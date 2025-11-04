Mithali Raj News

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Deepti Sharma’s Redemption Story Reaches Its Peak with World Cup Glory

Deepti Sharma’s Redemption Story Reaches Its Peak with World Cup Glory

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Ashwin’s Reaction After the Women’s World Cup Win Raises Questions on Men’s Team

Ashwin’s Reaction After the Women’s World Cup Win Raises Questions on Men’s Team

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Mithali Raj and Ravi Kalpana to be felicitated by Andhra Cricket Association

Mithali Raj and Ravi Kalpana to be felicitated by Andhra Cricket Association

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WPL 2023 | Gujarat Giants appoint Mithali Raj as mentor for inaugural season of Women’s Premier League

WPL 2023 | Gujarat Giants appoint Mithali Raj as mentor for inaugural season of Women’s Premier League

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Reports | BCCI plans to start Women’s IPL in March 2023

Reports | BCCI plans to start Women’s IPL in March 2023

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Keeping the option to play in women's IPL open, reveals 'retired' Mithali Raj

Keeping the option to play in women's IPL open, reveals 'retired' Mithali Raj

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India's journey around Mithali Raj and beyond

India's journey around Mithali Raj and beyond

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Mithali Raj: Epitome of consistency

Mithali Raj: Epitome of consistency

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Mithali Raj retires from international cricket

Mithali Raj retires from international cricket

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Women's T20 Challenge 2022 | Mithali Raj, Jhulan Goswami to miss the forthcoming edition

Women's T20 Challenge 2022 | Mithali Raj, Jhulan Goswami to miss the forthcoming edition

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Reports | BCCI set to look for India Women’s team head coach as Ramesh Powar’s stint ends after World Cup

Reports | BCCI set to look for India Women’s team head coach as Ramesh Powar’s stint ends after World Cup

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Women’s World Cup 2022 | Mithali Raj creates world record in India’s must-win fixture against South Africa

Women’s World Cup 2022 | Mithali Raj creates world record in India’s must-win fixture against South Africa

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ICC Women’s World Cup 2022 | Jhulan Goswami joins Mithali Raj, becomes second women’s cricketer to play 200 ODIs

ICC Women’s World Cup 2022 | Jhulan Goswami joins Mithali Raj, becomes second women’s cricketer to play 200 ODIs

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Women’s World Cup 2022 | Didn’t have batter who can take the game deep, says Mithali Raj

Women’s World Cup 2022 | Didn’t have batter who can take the game deep, says Mithali Raj

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ICC Player of the Month | Shreyas Iyer, Mithali Raj, Deepti Sharma among Indians nominated for February

ICC Player of the Month | Shreyas Iyer, Mithali Raj, Deepti Sharma among Indians nominated for February

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Women’s World Cup 2022 | Mithali Raj equals Sachin Tendulkar’s record to feature in six different World Cup tournaments

Women’s World Cup 2022 | Mithali Raj equals Sachin Tendulkar’s record to feature in six different World Cup tournaments

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ICC Women's ODI Rankings | Mithali Raj climbs to second spot, Smriti Mandhana retains position at sixth

ICC Women's ODI Rankings | Mithali Raj climbs to second spot, Smriti Mandhana retains position at sixth

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India women’s squad for World Cup 2022 announced, Mithali Raj will lead, Harmanpreet Kaur named deputy

India women’s squad for World Cup 2022 announced, Mithali Raj will lead, Harmanpreet Kaur named deputy

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Smriti Mandhana will lead India women's team in future, says Ramesh Powar

Smriti Mandhana will lead India women's team in future, says Ramesh Powar

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Pink-ball Test | Need to learn from MS Dhoni on how to win toss, jokes Mithali Raj

Pink-ball Test | Need to learn from MS Dhoni on how to win toss, jokes Mithali Raj

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Jhulan Goswami showed why she is India's best bowler, says Mithali Raj as pink-ball Test vs Australia ends in draw

Jhulan Goswami showed why she is India's best bowler, says Mithali Raj as pink-ball Test vs Australia ends in draw

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Mithali Raj is the best ever batter for India, states Shantha Rangaswamy

Mithali Raj is the best ever batter for India, states Shantha Rangaswamy

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India Women tour of Australia | Mithali Raj to lead India in historic Day-Night Test as BCCI announces squads

India Women tour of Australia | Mithali Raj to lead India in historic Day-Night Test as BCCI announces squads

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Mithali Raj reclaims No.1 ODI batter spot, Smriti Mandhana attains career best T20I ranking

Mithali Raj reclaims No.1 ODI batter spot, Smriti Mandhana attains career best T20I ranking

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ENG W vs IND W | Mithali Raj has been a fantastic servant of the game for 22 years, praises Ramesh Powar

ENG W vs IND W | Mithali Raj has been a fantastic servant of the game for 22 years, praises Ramesh Powar

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ENG W vs IND W | Sneh Rana has a bigger role playing for India in the coming years, admits Mithali Raj

ENG W vs IND W | Sneh Rana has a bigger role playing for India in the coming years, admits Mithali Raj

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ENG W vs IND W | We need to get into a better rhythm together as a team, admits Shikha Pandey

ENG W vs IND W | We need to get into a better rhythm together as a team, admits Shikha Pandey

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