Mickey Arthur News

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Tournaments
Players
Brian Lara and Mickey Arthur named in panel to review West Indies' dismal performance at World T20

Brian Lara and Mickey Arthur named in panel to review West Indies' dismal performance at World T20

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  • cricket
Asia Cup 2022 | Playing Hardik Pandya is like having 12 players, reminds of Jacques Kallis, opines Mickey Arthur

Asia Cup 2022 | Playing Hardik Pandya is like having 12 players, reminds of Jacques Kallis, opines Mickey Arthur

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | Pretty confident with Kusal Perera back at the top of the order, says Mickey Arthur

T20 World Cup 2021 | Pretty confident with Kusal Perera back at the top of the order, says Mickey Arthur

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  • cricket
T20 World Cup 2021 | Adversity has brought a lot of good for the team as we have found players who can fit in, says Mickey Arthur.

T20 World Cup 2021 | Adversity has brought a lot of good for the team as we have found players who can fit in, says Mickey Arthur.

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  • cricket
Whichever team Mickey Arthur has coached, its performance has declined, opines Danish Kaneria

Whichever team Mickey Arthur has coached, its performance has declined, opines Danish Kaneria

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  • cricket
SL vs IND | Indian team in Sri Lanka is like an IPL All-Stars XI unit, admits Mickey Arthur

SL vs IND | Indian team in Sri Lanka is like an IPL All-Stars XI unit, admits Mickey Arthur

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  • cricket
VIDEO | Mickey ‘frustrated’ Arthur gives up after Sri Lanka’s series gets summed up with comical run-out

VIDEO | Mickey ‘frustrated’ Arthur gives up after Sri Lanka’s series gets summed up with comical run-out

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  • cricket
You’d be naive to say that ball-tampering wasn't happening before Sandpaper Gate, claims Mickey Arthur 

You’d be naive to say that ball-tampering wasn't happening before Sandpaper Gate, claims Mickey Arthur 

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  • cricket
WI vs SL | Micky Arthur and Lahiru Thirimanne test positive for COVID; SLC may reschedule the tour 

WI vs SL | Micky Arthur and Lahiru Thirimanne test positive for COVID; SLC may reschedule the tour 

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SL vs ENG | Have to sit down and address the ‘poor batting’ issue, expresses Mickey Arthur

SL vs ENG | Have to sit down and address the ‘poor batting’ issue, expresses Mickey Arthur

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  • cricket
SL vs ENG | Our batsmen needed to capitalize like Joe Root, claims Mickey Arthur 

SL vs ENG | Our batsmen needed to capitalize like Joe Root, claims Mickey Arthur 

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Mickey Arthur to vouch for ‘injury substitutes’ on the back of Centurion horror show

Mickey Arthur to vouch for ‘injury substitutes’ on the back of Centurion horror show

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  • cricket
Giving players ‘roots to grow’ and ‘wings to fly’ - Mickey Arthur unplugged

Giving players ‘roots to grow’ and ‘wings to fly’ - Mickey Arthur unplugged

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SL vs WI | Sri Lankan team's future will be attacking gameplay, hails Mickey Arthur

SL vs WI | Sri Lankan team's future will be attacking gameplay, hails Mickey Arthur

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IND vs SL | Sri Lanka players are skilled but need match education, asserts Mickey Arthur

IND vs SL | Sri Lanka players are skilled but need match education, asserts Mickey Arthur

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  • cricket
IND vs SL | Looking to come back in 2021 with a strong Lankan side, reveals Mickey Arthur

IND vs SL | Looking to come back in 2021 with a strong Lankan side, reveals Mickey Arthur

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IND vs SL | Isuru Udana all but ruled out of third T20I, confirms Mickey Arthur

IND vs SL | Isuru Udana all but ruled out of third T20I, confirms Mickey Arthur

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Reports | Sacked head coach Chandika Hathurusingha claims 5 million compensation from SLC

Reports | Sacked head coach Chandika Hathurusingha claims 5 million compensation from SLC

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  • cricket
Mickey Arthur insists on excellence and would not accept mediocrity, shares Ashantha De Mel

Mickey Arthur insists on excellence and would not accept mediocrity, shares Ashantha De Mel

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Can Mickey Arthur rebuild the fallen Lankan empire

Can Mickey Arthur rebuild the fallen Lankan empire

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PAK vs SL | Mickey Arthur named Head Coach of Sri Lankan cricket team

PAK vs SL | Mickey Arthur named Head Coach of Sri Lankan cricket team

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Mickey Arthur all set to take charge as Sri Lankan head coach

Mickey Arthur all set to take charge as Sri Lankan head coach

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AUS vs PAK | Mickey Arthur responsible for Babar Azam’s lower order batting position, reveals Azhar Ali

AUS vs PAK | Mickey Arthur responsible for Babar Azam’s lower order batting position, reveals Azhar Ali

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Reports | Mickey Arthur to be head coach of Sri Lanka

Reports | Mickey Arthur to be head coach of Sri Lanka

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Removing Mickey Arthur as coach was a tough decision, says Wasim Khan

Removing Mickey Arthur as coach was a tough decision, says Wasim Khan

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Would never be able to shake off the nepotism tag, comments Imam ul Haq

Would never be able to shake off the nepotism tag, comments Imam ul Haq

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Mickey Arthur and I share goodwill, attests Misbah-ul-Haq

Mickey Arthur and I share goodwill, attests Misbah-ul-Haq

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