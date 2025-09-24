Mitchell Johnson News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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IND vs AUS | Getting good first-innings totals on board will be important, opines Mitchell Johnson

IND vs AUS | Getting good first-innings totals on board will be important, opines Mitchell Johnson

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Internet reacts to umpires intervening after Yusuf Pathan is left incensed by Mitchell Johnson bouncer

Internet reacts to umpires intervening after Yusuf Pathan is left incensed by Mitchell Johnson bouncer

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Both David Warner and Steve Smith should not be Australia’s captains anymore, opines Mitchell Johnson

Both David Warner and Steve Smith should not be Australia’s captains anymore, opines Mitchell Johnson

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ENG vs IND | Virat Kohli will always have doubts facing James Anderson, admits Irfan Pathan

ENG vs IND | Virat Kohli will always have doubts facing James Anderson, admits Irfan Pathan

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Like to put all my energy into bowling and keep my emotions in check, shares Pat Cummins

Like to put all my energy into bowling and keep my emotions in check, shares Pat Cummins

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SportsCafe’s Top bowling performances of the decade

SportsCafe’s Top bowling performances of the decade

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VIDEO | BBL teammates turn enemies as Jofra Archer and Matthew Wade indulge in epic stare-off

VIDEO | BBL teammates turn enemies as Jofra Archer and Matthew Wade indulge in epic stare-off

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MCC name Mitchell Johnson as Honourary Life Member

MCC name Mitchell Johnson as Honourary Life Member

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Ashes 2019 | Mitchell Johnson condemns spectators booing Steve Smith’s return to the crease

Ashes 2019 | Mitchell Johnson condemns spectators booing Steve Smith’s return to the crease

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Ashes 2019 | Have a feeling Australia will rest Pat Cummins after Lord's Test, says Mitchell Johnson

Ashes 2019 | Have a feeling Australia will rest Pat Cummins after Lord's Test, says Mitchell Johnson

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Jasprit Bumrah keeps Dinesh Karthik, Ambati Rayudu in all-time Mumbai Indians XI

Jasprit Bumrah keeps Dinesh Karthik, Ambati Rayudu in all-time Mumbai Indians XI

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IPL 2019 | Player Ratings - Mitchell Santner’s last ball heroics pull off startling win for CSK after MS Dhoni, Ambati Rayudu’s fightback

IPL 2019 | Player Ratings - Mitchell Santner’s last ball heroics pull off startling win for CSK after MS Dhoni, Ambati Rayudu’s fightback

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IPL 2019 | Gautam Gambhir picks Kings XI Punjab as one of the four playoffs favourites

IPL 2019 | Gautam Gambhir picks Kings XI Punjab as one of the four playoffs favourites

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Rohit Sharma reveals his all-time favorite Australian Test XI

Rohit Sharma reveals his all-time favorite Australian Test XI

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Mitchell Johnson gets into Twitter war with Indian fans after his 'Kohli should retire' comment

Mitchell Johnson gets into Twitter war with Indian fans after his 'Kohli should retire' comment

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India vs Australia | Mitchell Starc lavishes praise on Virat Kohli’s captaincy ability

India vs Australia | Mitchell Starc lavishes praise on Virat Kohli’s captaincy ability

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India vs Australia | Jasprit Bumrah rarely bowls a loose delivery, reveals Mitchell Johnson

India vs Australia | Jasprit Bumrah rarely bowls a loose delivery, reveals Mitchell Johnson

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India vs Australia | Aakash Chopra, Mitchell Johnson get into verbal spat on Twitter about Perth pitch

India vs Australia | Aakash Chopra, Mitchell Johnson get into verbal spat on Twitter about Perth pitch

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Virat Kohli gets away with a lot more than most cricketers, says Mitchell Johnson

Virat Kohli gets away with a lot more than most cricketers, says Mitchell Johnson

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Mitchell Starc was not at his best in Adelaide Test, says Mitchell Johnson

Mitchell Starc was not at his best in Adelaide Test, says Mitchell Johnson

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India vs Australia | Ricky Ponting advises Aussie bowlers not to allow Virat Kohli to settle down

India vs Australia | Ricky Ponting advises Aussie bowlers not to allow Virat Kohli to settle down

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Mitchell Johnson excited to see Umesh Yadav’s bowling in Asia Cup

Mitchell Johnson excited to see Umesh Yadav’s bowling in Asia Cup

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I've bowled my final ball - Mitchell Johnson announces complete retirement from cricket

I've bowled my final ball - Mitchell Johnson announces complete retirement from cricket

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IPL 2018 | KKR’s underestimated bowling arsenal smells of success if used effectively - KKR bowling analysis

IPL 2018 | KKR’s underestimated bowling arsenal smells of success if used effectively - KKR bowling analysis

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There’s absolutely no issue with Sunil Narine’s action, assures KKR CEO

There’s absolutely no issue with Sunil Narine’s action, assures KKR CEO

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Rahul Dravid did not let us indulge in our adventurous side, says Kamlesh Nagarkoti

Rahul Dravid did not let us indulge in our adventurous side, says Kamlesh Nagarkoti

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Mitchell Johnson fondly recalls Stuart Broad's sledging in 2009-10 Ashes

Mitchell Johnson fondly recalls Stuart Broad's sledging in 2009-10 Ashes

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