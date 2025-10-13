N Srinivasan News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Why MS Dhoni Still Holds the Most Power in Indian Cricket?

Why MS Dhoni Still Holds the Most Power in Indian Cricket?

  • news
  • cricket
‌IPL 2024 Dramaverse | Chennai Super Sharks Season 1 Episode 1 – Pitching the foundation

‌IPL 2024 Dramaverse | Chennai Super Sharks Season 1 Episode 1 – Pitching the foundation

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  • cricket
IPL 2022 will be played in India, confirms Jay Shah

IPL 2022 will be played in India, confirms Jay Shah

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  • cricket
N Srinivasan and Amit Shah are effectively running Indian cricket, claims Ramachandra Guha

N Srinivasan and Amit Shah are effectively running Indian cricket, claims Ramachandra Guha

  • news
  • cricket
I treat Suresh Raina like a son but have no rights to make a call on his comeback, says N Srinivasan

I treat Suresh Raina like a son but have no rights to make a call on his comeback, says N Srinivasan

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  • cricket
IPL 2020 | N Srinivasan didn’t know ‘real reason’ why I left before he made his comments, reveals Suresh Raina

IPL 2020 | N Srinivasan didn’t know ‘real reason’ why I left before he made his comments, reveals Suresh Raina

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  • cricket
MS Dhoni will take decision on Suresh Raina’s replacement, reveals N Srinivasan

MS Dhoni will take decision on Suresh Raina’s replacement, reveals N Srinivasan

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  • cricket
IPL 2020 | N Srinivasan clarifies Suresh Raina comments; says club will always stand by southpaw

IPL 2020 | N Srinivasan clarifies Suresh Raina comments; says club will always stand by southpaw

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  • cricket
IPL 2020 | Suresh Raina will certainly realise what he is missing, suggests N Srinivasan

IPL 2020 | Suresh Raina will certainly realise what he is missing, suggests N Srinivasan

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  • cricket
CSK got MS Dhoni only due to opting out of choosing an icon player, reveals N Srinivasan

CSK got MS Dhoni only due to opting out of choosing an icon player, reveals N Srinivasan

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Intervened to stop selectors from sacking Dhoni as captain in 2011, reveals N Srinivasan

Intervened to stop selectors from sacking Dhoni as captain in 2011, reveals N Srinivasan

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  • cricket
MS Dhoni's mind can’t be polluted once he decides something, reveals N Srinivasan

MS Dhoni's mind can’t be polluted once he decides something, reveals N Srinivasan

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MS Dhoni doesn't attend meetings, he's a pure instinct man, reveals N Srinivasan

MS Dhoni doesn't attend meetings, he's a pure instinct man, reveals N Srinivasan

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Big Three to Big Five - The Rise of A New World Order

Big Three to Big Five - The Rise of A New World Order

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IPL 2020 | MS Dhoni will play for Chennai Super Kings in 2021, confirms N Srinivasan

IPL 2020 | MS Dhoni will play for Chennai Super Kings in 2021, confirms N Srinivasan

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Reports | BCCI-led Big Five all set to write to ICC about governing council's arbitrary plans

Reports | BCCI-led Big Five all set to write to ICC about governing council's arbitrary plans

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Why have Committee if higher authorities can simply overrule decisions, BCCI questions ICC

Why have Committee if higher authorities can simply overrule decisions, BCCI questions ICC

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BCCI to propose change to cooling-off period clause at first AGM under Sourav Ganguly

BCCI to propose change to cooling-off period clause at first AGM under Sourav Ganguly

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Never buckled down under pressure, asserts N Srinivasan

Never buckled down under pressure, asserts N Srinivasan

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BCCI keen to send N. Srinivasan to ICC to end loss spree

BCCI keen to send N. Srinivasan to ICC to end loss spree

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BCCI affiliate units to finalise office bearers in informal meeting

BCCI affiliate units to finalise office bearers in informal meeting

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Personalised attacks on TNCA is nothing new, CoA’s deficiencies there for all to see, N Srinivasan hits back

Personalised attacks on TNCA is nothing new, CoA’s deficiencies there for all to see, N Srinivasan hits back

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TNCA still not compliant with Lodha recommendations, reveals CoA

TNCA still not compliant with Lodha recommendations, reveals CoA

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Reports | N Srinivasan's daughter Rupa Gurunath takes over as TNCA chief, Jaydev Shah to take over SCA

Reports | N Srinivasan's daughter Rupa Gurunath takes over as TNCA chief, Jaydev Shah to take over SCA

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N Srinivasan faction meet in New Delhi to counter CoA directives

N Srinivasan faction meet in New Delhi to counter CoA directives

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N Srinivasan lashes out at CoA for current state of affairs

N Srinivasan lashes out at CoA for current state of affairs

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CoA requests SC to go public with names of nine IPL cricketers in 2013 corruption case

CoA requests SC to go public with names of nine IPL cricketers in 2013 corruption case

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