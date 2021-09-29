Wasim Khan News

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Rohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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PAK vs NZ | New Zealand to fly out of Pakistan on Saturday, confirms Wasim Khan

PAK vs NZ | New Zealand to fly out of Pakistan on Saturday, confirms Wasim Khan

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New Zealand to tour Pakistan for the first time in 18 years

New Zealand to tour Pakistan for the first time in 18 years

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My resignation has nothing to do with Hasan Ali, reveals Younis Khan

My resignation has nothing to do with Hasan Ali, reveals Younis Khan

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Younis Khan steps down as Pakistan's batting coach

Younis Khan steps down as Pakistan's batting coach

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If everything goes well, I will return to international cricket, states Mohammed Amir

If everything goes well, I will return to international cricket, states Mohammed Amir

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PSL 2021 to restart from June 9 in Abu Dhabi

PSL 2021 to restart from June 9 in Abu Dhabi

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Called PSL off as players made it clear they didn’t want to continue, reveals Wasim Khan

Called PSL off as players made it clear they didn’t want to continue, reveals Wasim Khan

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Pakistan Cricket Board offer Covid-19 vaccine to all PSL participants

Pakistan Cricket Board offer Covid-19 vaccine to all PSL participants

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Asia cup might get postponed if India reach WTC final, concedes Ehsan Mani

Asia cup might get postponed if India reach WTC final, concedes Ehsan Mani

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ICC and BCCI should give written assurance about visas to Pakistan for 2021 T20 WC, wants PCB CEO

ICC and BCCI should give written assurance about visas to Pakistan for 2021 T20 WC, wants PCB CEO

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New Zealand government warn Pakistan; confirm one more breach will result in tour cancellation

New Zealand government warn Pakistan; confirm one more breach will result in tour cancellation

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Historic tour confirmed as England set to visit Pakistan for first time since 2005

Historic tour confirmed as England set to visit Pakistan for first time since 2005

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PSL 2020 knockouts to be played in November in Lahore

PSL 2020 knockouts to be played in November in Lahore

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PCB’s Covid-19 negligence and mismanagement a lesson for other boards going forward

PCB’s Covid-19 negligence and mismanagement a lesson for other boards going forward

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Mohammad Hafeez, Wahab Riaz among six Pakistan cricketers who test negative for COVID-19 

Mohammad Hafeez, Wahab Riaz among six Pakistan cricketers who test negative for COVID-19 

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Reports | BCCI quashes PCB’s ‘silly’ visa assurance request

Reports | BCCI quashes PCB’s ‘silly’ visa assurance request

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Spoke to Hafeez and expressed PCB’s disappointment with him, reveals Wasim Khan

Spoke to Hafeez and expressed PCB’s disappointment with him, reveals Wasim Khan

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PCB can postpone PSL if BCCI is able to open up a window for Asia Cup, says BCCI official

PCB can postpone PSL if BCCI is able to open up a window for Asia Cup, says BCCI official

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Big question is will India or Australia host the 2021 T20 World Cup, asks Wasim Khan

Big question is will India or Australia host the 2021 T20 World Cup, asks Wasim Khan

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The tour to England is very much on track, reveals Wasim Khan

The tour to England is very much on track, reveals Wasim Khan

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PCB won’t accept Asia Cup rescheduling for IPL, comments Wasim Khan

PCB won’t accept Asia Cup rescheduling for IPL, comments Wasim Khan

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PCB to ask hosting rights of ICC event to reduce losses

PCB to ask hosting rights of ICC event to reduce losses

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PCB to allow Pakistan players to play upto three foreign T20 leagues

PCB to allow Pakistan players to play upto three foreign T20 leagues

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PCB looking to squeeze in remaining PSL games in November, reveals Wasim Khan

PCB looking to squeeze in remaining PSL games in November, reveals Wasim Khan

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We have full confidence in Misbah even now, reveals Wasim Khan

We have full confidence in Misbah even now, reveals Wasim Khan

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No Wasim Khan, not Mohammed Hafeez’s, your statement is the problem

No Wasim Khan, not Mohammed Hafeez’s, your statement is the problem

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Despite huge loss, PCB optimistic about holding finances for another 12 to 14 months

Despite huge loss, PCB optimistic about holding finances for another 12 to 14 months

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