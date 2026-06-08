Ambati Rayudu News

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Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Ishans Growth Attributed to Leaving MI, says Rayudu

Ishans Growth Attributed to Leaving MI, says Rayudu

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  • cricket
WCL 2024 | Rayudu and Yusuf special lead India to win World Championship of Legends title defeating Pakistan

WCL 2024 | Rayudu and Yusuf special lead India to win World Championship of Legends title defeating Pakistan

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‌Ambati Rayudu exits politics to return to the cricket field for MI Emirates in ILT20

‌Ambati Rayudu exits politics to return to the cricket field for MI Emirates in ILT20

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IPL 2023 | Ambati Rayudu announces retirement after final against Gujarat Titans

IPL 2023 | Ambati Rayudu announces retirement after final against Gujarat Titans

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IPL 2023, DC vs CSK | Twitter laughs with Ravindra Jadeja after watching ‘flying’ Ambati Rayudu grab screamer

IPL 2023, DC vs CSK | Twitter laughs with Ravindra Jadeja after watching ‘flying’ Ambati Rayudu grab screamer

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IPL 2023, CSK vs SRH | Twitter reacts to TV umpire’s absurd time wasting despite impact as umpire’s call

IPL 2023, CSK vs SRH | Twitter reacts to TV umpire’s absurd time wasting despite impact as umpire’s call

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Chennai Super Kings squad for IPL 2023

Chennai Super Kings squad for IPL 2023

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SMAT | Twitter reacts as umpires turn into boxing referees to separate Ambati Rayudu and Sheldon Jackson

SMAT | Twitter reacts as umpires turn into boxing referees to separate Ambati Rayudu and Sheldon Jackson

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Reports | Ambati Rayudu likely to shift Baroda from Hyderabad again from next domestic season

Reports | Ambati Rayudu likely to shift Baroda from Hyderabad again from next domestic season

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IPL 2022 | It was a little bit of a storm in a teacup, says Stephen Fleming about Ambati Rayudu’s retirement tweet

IPL 2022 | It was a little bit of a storm in a teacup, says Stephen Fleming about Ambati Rayudu’s retirement tweet

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IPL 2022 | CSK batter Ambati Rayudu announces retirement from IPL then deletes tweet

IPL 2022 | CSK batter Ambati Rayudu announces retirement from IPL then deletes tweet

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IPL 2022, GT vs CSK| Twitter reacts as Lockie Ferguson's spicy yorker breaks Ambati Rayudu’s bat

IPL 2022, GT vs CSK| Twitter reacts as Lockie Ferguson's spicy yorker breaks Ambati Rayudu’s bat

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IPL 2022 | Royal Challengers Bangalore to bid heavily for Jason Holder in mega auction - Reports

IPL 2022 | Royal Challengers Bangalore to bid heavily for Jason Holder in mega auction - Reports

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IPL 2021 Final | Twitter reacts as ball hits spidercam cable to give Shubman Gill a reprieve

IPL 2021 Final | Twitter reacts as ball hits spidercam cable to give Shubman Gill a reprieve

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IPL 2021 | MS Dhoni wasn’t the only one who struggled, points Stephen Fleming

IPL 2021 | MS Dhoni wasn’t the only one who struggled, points Stephen Fleming

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CSK vs DC | Twitter reacts as Delhi Capitals edge past Chennai Super Kings in a low-scoring thriller

CSK vs DC | Twitter reacts as Delhi Capitals edge past Chennai Super Kings in a low-scoring thriller

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CSK vs DC | Twitter reacts on MS Dhoni’s scratchy 27-ball 18 against Delhi Capitals

CSK vs DC | Twitter reacts on MS Dhoni’s scratchy 27-ball 18 against Delhi Capitals

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IPL 2021 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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CSK vs SRH | Twitter reacts as vintage MS Dhoni seals CSK’s IPL 2021 play-off berth with a soaring six

CSK vs SRH | Twitter reacts as vintage MS Dhoni seals CSK’s IPL 2021 play-off berth with a soaring six

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CSK vs KKR | Twitter reacts to Ambati Rayudu's stunning field work to send Shubman Gill packing

CSK vs KKR | Twitter reacts to Ambati Rayudu's stunning field work to send Shubman Gill packing

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IPL 2021 | Wicket was little tough to bat on, so we decided to play shots on merit, states Devdutt Padikkal

IPL 2021 | Wicket was little tough to bat on, so we decided to play shots on merit, states Devdutt Padikkal

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IPL 2021 | Not sure what Kieron Pollard was thinking, states Kevin Pieterson

IPL 2021 | Not sure what Kieron Pollard was thinking, states Kevin Pieterson

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IPL 2021 |Just a bad bruise for Ambati Rayudu at this stage, reveals Stephen Fleming

IPL 2021 |Just a bad bruise for Ambati Rayudu at this stage, reveals Stephen Fleming

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IPL 2021 | The long break will affect CSK and RCB the most, believes Parthiv Patel

IPL 2021 | The long break will affect CSK and RCB the most, believes Parthiv Patel

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Twitter reacts to Kieron Pollard’s ‘long-appeal’ forcing the umpire to incorrectly declare Jadeja out

Twitter reacts to Kieron Pollard’s ‘long-appeal’ forcing the umpire to incorrectly declare Jadeja out

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Twitter reacts to ‘Baahubali’ Ambati Rayudu smashing a refrigerator in Mumbai’s dugout

Twitter reacts to ‘Baahubali’ Ambati Rayudu smashing a refrigerator in Mumbai’s dugout

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Twitter reacts to ‘party-pooper’ de Kock ruining Hardik’s direct hit with his gloves

Twitter reacts to ‘party-pooper’ de Kock ruining Hardik’s direct hit with his gloves

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