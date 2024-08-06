Jason Gillespie News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
ICCICC ODI World CupIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
Teams
Tournaments
Players
'I am not putting myself up for any job', says Jason Gillespie on Australia coaching role

'I am not putting myself up for any job', says Jason Gillespie on Australia coaching role

  • news
  • cricket
From a teenage wolf to the leader of a pack - Ishant Sharma’s steadfast rise to 100 Tests caps

From a teenage wolf to the leader of a pack - Ishant Sharma’s steadfast rise to 100 Tests caps

  • feature
  • cricket
IND vs AUS | Aussie bowlers will have to ruthless but patient to take Virat Kohli’s wicket, opines Jason Gillespie

IND vs AUS | Aussie bowlers will have to ruthless but patient to take Virat Kohli’s wicket, opines Jason Gillespie

  • news
  • cricket
IND VS AUS | Jasprit Bumrah is going to be a superstar by the time his career finishes, feels Jason Gillespie

IND VS AUS | Jasprit Bumrah is going to be a superstar by the time his career finishes, feels Jason Gillespie

  • news
  • cricket
India will miss Ishant for his experience in Australian conditions, opines Jason Gillespie

India will miss Ishant for his experience in Australian conditions, opines Jason Gillespie

  • news
  • cricket
BBL 2020/21 | Adelaide Strikers re-sign Rashid Khan for forthcoming edition

BBL 2020/21 | Adelaide Strikers re-sign Rashid Khan for forthcoming edition

  • news
  • cricket
Biggest challenge for bowlers will be to change old habits, believes Jason Gillespie

Biggest challenge for bowlers will be to change old habits, believes Jason Gillespie

  • news
  • cricket
Reports | Post COVID-19, ICC might legalise ball tampering to compensate for no saliva use

Reports | Post COVID-19, ICC might legalise ball tampering to compensate for no saliva use

  • news
  • cricket
Ishant Sharma's thirst for knowledge really struck me, states Jason Gillespie

Ishant Sharma's thirst for knowledge really struck me, states Jason Gillespie

  • news
  • cricket
County experience was a good learning curve for Cheteshwar Pujara, admits Jason Gillespie

County experience was a good learning curve for Cheteshwar Pujara, admits Jason Gillespie

  • news
  • cricket
Sachin Tendulkar little bit harder to dislodge than Brian Lara, feels Jason Gillespie

Sachin Tendulkar little bit harder to dislodge than Brian Lara, feels Jason Gillespie

  • news
  • cricket
Who are 'Nightwatchmen' and 'Tail-enders' in cricket

Who are 'Nightwatchmen' and 'Tail-enders' in cricket

  • feature
  • cricket
Now at home in isolation for next 2 weeks after Sussex pre-season camp, tweets Jason Gillespie

Now at home in isolation for next 2 weeks after Sussex pre-season camp, tweets Jason Gillespie

  • news
  • cricket
Jason Gillespie joins England Lions coaching staff for red-ball series

Jason Gillespie joins England Lions coaching staff for red-ball series

  • news
  • cricket
Bowling on a fuller length mantra to Ishant Sharma's success, reveals Jason Gillespie

Bowling on a fuller length mantra to Ishant Sharma's success, reveals Jason Gillespie

  • news
  • cricket
It has been a rocky journey with lots of ups and downs, insists Ishant Sharma

It has been a rocky journey with lots of ups and downs, insists Ishant Sharma

  • news
  • cricket
Sussex sign Rashid Khan for third year running

Sussex sign Rashid Khan for third year running

  • news
  • cricket
Sussex bolster forces for 2020 season, sign Travis Head for all three formats

Sussex bolster forces for 2020 season, sign Travis Head for all three formats

  • news
  • cricket
India World Cup favourites along with England, asserts Jason Gillespie

India World Cup favourites along with England, asserts Jason Gillespie

  • news
  • cricket
India vs Australia | Jason Gillespie asks Aussie bowlers to test Virat Kohli

India vs Australia | Jason Gillespie asks Aussie bowlers to test Virat Kohli

  • news
  • cricket
India vs England | Glenn McGrath feels Ishant Sharma has to figure out role in Indian team

India vs England | Glenn McGrath feels Ishant Sharma has to figure out role in Indian team

  • news
  • cricket
Jason Gillespie lashes out at Steve Smith, asks him to quit captaincy

Jason Gillespie lashes out at Steve Smith, asks him to quit captaincy

  • news
  • cricket
Australia name Mitchell Marsh in squad ahead of Perth Test

Australia name Mitchell Marsh in squad ahead of Perth Test

  • news
  • cricket
Need to play 'Australian brand of cricket', says David Warner

Need to play 'Australian brand of cricket', says David Warner

  • news
  • cricket
Don’t sledge Virat Kohli, Jason Gillespie tells Australia

Don’t sledge Virat Kohli, Jason Gillespie tells Australia

  • news
  • cricket
MS Dhoni opens up about the importance of a good captain-coach relationship

MS Dhoni opens up about the importance of a good captain-coach relationship

  • news
  • cricket
Jason Gillespie: I may consider coaching India in future

Jason Gillespie: I may consider coaching India in future

  • news
  • cricket