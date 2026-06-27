Jacques Kallis News

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Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Players
ICC World Cup 2023 | Rashid Khan, Virat Kohli feature in Jacques Kallis' top five players list

ICC World Cup 2023 | Rashid Khan, Virat Kohli feature in Jacques Kallis' top five players list

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  • cricket
SA20 | Tournament will improve young guys coming through, opines Jacques Kallis

SA20 | Tournament will improve young guys coming through, opines Jacques Kallis

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  • cricket
South Africa in World Cups | Five times when Proteas showed the world their infamous ‘chokers’ tag is not just a myth

South Africa in World Cups | Five times when Proteas showed the world their infamous ‘chokers’ tag is not just a myth

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  • cricket
Asia Cup 2022 | Playing Hardik Pandya is like having 12 players, reminds of Jacques Kallis, opines Mickey Arthur

Asia Cup 2022 | Playing Hardik Pandya is like having 12 players, reminds of Jacques Kallis, opines Mickey Arthur

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Proteas Legends Dale Steyn and Jacques Kallis latest additions to Legends League Cricket

Proteas Legends Dale Steyn and Jacques Kallis latest additions to Legends League Cricket

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Wasn't allowed to coach South Africa as they didn't want more white consultants, reveals Jacques Kallis

Wasn't allowed to coach South Africa as they didn't want more white consultants, reveals Jacques Kallis

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  • cricket
England rope in Jacques Kallis as batting consultant for Sri Lanka tour

England rope in Jacques Kallis as batting consultant for Sri Lanka tour

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  • cricket
Jacques Kallis, Lisa Sthalekar and Zaheer Abbas inducted into ICC’s Hall of Fame

Jacques Kallis, Lisa Sthalekar and Zaheer Abbas inducted into ICC’s Hall of Fame

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Say hello to Ben Stokes 2.0: the run accumulator

Say hello to Ben Stokes 2.0: the run accumulator

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  • cricket
Loved watching Virat Kohli, Sachin Tendulkar bat while officiating, reveals Ian Gould 

Loved watching Virat Kohli, Sachin Tendulkar bat while officiating, reveals Ian Gould 

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Virat Kohli and AB de Villiers right up there as best in the world, feels Kane Williamson

Virat Kohli and AB de Villiers right up there as best in the world, feels Kane Williamson

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MS Dhoni named captain of Virat Kohli and AB de VIlliers’ combined India-South Africa ODI XI

MS Dhoni named captain of Virat Kohli and AB de VIlliers’ combined India-South Africa ODI XI

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First time I saw CSK crumble in IPL final under pressure, recalls Manvinder Bisla

First time I saw CSK crumble in IPL final under pressure, recalls Manvinder Bisla

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It’ll take more than three absolute legends to change South Africa cricket system, feels Wayne Parnell

It’ll take more than three absolute legends to change South Africa cricket system, feels Wayne Parnell

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AB de Villiers and a long-standing soap opera in South African cricket

AB de Villiers and a long-standing soap opera in South African cricket

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SA vs ENG | Mark Boucher is hungry to pass on knowledge to youngsters, says Dean Elgar

SA vs ENG | Mark Boucher is hungry to pass on knowledge to youngsters, says Dean Elgar

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SA v ENG | Can’t let Test Championship table put unnecessary pressure on us, says Kagiso Rabada

SA v ENG | Can’t let Test Championship table put unnecessary pressure on us, says Kagiso Rabada

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Having Jack Kallis, Mark Boucher around will speed up learning process, opines Kagiso Rabada

Having Jack Kallis, Mark Boucher around will speed up learning process, opines Kagiso Rabada

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SA vs ENG | South Africa appoint Jacques Kallis as batting consultant

SA vs ENG | South Africa appoint Jacques Kallis as batting consultant

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Mohammad Shami best bowler in world on current form, claims Dale Steyn

Mohammad Shami best bowler in world on current form, claims Dale Steyn

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Ben Stokes - The Prince that was promised

Ben Stokes - The Prince that was promised

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Kolkata Knight Riders name Brendon McCullum as Head Coach

Kolkata Knight Riders name Brendon McCullum as Head Coach

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IPL | Jacques Kallis parts ways with Kolkata Knight Riders

IPL | Jacques Kallis parts ways with Kolkata Knight Riders

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Greatest all-rounder of 21st century debate - where does Shakib Al Hasan stand?

Greatest all-rounder of 21st century debate - where does Shakib Al Hasan stand?

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It’s fantastic that women’s cricket will return to the Commonwealth Games, exclaims Jacques Kallis

It’s fantastic that women’s cricket will return to the Commonwealth Games, exclaims Jacques Kallis

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ICC World Cup 2019 | South Africa needs to rethink its brand of cricket, writes Jacques Kallis

ICC World Cup 2019 | South Africa needs to rethink its brand of cricket, writes Jacques Kallis

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The tournament could be over before it's really started for South Africa, says Jacques Kallis

The tournament could be over before it's really started for South Africa, says Jacques Kallis

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