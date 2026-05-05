Wasim Jaffer News

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Tournaments
Players
Michael Vaughan Finally Takes His Revenge on Wasim Jaffer

Michael Vaughan Finally Takes His Revenge on Wasim Jaffer

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  • cricket
Team India can end up as number one ranked team across formats, highlights Wasim Jaffer

Team India can end up as number one ranked team across formats, highlights Wasim Jaffer

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  • cricket
NZ vs IND | Umran Malik is more suited to ODIs than T20Is, claims Wasim Jaffer

NZ vs IND | Umran Malik is more suited to ODIs than T20Is, claims Wasim Jaffer

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  • cricket
Beating Pakistan in Pakistan is right up there in terms of job satisfaction, writes Wasim Jaffer after Bangladesh-19’s triumph

Beating Pakistan in Pakistan is right up there in terms of job satisfaction, writes Wasim Jaffer after Bangladesh-19’s triumph

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  • cricket
IND vs SA 2022 | India will have a problem with sixth bowler due to Hardik Pandya's unavailability, remarks Wasim Jaffer

IND vs SA 2022 | India will have a problem with sixth bowler due to Hardik Pandya's unavailability, remarks Wasim Jaffer

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  • cricket
Asia Cup 2022 | Frequency with which Ravindra Jadeja has got injured last few times is a cause of concern, opines Wasim Jaffer

Asia Cup 2022 | Frequency with which Ravindra Jadeja has got injured last few times is a cause of concern, opines Wasim Jaffer

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Asia Cup 2022 | Virat Kohli’s fluency is still not there, remarks Wasim Jaffer

Asia Cup 2022 | Virat Kohli’s fluency is still not there, remarks Wasim Jaffer

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Virat Kohli will bat at No. 3 for India in T20 World Cup, predicts Wasim Jaffer

Virat Kohli will bat at No. 3 for India in T20 World Cup, predicts Wasim Jaffer

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Having Ravindra Jadeja along with Hardik Pandya provides India a lot of balance, reckons Wasim Jaffer

Having Ravindra Jadeja along with Hardik Pandya provides India a lot of balance, reckons Wasim Jaffer

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  • cricket
Indian batters need to improve how they play left-arm seamers, remarks Wasim Jaffer

Indian batters need to improve how they play left-arm seamers, remarks Wasim Jaffer

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  • cricket
ENG vs IND 2022 | Intent was missing from India’s batting at the start, observes Wasim Jaffer

ENG vs IND 2022 | Intent was missing from India’s batting at the start, observes Wasim Jaffer

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IND vs ENG 2022 | Bhuvneshwar Kumar is an ‘absolute certainty’ for T20 World Cup, reckons Wasim Jaffer

IND vs ENG 2022 | Bhuvneshwar Kumar is an ‘absolute certainty’ for T20 World Cup, reckons Wasim Jaffer

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  • cricket
Joe Root can go past Sachin Tendulkar's record of most runs in Test cricket, opines Wasim Jaffer

Joe Root can go past Sachin Tendulkar's record of most runs in Test cricket, opines Wasim Jaffer

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  • cricket
IND vs ENG 2022 | Rishabh Pant can blossom as opener in T20Is, opines Wasim Jaffer

IND vs ENG 2022 | Rishabh Pant can blossom as opener in T20Is, opines Wasim Jaffer

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IND vs SA 2022 | South Africa must be mentally hurt, states Wasim Jaffer

IND vs SA 2022 | South Africa must be mentally hurt, states Wasim Jaffer

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Shreyas Iyer will lose his spot to Suryakumar Yadav and Virat Kohli, asserts Wasim Jaffer

Shreyas Iyer will lose his spot to Suryakumar Yadav and Virat Kohli, asserts Wasim Jaffer

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IND vs IRE | Hardik Pandya should be first choice for captaincy in absence of Rohit Sharma, opines Wasim Jaffer

IND vs IRE | Hardik Pandya should be first choice for captaincy in absence of Rohit Sharma, opines Wasim Jaffer

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IND vs SA | Rishabh Pant panics a little bit whenever a match becomes tight, opines Wasim Jaffer

IND vs SA | Rishabh Pant panics a little bit whenever a match becomes tight, opines Wasim Jaffer

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IPL 2022 | I would suggest Virat Kohli to take a 4-6 week break after the IPL, says Wasim Jaffer

IPL 2022 | I would suggest Virat Kohli to take a 4-6 week break after the IPL, says Wasim Jaffer

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IND vs SL 2022 | Rohit Sharma can become a better Test captain than Virat Kohli, says Wasim Jaffer

IND vs SL 2022 | Rohit Sharma can become a better Test captain than Virat Kohli, says Wasim Jaffer

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IND vs WI 2022 | We need to be patient with Ishan Kishan, says Wasim Jaffer

IND vs WI 2022 | We need to be patient with Ishan Kishan, says Wasim Jaffer

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IND vs WI 2022 | Virat Kohli needs to show little bit of patience, says Wasim Jaffer

IND vs WI 2022 | Virat Kohli needs to show little bit of patience, says Wasim Jaffer

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Ashes 2021-22 | Wasim Jaffer takes a hilarious dig at Michael Vaughan after England bundled out for 68 in Melbourne Test

Ashes 2021-22 | Wasim Jaffer takes a hilarious dig at Michael Vaughan after England bundled out for 68 in Melbourne Test

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IND vs SA | South Africa's fast bowlers will definitely challenge India, says Wasim Jaffer

IND vs SA | South Africa's fast bowlers will definitely challenge India, says Wasim Jaffer

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IND vs NZ | Legends react as Ajaz Patel emulates Anil Kumble, Jim Laker in a record 10-wicket haul

IND vs NZ | Legends react as Ajaz Patel emulates Anil Kumble, Jim Laker in a record 10-wicket haul

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IND vs NZ | Batting is going to get difficult from Day 2, says Wasim Jaffer on Kanpur Test

IND vs NZ | Batting is going to get difficult from Day 2, says Wasim Jaffer on Kanpur Test

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IND vs NZ | Wasim Jaffer and Zaheer Khan indulge in hilarious Twitter banter over Rohit Sharma’s toss wins

IND vs NZ | Wasim Jaffer and Zaheer Khan indulge in hilarious Twitter banter over Rohit Sharma’s toss wins

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