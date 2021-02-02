Ashok Dinda News

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Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Tournaments
Players
Ashok Dinda announces his retirement from all forms of cricket

Ashok Dinda announces his retirement from all forms of cricket

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  • cricket
Ranji Trophy 2020-21 | Ashok Dinda set to move states after getting NOC from Bengal

Ranji Trophy 2020-21 | Ashok Dinda set to move states after getting NOC from Bengal

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  • cricket
I decided last season not to play for Bengal anymore, reveals Ashok Dinda

I decided last season not to play for Bengal anymore, reveals Ashok Dinda

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  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Sought experienced Ashok Dinda’s help before semis, reveals Ishan Porel

Ranji Trophy 2019-20 | Sought experienced Ashok Dinda’s help before semis, reveals Ishan Porel

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Bengal misses ‘lionhearted’ Ashok Dinda but can't control certain things, admits Manoj Tiwary

Bengal misses ‘lionhearted’ Ashok Dinda but can't control certain things, admits Manoj Tiwary

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  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Bengal keen on shifting venue from Eden Gardens, have asked for change, reveals Arun Lal

Ranji Trophy 2019-20 | Bengal keen on shifting venue from Eden Gardens, have asked for change, reveals Arun Lal

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  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Ashok Dinda kept out of the Ranji squad vs Gujarat

Ranji Trophy 2019-20 | Ashok Dinda kept out of the Ranji squad vs Gujarat

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  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Ashok Dinda expelled from Bengal squad for misconduct

Ranji Trophy 2019-20 | Ashok Dinda expelled from Bengal squad for misconduct

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IPL 2020 Auction | Six new names added; 338 players to go under the hammer

IPL 2020 Auction | Six new names added; 338 players to go under the hammer

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Ranji Trophy 2019-20 | Ashoke Dinda incorporated back into Bengal side

Ranji Trophy 2019-20 | Ashoke Dinda incorporated back into Bengal side

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Ashok Dinda advised two-day rest after getting hit on the head with ball

Ashok Dinda advised two-day rest after getting hit on the head with ball

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  • cricket
Suresh Raina signs up for TNPL-2

Suresh Raina signs up for TNPL-2

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Twitter reacts as the rain gods almost take the match away from KKR's grasp

Twitter reacts as the rain gods almost take the match away from KKR's grasp

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Twitter reacts as Dhoni & Washington help Pune beat Mumbai

Twitter reacts as Dhoni & Washington help Pune beat Mumbai

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Twitter reacts to Ben Stokes' brilliant innings and Tahir's celebration

Twitter reacts to Ben Stokes' brilliant innings and Tahir's celebration

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Twitter explodes as Mumbai Indians make a mockery of KXIP's bowling attack

Twitter explodes as Mumbai Indians make a mockery of KXIP's bowling attack

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IPL 2017 | Rising Pune Supergiant vs Delhi Daredevils - Player Ratings

IPL 2017 | Rising Pune Supergiant vs Delhi Daredevils - Player Ratings

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Twitter reacts to Samson and Morris' explosive batting and Dinda's implosive bowling

Twitter reacts to Samson and Morris' explosive batting and Dinda's implosive bowling

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IPL 2017 Preview | Match 9: Rising Pune Supergiant vs Delhi Daredevils

IPL 2017 Preview | Match 9: Rising Pune Supergiant vs Delhi Daredevils

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Twitter continues to troll Dinda as Punjab thrash Pune

Twitter continues to troll Dinda as Punjab thrash Pune

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IPL 2017 Preview Match 4 | Kings XI Punjab vs Rising Pune Supergiant

IPL 2017 Preview Match 4 | Kings XI Punjab vs Rising Pune Supergiant

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Twitter reacts as Ashok Dinda concedes 30 runs off the last over

Twitter reacts as Ashok Dinda concedes 30 runs off the last over

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