Plunket Shield Cricket Tournament Players

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Plunket Shield

Fuller, James

New Zealand

Vince, James

England

Guptill, Martin

New Zealand

Worker, George

New Zealand

Somerville, Will

New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Robbie O'Donnell

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Horne, Benjamin James

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Solia, Sean

New Zealand

Ferns, Danru

New Zealand

William O'Donnell

New Zealand

Sunde, Quinn

Delport, Louis Johannes

South Africa

Keene, Simon

New Zealand

ter Braak, Ross Matthew

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Harrison, Ryan

New Zealand

Pringle, Oliver Morgan Reynolds

Briggs, Cole Jeffery

New Zealand

Gibson, Matthew

South Africa

Southee, Tim

New Zealand

Wagner, Neil

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Raval, Jeet

New Zealand

Verma, Anurag

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Walker, Joe

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Hampton, Brett

New Zealand

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Carter, Joe

New Zealand

Popli, Bharat

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Cooper, HR

New Zealand

Gibson, Zak

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Clarke, Katene

New Zealand

Walker, FL

New Zealand

Pringle, Tim

Netherlands

Clarke, Kristian

New Zealand

Lellman, Fergus

New Zealand

Johnston, Scott Sangster

New Zealand

Rutherford, Hamish

New Zealand

Rippon, Michael

Netherlands

Muller, Travis

South Africa

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Bacon, Matthew Boyce

New Zealand

Finnie, Joshua Liam

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Rae, Michael

New Zealand

Hazeldine, Andrew Thomas Edward

England

Lockrose, Ben

New Zealand

Chu, Max

New Zealand

Phillips, Dale

New Zealand

Johnson, Llewellyn Cullen

New Zealand

McKay, Jarrod

New Zealand

Gibson, Jacob Michael

New Zealand

Cumming, Jacob Mark

New Zealand

Parkes, Thorn Kiwa

New Zealand

Bowes, Chad Jayson

South Africa

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

McKenzie, Angus

South Africa

Henry, Matt

New Zealand

McConchie, Cole

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

Nuttall, Edward James

New Zealand

van Woerkom, Theo

New Zealand

Fletcher, Cam

New Zealand

Davey, Sean Benjamin

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Carter, Leo

New Zealand

McClure, Ken

New Zealand

Coburn, Blake Peter

New Zealand

Williams, Will

New Zealand

Sheat, Fraser

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Mariu, Rhys

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Boyle, Matt

New Zealand

Hay, Gregory Robert

New Zealand

Bracewell, Doug

New Zealand

Taylor, Ross

New Zealand

Rance, Seth

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Small, Bevan James

New Zealand

Wheeler, Ben

New Zealand

Smith, Benjamin Seth

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Schmulian, Bradley

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Randell, Brett

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Leopard, Christian Kevin

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Dudding, Liam Raymond

New Zealand

Ma'ara Ave

New Zealand

Wiggins, Bayley

New Zealand

Field, Joey

New Zealand

Clark, William

New Zealand

Toole, Raymond

New Zealand

Lennox, Jayden

New Zealand

Hughes, Mason Gareth

New Zealand

Heaphy, Curtis

New Zealand

Finch, Aaron

Australia

Munro, Colin

New Zealand

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

van Beek, Logan

Netherlands

Milne, Adam

New Zealand

Newton, Ollie

New Zealand

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

McPeake, Iain Geoffrey

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Younghusband, Peter Francis

New Zealand

McLachlan, Callum

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Georgeson, Luke

New Zealand

Bhula, Jakob

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Snedden, Michael Warwick

New Zealand

Johnson, Troy Manning

New Zealand

Tashkoff, Jesse

New Zealand

Hancock, David

Vishvaka, Devan

Greenwood, Nicholas Anthony

Jersey

Leonard, Adam John

New Zealand

Hartshorn, James William

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Severin, Gareth

McComb, Kieran

Abbas, Muhammad

New Zealand

Sclanders, Michael

South Africa

O Dowd, Max

Netherlands

Nidamanuru, Anil Teja

Netherlands

Boyle, John Christopher Thwaites

New Zealand

Mustard, Phil

England

Johnson, Brett Manning

New Zealand

Findlay, Toby Aitken

Bell-Drummond, Daniel

England

Quinn, Matt

New Zealand

Bopara, Ravi

England

Anderson, Corey

New Zealand

Hunter, Dylan

Andrew Strang, Paul

Zimbabwe

Harjot, Harjot

Zeb, Yahya

Francis Johnson, Vaughn

New Zealand

White, Ollie

New Zealand

Pamment, James

New Zealand

Carter, Bob

England

Boyle, Matthew

New Zealand

McKenzie, Jock

McGregor Sumpter, Flynn

Todd, Jamal

Nash, Chris

England

Hira, Roneel Magan

New Zealand

Wright, Luke

England

Meaker, Stuart

England

Guptill-Bunce, Michael Luke

New Zealand

Cachopa, Craig

New Zealand

Mahmood, Azhar

Pakistan

Morgan Pringle, Oliver

England

de Silva, Aravinda

Sri Lanka

Juan Grobbelaar, Donovan

New Zealand

McEwan, Matthew Brook

New Zealand

Barry, Michael J

New Zealand

Hodge, Brad

Australia

Beghin, Graeme

New Zealand

Brown, Jamie

New Zealand

Majithia, R

New Zealand

Bassett-Graham, Jonny

Morrison, Andrew Ross

New Zealand

Sussex, Jordan

Johal, Harjot

New Zealand

Patel, Sundeep

New Zealand

Pomare, Ben

New Zealand

Rodden, Bradley

New zealand