihari finally secured a NOC from the Andhra Cricket Association after 3 months of simmering tension

  • news
  • cricket
Hanuma Vihari pledges to 'never play for Andhra' after alleging political motivations behind captaincy sack

Hanuma Vihari pledges to 'never play for Andhra' after alleging political motivations behind captaincy sack

  • news
  • cricket
Ranji Trophy | Twitter lauds 'warrior' Hanuma Vihari for batting despite broken wrist

Ranji Trophy | Twitter lauds 'warrior' Hanuma Vihari for batting despite broken wrist

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  • cricket
Irani Cup 2022 | Hanuma Vihari to captain Rest of India squad against Ranji champions Saurashtra

Irani Cup 2022 | Hanuma Vihari to captain Rest of India squad against Ranji champions Saurashtra

  • news
  • cricket
IND vs ENG | Hanuma Vihari or Cheteshwar Pujara should open for India, states Ajit Agarkar

IND vs ENG | Hanuma Vihari or Cheteshwar Pujara should open for India, states Ajit Agarkar

  • news
  • cricket
Hanuma Vihari deserves consistent run with India's Test team

Hanuma Vihari deserves consistent run with India's Test team

  • feature
  • cricket
IND vs SL 2022 | Hanuma Vihari giving India the same sense of calm that Cheteshwar Pujara gave, says Sunil Gavaskar

IND vs SL 2022 | Hanuma Vihari giving India the same sense of calm that Cheteshwar Pujara gave, says Sunil Gavaskar

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  • cricket
IND vs SA | WATCH : Jasprit Bumrah gives warning to South Africa batsmen ahead of Cape Town Test

IND vs SA | WATCH : Jasprit Bumrah gives warning to South Africa batsmen ahead of Cape Town Test

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  • cricket
IND vs SA | Virat Kohli likely to return for Cape Town Test, says Rahul Dravid

IND vs SA | Virat Kohli likely to return for Cape Town Test, says Rahul Dravid

  • news
  • cricket
IND vs SA | Will be very unfortunate if Hanuma Vihari doesn’t play Cape Town test, says Gautam Gambhir

IND vs SA | Will be very unfortunate if Hanuma Vihari doesn’t play Cape Town test, says Gautam Gambhir

  • news
  • cricket
IND vs SA | We will have conversation with Rishabh Pant around his shot selection, reveals Rahul Dravid

IND vs SA | We will have conversation with Rishabh Pant around his shot selection, reveals Rahul Dravid

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  • cricket
IND vs SA | Shreyas Iyer missed the selection for Johannesburg Test due to stomach bug - Reports

IND vs SA | Shreyas Iyer missed the selection for Johannesburg Test due to stomach bug - Reports

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  • cricket
IND vs SA | KL Rahul hints India may use five bowler combination saying the tactic has helped team in overseas

IND vs SA | KL Rahul hints India may use five bowler combination saying the tactic has helped team in overseas

  • news
  • cricket
IND vs SA | Hanuma Vihari deserves to bat ahead of Shreyas Iyer in overseas Tests, feels Sanjay Bangar

IND vs SA | Hanuma Vihari deserves to bat ahead of Shreyas Iyer in overseas Tests, feels Sanjay Bangar

  • news
  • cricket
IND vs SA | Don’t know what will happen to Hanuma Vihari, opines Dinesh Karthik

IND vs SA | Don’t know what will happen to Hanuma Vihari, opines Dinesh Karthik

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  • cricket
IND vs SA | Ajinkya Rahane cannot play the first Test in South Africa, says VVS Laxman

IND vs SA | Ajinkya Rahane cannot play the first Test in South Africa, says VVS Laxman

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  • cricket
IND vs NZ | Shreyas Iyer is going to make his Test debut, confirms Ajinkya Rahane

IND vs NZ | Shreyas Iyer is going to make his Test debut, confirms Ajinkya Rahane

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  • cricket
IND vs NZ| Why can’t Hanuma Vihari play a Test match at home, questions Ajay Jadeja

IND vs NZ| Why can’t Hanuma Vihari play a Test match at home, questions Ajay Jadeja

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  • cricket
Not surprised with Hanuma Vihari’s exclusion from Test squad, says Sunil Gavaskar

Not surprised with Hanuma Vihari’s exclusion from Test squad, says Sunil Gavaskar

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  • cricket
Hanuma Vihari added to India A squad for South Africa tour after being ignored for New Zealand Tests

Hanuma Vihari added to India A squad for South Africa tour after being ignored for New Zealand Tests

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  • cricket
Twitter reacts to Hanuma Vihari's exclusion from 17-man India squad for New Zealand Tests

Twitter reacts to Hanuma Vihari's exclusion from 17-man India squad for New Zealand Tests

  • news
  • cricket
Hanuma Vihari parts ways with Andhra, rejoins Hyderabad ahead of 2021-22 domestic season

Hanuma Vihari parts ways with Andhra, rejoins Hyderabad ahead of 2021-22 domestic season

  • news
  • cricket
ENG vs Ind | Ajinkya Rahane likely to be picked for fifth Test despite poor form, reckons Zaheer Khan

ENG vs Ind | Ajinkya Rahane likely to be picked for fifth Test despite poor form, reckons Zaheer Khan

  • news
  • cricket
End of roads for Ajinkya Rahane?

End of roads for Ajinkya Rahane?

  • feature
  • cricket
ENG vs IND | India should play Suryakumar Yadav, six batsmen, suggests Dilip Vengsarkar

ENG vs IND | India should play Suryakumar Yadav, six batsmen, suggests Dilip Vengsarkar

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  • cricket
Sanjay Manjrekar picks his Indian XI for Lord's Test, leaves out Ravindra Jadeja 

Sanjay Manjrekar picks his Indian XI for Lord's Test, leaves out Ravindra Jadeja 

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