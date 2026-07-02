Sanjay Bangar News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Who Was the Fake IPL Player? The 2009 Mystery Explained

Who Was the Fake IPL Player? The 2009 Mystery Explained

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Reports | Punjab Kings cut ties with Sanjay Bangar and Trevor Bayliss after Ricky Ponting’s appointment

Reports | Punjab Kings cut ties with Sanjay Bangar and Trevor Bayliss after Ricky Ponting’s appointment

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IPL 2023 | Virat Kohli had niggle on his knee but nothing serious, assures Sanjay Bangar

IPL 2023 | Virat Kohli had niggle on his knee but nothing serious, assures Sanjay Bangar

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Jasprit Bumrah at the peak of his prowess, brings a different edge, believes Sanjay Bangar

Jasprit Bumrah at the peak of his prowess, brings a different edge, believes Sanjay Bangar

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Yuzvendra Chahal is only Indian consistent wrist-spinner after Anil Kumble, opines Sanjay Bangar

Yuzvendra Chahal is only Indian consistent wrist-spinner after Anil Kumble, opines Sanjay Bangar

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IND vs SA | Surprised with Ruturaj Gaikwad's stride, states Sanjay Bangar

IND vs SA | Surprised with Ruturaj Gaikwad's stride, states Sanjay Bangar

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IND vs SA 2022 | ‘Extremely versatile’ Hardik Pandya has worked hard on his game's foundation, asserts Sanjay Bangar

IND vs SA 2022 | ‘Extremely versatile’ Hardik Pandya has worked hard on his game's foundation, asserts Sanjay Bangar

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IPL 2022 | Sanjay Bangar and Faf du Plessis have kept team almost consistent, opines Virender Sehwag

IPL 2022 | Sanjay Bangar and Faf du Plessis have kept team almost consistent, opines Virender Sehwag

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IPL 2022 | Virat Kohli is certainly doing everything that is in his control, reveals Sanjay Bangar

IPL 2022 | Virat Kohli is certainly doing everything that is in his control, reveals Sanjay Bangar

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IPL 2022 | Virat Kohli was playing like his vintage version, opines Aakash Chopra

IPL 2022 | Virat Kohli was playing like his vintage version, opines Aakash Chopra

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'If Virat Kohli gets injured, he can be a very good option': Sanjay Bangar picks Shreyas Iyer as India’s No. 3 back-up in T20Is

'If Virat Kohli gets injured, he can be a very good option': Sanjay Bangar picks Shreyas Iyer as India’s No. 3 back-up in T20Is

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IND vs SL 2022 | Shardul Thakur has been rested because Ravindra Jadeja has regained full fitness, opines Sanjay Bangar

IND vs SL 2022 | Shardul Thakur has been rested because Ravindra Jadeja has regained full fitness, opines Sanjay Bangar

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IND vs SA | Virat Kohli seems to be preoccupied with scoring runs off the front foot, says Sanjay Bangar

IND vs SA | Virat Kohli seems to be preoccupied with scoring runs off the front foot, says Sanjay Bangar

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IND vs SA | Even greats like Sachin Tendulkar and Rahul Dravid have gone through a lean patch, says Sanjay Bangar

IND vs SA | Even greats like Sachin Tendulkar and Rahul Dravid have gone through a lean patch, says Sanjay Bangar

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IND vs SA | Hanuma Vihari deserves to bat ahead of Shreyas Iyer in overseas Tests, feels Sanjay Bangar

IND vs SA | Hanuma Vihari deserves to bat ahead of Shreyas Iyer in overseas Tests, feels Sanjay Bangar

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IPL 2022 | Sanjay Bangar named RCB head coach

IPL 2022 | Sanjay Bangar named RCB head coach

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IND vs NZ | Experienced Ravichandran Ashwin may replace Varun Chakravarthy, opines Sanjay Bangar

IND vs NZ | Experienced Ravichandran Ashwin may replace Varun Chakravarthy, opines Sanjay Bangar

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Hanuma Vihari has been a good investment for India, admits Sanjay Bangar

Hanuma Vihari has been a good investment for India, admits Sanjay Bangar

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WTC Final | Definitely the result might have been different if not for the weather, states Sanjay Bangar

WTC Final | Definitely the result might have been different if not for the weather, states Sanjay Bangar

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WTC Final | Gill has temperament to be great batter, needs to get his first ton, reckons Sunil Gavaskar 

WTC Final | Gill has temperament to be great batter, needs to get his first ton, reckons Sunil Gavaskar 

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Both Ishan Kishan and Suryakumar Yadav deserve to be in India's squad for World Cup, insists VVS Laxman 

Both Ishan Kishan and Suryakumar Yadav deserve to be in India's squad for World Cup, insists VVS Laxman 

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IND vs ENG | Prasidh Krishna has been considered for some time in limited-overs, reveals Sanjay Bangar

IND vs ENG | Prasidh Krishna has been considered for some time in limited-overs, reveals Sanjay Bangar

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IPL 2021 | Royal Challengers Bangalore rope in Sanjay Bangar as batting consultant

IPL 2021 | Royal Challengers Bangalore rope in Sanjay Bangar as batting consultant

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IPL 2020 | Irrespective of the results Delhi should stick to their ‘fantastic’ players, reckons Sanjay Bangar

IPL 2020 | Irrespective of the results Delhi should stick to their ‘fantastic’ players, reckons Sanjay Bangar

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IPL 2020 | Rishabh Pant should be backed for wicket keeping role in Indian team, opines Ashish Nehra

IPL 2020 | Rishabh Pant should be backed for wicket keeping role in Indian team, opines Ashish Nehra

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Skill coaches double up as mental conditioning coaches, reveals Sanjay Bangar

Skill coaches double up as mental conditioning coaches, reveals Sanjay Bangar

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Rohit Sharma will end up as most successful IPL captain of all time, asserts Gautam Gambhir

Rohit Sharma will end up as most successful IPL captain of all time, asserts Gautam Gambhir

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