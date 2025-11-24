Andrew Mcdonald News

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Why The Ashes Might Be Considered Bigger Than India-Australia Series?

Why The Ashes Might Be Considered Bigger Than India-Australia Series?

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  • cricket
WI vs AUS | Probably early for anyone to judge, Aussie head coach McDonald on Konstas

WI vs AUS | Probably early for anyone to judge, Aussie head coach McDonald on Konstas

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WI vs AUS | Konstas will learn to play with what he's got, urges patience-seeking McDonald

WI vs AUS | Konstas will learn to play with what he's got, urges patience-seeking McDonald

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  • cricket
Champions Trophy | Smith or Head to lead with Cummins and Hazlewood unlikely to recover in time

Champions Trophy | Smith or Head to lead with Cummins and Hazlewood unlikely to recover in time

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‌Andrew McDonald to stay at the helm as Australia’s head coach until 2027 

‌Andrew McDonald to stay at the helm as Australia’s head coach until 2027 

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  • cricket
Ashes 2023 | Mitchell Starc’s wicket-taking ability will be critical to team balance, remarks Andrew McDonald

Ashes 2023 | Mitchell Starc’s wicket-taking ability will be critical to team balance, remarks Andrew McDonald

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  • cricket
IND vs AUS | Frantic is probably right word to describe batting collapse, states Andrew McDonald

IND vs AUS | Frantic is probably right word to describe batting collapse, states Andrew McDonald

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Border-Gavaskar Trophy | ‘Experienced’ Australians will be alright despite having little time to adapt to Indian conditions, remarks Andrew McDonald

Border-Gavaskar Trophy | ‘Experienced’ Australians will be alright despite having little time to adapt to Indian conditions, remarks Andrew McDonald

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AUS vs SA | Cameron Green ruled out of Sydney Test with fractured finger

AUS vs SA | Cameron Green ruled out of Sydney Test with fractured finger

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  • cricket
IND vs AUS 2022 | Suryakumar Yadav is going to be dangerous in the World Cup, remarks Andrew McDonald

IND vs AUS 2022 | Suryakumar Yadav is going to be dangerous in the World Cup, remarks Andrew McDonald

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SL vs AUS 2022 | Cameron Green 'fractionally underdone', reveals Andrew McDonald

SL vs AUS 2022 | Cameron Green 'fractionally underdone', reveals Andrew McDonald

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Australia head coach Andrew McDonald tests positive for Covid-19

Australia head coach Andrew McDonald tests positive for Covid-19

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Former New Zealand skipper Daniel Vettori appointed as Australia’s assistant coach

Former New Zealand skipper Daniel Vettori appointed as Australia’s assistant coach

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Andrew McDonald roped in as the head coach of the Australian Men’s cricket team

Andrew McDonald roped in as the head coach of the Australian Men’s cricket team

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WI vs AUS | Definitely need some things to consider at the selection table, admits Andrew McDonald

WI vs AUS | Definitely need some things to consider at the selection table, admits Andrew McDonald

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Australia will be hoping that England can do the job for us, admits Andrew McDonald

Australia will be hoping that England can do the job for us, admits Andrew McDonald

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NZ vs AUS | Andrew McDonald hints at multiple changes for third T20I after back-to-back losses

NZ vs AUS | Andrew McDonald hints at multiple changes for third T20I after back-to-back losses

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IPL 2021 | Andrew McDonald not to continue as Rajasthan Royals coach for upcoming season

IPL 2021 | Andrew McDonald not to continue as Rajasthan Royals coach for upcoming season

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IND vs AUS | There is a lot to like about India's T Natarajan, feels Andrew McDonald

IND vs AUS | There is a lot to like about India's T Natarajan, feels Andrew McDonald

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IND vs AUS | David Warner is very optimistic about his chances of playing in Sydney, reveals Andrew McDonald

IND vs AUS | David Warner is very optimistic about his chances of playing in Sydney, reveals Andrew McDonald

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IND vs AUS | Don’t see short-ball tactics as Steve Smith’s weakness, opines Andrew McDonald

IND vs AUS | Don’t see short-ball tactics as Steve Smith’s weakness, opines Andrew McDonald

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IPL 2020 | Inconsistency cost Rajasthan Royals the season, rues coach Andrew McDonald

IPL 2020 | Inconsistency cost Rajasthan Royals the season, rues coach Andrew McDonald

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IPL 2020 | Didn't have enough contributors with the ball, admits Andrew McDonald 

IPL 2020 | Didn't have enough contributors with the ball, admits Andrew McDonald 

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Rajasthan Royals: Drifting farther away from the playoffs but edging closer to finding the best XI

Rajasthan Royals: Drifting farther away from the playoffs but edging closer to finding the best XI

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IPL 2020 | Rajasthan will continue fielding a top three of Smith, Buttler and Samson, states Andrew McDonald

IPL 2020 | Rajasthan will continue fielding a top three of Smith, Buttler and Samson, states Andrew McDonald

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IPL 2020 | Great to have Steve Smith available for our first game, announces Andrew McDonald

IPL 2020 | Great to have Steve Smith available for our first game, announces Andrew McDonald

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IPL 2020 | We don't know yet about the availability of Ben Stokes, reveals Andrew McDonald

IPL 2020 | We don't know yet about the availability of Ben Stokes, reveals Andrew McDonald

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