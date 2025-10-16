Justin Langer News

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BGT | Twitter in splits as Langer admits to moving past trauma to make 'mates' with LSG skip Pant

BGT | Twitter in splits as Langer admits to moving past trauma to make 'mates' with LSG skip Pant

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‌South Africa’s one-step solution to nervy knockouts

‌South Africa’s one-step solution to nervy knockouts

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IPL | Lucknow Super Giants announce Justin Langer as Andy Flower's successor for head coach role

IPL | Lucknow Super Giants announce Justin Langer as Andy Flower's successor for head coach role

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Justin Langer's contract offer kick in the face but he lost wrong players, reveals David Warner

Justin Langer's contract offer kick in the face but he lost wrong players, reveals David Warner

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Have a pretty good relationship with Justin Langer, reveals Mitchell Starc

Have a pretty good relationship with Justin Langer, reveals Mitchell Starc

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Reports of spat between me and Pat Cummins are complete rubbish, reveals Justin Langer

Reports of spat between me and Pat Cummins are complete rubbish, reveals Justin Langer

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Justin Langer sees his players as sons, still needs to be given a lot of credit, believes Michael Hussey

Justin Langer sees his players as sons, still needs to be given a lot of credit, believes Michael Hussey

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'Cowards' in the team were leaking stuff to the media during my coaching tenure, lashes out Justin Langer

'Cowards' in the team were leaking stuff to the media during my coaching tenure, lashes out Justin Langer

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Australia need a new coaching style and skill set, says Pat Cummins

Australia need a new coaching style and skill set, says Pat Cummins

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'I am not putting myself up for any job', says Jason Gillespie on Australia coaching role

'I am not putting myself up for any job', says Jason Gillespie on Australia coaching role

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Embarrassing how Cricket Australia have handled the cases of Justin Langer, Tim Paine, says Ricky Ponting

Embarrassing how Cricket Australia have handled the cases of Justin Langer, Tim Paine, says Ricky Ponting

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Justin Langer resigns as head coach of Australian men's cricket team

Justin Langer resigns as head coach of Australian men's cricket team

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Evaluation of Justin Langer by Cricket Australia is fair, part of high-performance environment, says Pat Cummins

Evaluation of Justin Langer by Cricket Australia is fair, part of high-performance environment, says Pat Cummins

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Hopeful of Tim Paine’s return to competitive cricket, says Justin Langer

Hopeful of Tim Paine’s return to competitive cricket, says Justin Langer

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T20 World Cup | Waqar Younis slams Justin Langer for praising David Warner’s six on double-bounce ball

T20 World Cup | Waqar Younis slams Justin Langer for praising David Warner’s six on double-bounce ball

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Some Australian players might not be comfortable touring Pakistan, feels Tim Paine

Some Australian players might not be comfortable touring Pakistan, feels Tim Paine

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T20 World Cup 2021 | Australia can be the best team in the world, says Justin Langer

T20 World Cup 2021 | Australia can be the best team in the world, says Justin Langer

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T20 World Cup 2021 | I think every player will be utilised in the tournament, believes Justin Langer

T20 World Cup 2021 | I think every player will be utilised in the tournament, believes Justin Langer

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  • cricket
Situation tough but confident of becoming a better coach, says Langer after emergency meeting with players

Situation tough but confident of becoming a better coach, says Langer after emergency meeting with players

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Langer will feel like the guys in the team are 'stabbing him in the back', opines Usman Khawaja 

Langer will feel like the guys in the team are 'stabbing him in the back', opines Usman Khawaja 

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It's a shame to blame him – Tim Paine defends under-fire Australia coach Justin Langer

It's a shame to blame him – Tim Paine defends under-fire Australia coach Justin Langer

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Justin Langer has done an incredible job since his appointment, defends Nick Hockley

Justin Langer has done an incredible job since his appointment, defends Nick Hockley

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WI vs AUS | Alex Carey to lead Australia as injured Finch ruled out of first ODI

WI vs AUS | Alex Carey to lead Australia as injured Finch ruled out of first ODI

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How Daniel Christian has wrestled his way back to ‘fill’ the missing piece of the Australian puzzle

How Daniel Christian has wrestled his way back to ‘fill’ the missing piece of the Australian puzzle

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Justin Langer backs Daniel Christian to make an impact on Australian return

Justin Langer backs Daniel Christian to make an impact on Australian return

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Australian players are 100% behind Justin Langer, says Aaron Finch

Australian players are 100% behind Justin Langer, says Aaron Finch

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Adam Gilchrist defends Justin Langer; says players need to be careful what they wish for

Adam Gilchrist defends Justin Langer; says players need to be careful what they wish for

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