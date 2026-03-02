Chris Jordan News

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Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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CPL 2024 | Chris Jordan takes Ali Khan's place and joins Trinbago Knight Riders

CPL 2024 | Chris Jordan takes Ali Khan's place and joins Trinbago Knight Riders

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Men’s Hundred | Akeal Hosein’s tight last set cruise Southern Brave to finals in super set thriller

Men’s Hundred | Akeal Hosein’s tight last set cruise Southern Brave to finals in super set thriller

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Men’s Hundred | Twitter reacts to Curran brothers romp Invincibles to top of the table

Men’s Hundred | Twitter reacts to Curran brothers romp Invincibles to top of the table

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Men’s Hundred | Ben Duckett’s heroics overshadowed by Hosein’s three-fer as Brave outclass Birmingham

Men’s Hundred | Ben Duckett’s heroics overshadowed by Hosein’s three-fer as Brave outclass Birmingham

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Men’s Hundred | Clinical bowling helps Southern Brave outshine Manchester Originals

Men’s Hundred | Clinical bowling helps Southern Brave outshine Manchester Originals

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ENG vs USA | Buttler muscle power combined with Jordan's masterful brilliance propels England into the semi-finals

ENG vs USA | Buttler muscle power combined with Jordan's masterful brilliance propels England into the semi-finals

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ENG vs USA| Twitter lauds local boy Jordan as Barbados gets treated with a stunning hattrick

ENG vs USA| Twitter lauds local boy Jordan as Barbados gets treated with a stunning hattrick

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ENG vs SCO | Twitter awestruck by Michael Jones’ towering six soaring over stadium and shattering solar panel

ENG vs SCO | Twitter awestruck by Michael Jones’ towering six soaring over stadium and shattering solar panel

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T20 WC 2024 | Archer and Brook return, Hartley and Jordan surprise inclusions in England's 15-man squad

T20 WC 2024 | Archer and Brook return, Hartley and Jordan surprise inclusions in England's 15-man squad

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PSL 2024| Twitter reacts to Iftikhar carnage going in vain as Peshawar beat Multan in humdinger

PSL 2024| Twitter reacts to Iftikhar carnage going in vain as Peshawar beat Multan in humdinger

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ILT20 | Twitter reacts as Jordan-Overton duo guide Gulf Giants to victory in season opener

ILT20 | Twitter reacts as Jordan-Overton duo guide Gulf Giants to victory in season opener

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BBL 13 | Twitter lauds belligerent Weatherald after Strikers thrash Hurricanes in must-win encounter

BBL 13 | Twitter lauds belligerent Weatherald after Strikers thrash Hurricanes in must-win encounter

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IPL 2023, GT vs MI | Twitter mourns unfortunate injury of Ishan Kishan after Chris Jordan knocks him over with elbow

IPL 2023, GT vs MI | Twitter mourns unfortunate injury of Ishan Kishan after Chris Jordan knocks him over with elbow

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ICC World T20 final | Who said what ft. Ben Stokes, Jos Buttler

ICC World T20 final | Who said what ft. Ben Stokes, Jos Buttler

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ICC World T20 | Twitter reacts as England turn into Pakistan with combination of catch drop, missed run out and overthrow

ICC World T20 | Twitter reacts as England turn into Pakistan with combination of catch drop, missed run out and overthrow

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ICC World T20 | Twitter reacts as stellar show by England openers axes India’s hopes of final with 10-wicket win

ICC World T20 | Twitter reacts as stellar show by England openers axes India’s hopes of final with 10-wicket win

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ICC World T20 | Twitter reacts as Hardik Pandya shoots himself ‘with’ the foot to end incredible blitz

ICC World T20 | Twitter reacts as Hardik Pandya shoots himself ‘with’ the foot to end incredible blitz

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ICC World T20 | Twitter lauds Rishabh Pant for sporting 'thumbs-up' after Hardik Pandya forces him to sacrifice his wicket

ICC World T20 | Twitter lauds Rishabh Pant for sporting 'thumbs-up' after Hardik Pandya forces him to sacrifice his wicket

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ICC World T20 | Twitter reacts to Virat Kohli turning into ‘Nostradamus’ with unnervingly confident ball tracking prediction

ICC World T20 | Twitter reacts to Virat Kohli turning into ‘Nostradamus’ with unnervingly confident ball tracking prediction

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PAK vs ENG 2022 | England announce 15-member squad for tour to Pakistan, Moeen Ali to captain the side

PAK vs ENG 2022 | England announce 15-member squad for tour to Pakistan, Moeen Ali to captain the side

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T20 World Cup 2021 | Little to choose between finalists Australia and New Zealand, reckons VVS Laxman

T20 World Cup 2021 | Little to choose between finalists Australia and New Zealand, reckons VVS Laxman

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T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as Daryl Mitchell, Jimmy Neesham power New Zealand to final

T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as Daryl Mitchell, Jimmy Neesham power New Zealand to final

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T20 World Cup | England dominated us, ready for must-win games, says Aaron Finch on Australia’s 8-wicket defeat

T20 World Cup | England dominated us, ready for must-win games, says Aaron Finch on Australia’s 8-wicket defeat

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T20 World Cup 2021 | Our bowlers came out trumps, reflects Eoin Morgan after England outplay Australia

T20 World Cup 2021 | Our bowlers came out trumps, reflects Eoin Morgan after England outplay Australia

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T20 World Cup 2021 | England may consider taking the knee during the showpiece event, says Chris Jordan

T20 World Cup 2021 | England may consider taking the knee during the showpiece event, says Chris Jordan

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T20 World Cup 2021 | West Indies will continue to take a knee in support of Black Lives Matter, confirms Kieron Pollard

T20 World Cup 2021 | West Indies will continue to take a knee in support of Black Lives Matter, confirms Kieron Pollard

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IPL 2021 | Punjab Kings make too many changes in their playing XI, states Virender Sehwag

IPL 2021 | Punjab Kings make too many changes in their playing XI, states Virender Sehwag

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