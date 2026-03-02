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Chris Jordan News
Chris Jordan News
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India A Cricket Team
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New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
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Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
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New South Wales
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Sunrisers Eastern Cape
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Mi Cape Town
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Sri Lanka Women Cricket Team
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Arunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
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Ireland Vs India
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Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
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Bcci
T 20 World Cup
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New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
ICC ODI World Cup
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Prithvi Shaw
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Jacob Bethell
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Babar Azam
Shan Masood
Jay Shah
Virat Kohli
Vaibhav Suryavanshi
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sanju Samson
Sachin Tendulkar
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Sophie Ecclestone
Laura Wolvaardt
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Shubman Gill
Nitish Kumar Reddy
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Rohit Sharma
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
Steve Smith
Suresh Raina
Rob Key
Teams
Pakistan Cricket Team
India Cricket Team
England Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Kolkata Knight Riders
Mumbai Indians
Royal Challengers Bengaluru
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Renegades
Melbourne Stars
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Lancashire
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Otago Volts
Wellington Firebirds
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Mi Emirates
Desert Vipers
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Arunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
ICC
Women World T 20 Series
Major League Cricket
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
ICC ODI World Cup
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Prithvi Shaw
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Jacob Bethell
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Babar Azam
Shan Masood
Jay Shah
Virat Kohli
Vaibhav Suryavanshi
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sanju Samson
Sachin Tendulkar
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Sophie Ecclestone
Laura Wolvaardt
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Shubman Gill
Nitish Kumar Reddy
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Rohit Sharma
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
Steve Smith
Suresh Raina
Rob Key
What Happened When India Faced England in the T20 World Cup Semi-final?
4 months ago
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CPL 2024 | Chris Jordan takes Ali Khan's place and joins Trinbago Knight Riders
2 years ago
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Men’s Hundred | Akeal Hosein’s tight last set cruise Southern Brave to finals in super set thriller
2 years ago
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Men’s Hundred | Twitter reacts to Curran brothers romp Invincibles to top of the table
2 years ago
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Men’s Hundred | Ben Duckett’s heroics overshadowed by Hosein’s three-fer as Brave outclass Birmingham
2 years ago
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Men’s Hundred | Clinical bowling helps Southern Brave outshine Manchester Originals
2 years ago
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ENG vs USA | Buttler muscle power combined with Jordan's masterful brilliance propels England into the semi-finals
2 years ago
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ENG vs USA| Twitter lauds local boy Jordan as Barbados gets treated with a stunning hattrick
2 years ago
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ENG vs SCO | Twitter awestruck by Michael Jones’ towering six soaring over stadium and shattering solar panel
2 years ago
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T20 WC 2024 | Archer and Brook return, Hartley and Jordan surprise inclusions in England's 15-man squad
2 years ago
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PSL 2024| Twitter reacts to Iftikhar carnage going in vain as Peshawar beat Multan in humdinger
2 years ago
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ILT20 | Twitter reacts as Jordan-Overton duo guide Gulf Giants to victory in season opener
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BBL 13 | Twitter lauds belligerent Weatherald after Strikers thrash Hurricanes in must-win encounter
2 years ago
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IPL 2023, GT vs MI | Twitter mourns unfortunate injury of Ishan Kishan after Chris Jordan knocks him over with elbow
3 years ago
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IPL 2023 | Chris Jordan joins Mumbai Indians to replace Jofra Archer for remainder of season
3 years ago
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ICC World T20 final | Who said what ft. Ben Stokes, Jos Buttler
4 years ago
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cricket
ICC World T20 | Twitter reacts as England turn into Pakistan with combination of catch drop, missed run out and overthrow
4 years ago
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ICC World T20 | Twitter reacts as stellar show by England openers axes India’s hopes of final with 10-wicket win
4 years ago
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4 years ago
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ICC World T20 | Twitter lauds Rishabh Pant for sporting 'thumbs-up' after Hardik Pandya forces him to sacrifice his wicket
4 years ago
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cricket
ICC World T20 | Twitter reacts to Virat Kohli turning into ‘Nostradamus’ with unnervingly confident ball tracking prediction
4 years ago
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PAK vs ENG 2022 | England announce 15-member squad for tour to Pakistan, Moeen Ali to captain the side
4 years ago
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T20 World Cup 2021 | Little to choose between finalists Australia and New Zealand, reckons VVS Laxman
5 years ago
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T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as Daryl Mitchell, Jimmy Neesham power New Zealand to final
5 years ago
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cricket
T20 World Cup | England dominated us, ready for must-win games, says Aaron Finch on Australia’s 8-wicket defeat
5 years ago
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cricket
T20 World Cup 2021 | Our bowlers came out trumps, reflects Eoin Morgan after England outplay Australia
5 years ago
news
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T20 World Cup 2021 | England may consider taking the knee during the showpiece event, says Chris Jordan
5 years ago
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T20 World Cup 2021 | West Indies will continue to take a knee in support of Black Lives Matter, confirms Kieron Pollard
5 years ago
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IPL 2021 | Punjab Kings make too many changes in their playing XI, states Virender Sehwag
5 years ago
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Chris Jordan and Tymal Mills are good options for England going into the T20 WC, opines Mahela Jayawardene
5 years ago
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cricket
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