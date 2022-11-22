Salman Butt News

Category links
Teams
Derbyshire Cricket TeamLancashirePakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
Teams
Tournaments
Players
Fixing happened in Pakistan cricket because of players’ career concerns, opines Javed Miandad

Fixing happened in Pakistan cricket because of players’ career concerns, opines Javed Miandad

  • news
  • cricket
Asia Cup 2022 | Bhuvneshwar Kumar struggles with pace in death overs, remarks Salman Butt

Asia Cup 2022 | Bhuvneshwar Kumar struggles with pace in death overs, remarks Salman Butt

  • news
  • cricket
Marcus Stoinis got away with something others might not, proclaims furious Salman Butt

Marcus Stoinis got away with something others might not, proclaims furious Salman Butt

  • news
  • cricket
WI vs IND 2022 | Shubman Gill throwing his wicket after being set has become repetitive, asserts Salman Butt

WI vs IND 2022 | Shubman Gill throwing his wicket after being set has become repetitive, asserts Salman Butt

  • news
  • cricket
Even Babar Azam wants to see Virat Kohli score runs, states Salman Butt

Even Babar Azam wants to see Virat Kohli score runs, states Salman Butt

  • news
  • cricket
Virat Kohli is an institution in himself, states Salman Butt

Virat Kohli is an institution in himself, states Salman Butt

  • news
  • cricket
'Bhuvneshwar Kumar needs to seriously bring his pace back', says Salman Butt

'Bhuvneshwar Kumar needs to seriously bring his pace back', says Salman Butt

  • news
  • cricket
IND vs SA | India have capabilities to seal the series in South Africa, says Salman Butt

IND vs SA | India have capabilities to seal the series in South Africa, says Salman Butt

  • news
  • cricket
IND vs NZ| Mohammed Siraj looks like an impactful player, opines Salman Butt

IND vs NZ| Mohammed Siraj looks like an impactful player, opines Salman Butt

  • news
  • cricket
IND vs NZ| Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara are not small children for someone to come and pat their back, says Salman Butt

IND vs NZ| Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara are not small children for someone to come and pat their back, says Salman Butt

  • news
  • cricket
Ind vs NZ| I don’t think Axar Patel and Ravindra Jadeja are in the same league, says Salman Butt

Ind vs NZ| I don’t think Axar Patel and Ravindra Jadeja are in the same league, says Salman Butt

  • news
  • cricket
IND vs NZ | Keeping a class player like Ravichandran Ashwin out of the team doesn’t make sense, says Salman Butt

IND vs NZ | Keeping a class player like Ravichandran Ashwin out of the team doesn’t make sense, says Salman Butt

  • news
  • cricket
IND vs PAK | Every kid in Pakistan plays this kind of bowling, quips Salman Butt as he takes a dig at Varun Chakravarthy

IND vs PAK | Every kid in Pakistan plays this kind of bowling, quips Salman Butt as he takes a dig at Varun Chakravarthy

  • news
  • cricket
T20 WC 2021 | Bumrah vs Babar will be an exciting tussle in India-Pakistan game, says Salman Butt

T20 WC 2021 | Bumrah vs Babar will be an exciting tussle in India-Pakistan game, says Salman Butt

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | Bringing MS Dhoni as Team India’s mentor is a masterstroke, asserts Salman Butt

T20 World Cup 2021 | Bringing MS Dhoni as Team India’s mentor is a masterstroke, asserts Salman Butt

  • news
  • cricket
ENG vs IND | India need a big hundred from Virat Kohli to bounce back, reckons Salman Butt

ENG vs IND | India need a big hundred from Virat Kohli to bounce back, reckons Salman Butt

  • news
  • cricket
IND vs ENG | Rishabh Pant doesn’t have the technique to succeed in English conditions, declares Salman Butt

IND vs ENG | Rishabh Pant doesn’t have the technique to succeed in English conditions, declares Salman Butt

  • news
  • cricket
Vikram Rathour a suitable candidate to replace Ravi Shastri as Team India’s head coach, opines Salman Butt

Vikram Rathour a suitable candidate to replace Ravi Shastri as Team India’s head coach, opines Salman Butt

  • news
  • cricket
ENG vs IND | Pant deserves credit for his display in the first Test, reckons Salman Butt

ENG vs IND | Pant deserves credit for his display in the first Test, reckons Salman Butt

  • news
  • cricket
If Suryakumar Yadav scores in England he will prove himself as a top-class player, reckons Salman Butt

If Suryakumar Yadav scores in England he will prove himself as a top-class player, reckons Salman Butt

  • news
  • cricket
Reports | Salman Butt joins PCB's umpiring and match referee course

Reports | Salman Butt joins PCB's umpiring and match referee course

  • news
  • cricket
BCCI have muscle and will find way to bring foreign players when IPL restarts, claims Salman Butt 

BCCI have muscle and will find way to bring foreign players when IPL restarts, claims Salman Butt 

  • news
  • cricket
Jasprit Bumrah is as valuable as Akram and Younis; one of the best in the world, opines Salman Butt

Jasprit Bumrah is as valuable as Akram and Younis; one of the best in the world, opines Salman Butt

  • news
  • cricket
Den of the match-fixing mafia is in India, alleges Aaqib Javed

Den of the match-fixing mafia is in India, alleges Aaqib Javed

  • news
  • cricket
No cricketer in Pakistan has rights to talk about integrity, lambasts Salman Butt

No cricketer in Pakistan has rights to talk about integrity, lambasts Salman Butt

  • news
  • cricket
AUS vs PAK | Salman Butt slams Azhar Ali & Co. for poor team selection in Brisbane

AUS vs PAK | Salman Butt slams Azhar Ali & Co. for poor team selection in Brisbane

  • news
  • cricket
Everyone was so happy to see me getting early wickets again - Irfan Pathan recalls his hat-trick

Everyone was so happy to see me getting early wickets again - Irfan Pathan recalls his hat-trick

  • news
  • cricket