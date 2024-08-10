Mandeep Singh News

Category links
Teams
Pakistan Cricket TeamIndia Cricket TeamEngland Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne RenegadesMelbourne StarsCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsLancashireBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeOtago VoltsWellington FirebirdsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownMi EmiratesDesert VipersCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket TeamArunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
Teams
Tournaments
Players
Duleep Trophy 2022 | Manoj Tiwary handed East Zone reins, Mandeep Singh to lead North Zone

Duleep Trophy 2022 | Manoj Tiwary handed East Zone reins, Mandeep Singh to lead North Zone

  • news
  • cricket
MI vs PBKS | Belief in one another is what we have in the dressing room, explains Kieron Pollard

MI vs PBKS | Belief in one another is what we have in the dressing room, explains Kieron Pollard

  • news
  • cricket
How every Indian player retained by KXIP and KKR fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

How every Indian player retained by KXIP and KKR fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

  • feature
  • cricket
Will have to live with the guilt of missing father’s funeral and son’s birth, says Mandeep Singh

Will have to live with the guilt of missing father’s funeral and son’s birth, says Mandeep Singh

  • news
  • cricket
VIDEO | Superman Stokes’ incredible take gifts Archer’s ‘snorter’ a reward

VIDEO | Superman Stokes’ incredible take gifts Archer’s ‘snorter’ a reward

  • news
  • cricket
IPL 2020 | This is the hungriest I have ever seen Chris Gayle play, proclaims KL Rahul

IPL 2020 | This is the hungriest I have ever seen Chris Gayle play, proclaims KL Rahul

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Knew I needed to take pressure off Mandeep by hitting sixes, reveals Chris Gayle

IPL 2020 | Knew I needed to take pressure off Mandeep by hitting sixes, reveals Chris Gayle

  • news
  • cricket
IPL 2020 | This knock is for my dad, expresses Mandeep Singh

IPL 2020 | This knock is for my dad, expresses Mandeep Singh

  • news
  • cricket
Twitter reacts to bereaved Mandeep Singh paying tribute to late father in classy half-century celebration

Twitter reacts to bereaved Mandeep Singh paying tribute to late father in classy half-century celebration

  • news
  • cricket
IPL 2020 | KKR vs KXIP Evaluation chart - Gayle-storm lands in Sharjah as muddled KKR left to rue their tactics

IPL 2020 | KKR vs KXIP Evaluation chart - Gayle-storm lands in Sharjah as muddled KKR left to rue their tactics

  • feature
  • cricket
IPL 2020 | Was looking to bat positively; bit disappointed that I couldn’t stay till end, admits Mandeep Singh

IPL 2020 | Was looking to bat positively; bit disappointed that I couldn’t stay till end, admits Mandeep Singh

  • news
  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Rajasthan rout Kerala, Manoj Tiwary hits triple ton against Hyderabad

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Rajasthan rout Kerala, Manoj Tiwary hits triple ton against Hyderabad

  • news
  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Hyderabad, Andhra take early advantage on Day 1

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Hyderabad, Andhra take early advantage on Day 1

  • report
  • cricket
Ranji Trophy | Elite Group A - Vidarbha, Kerala and Punjab continue to dominate on Day 2

Ranji Trophy | Elite Group A - Vidarbha, Kerala and Punjab continue to dominate on Day 2

  • report
  • cricket
IPL 2020 | Kings XI Punjab part ways with David Miller

IPL 2020 | Kings XI Punjab part ways with David Miller

  • news
  • cricket
Reserve day for Vijay Hazare knockouts is one option that can be considered, opines Sourav Ganguly

Reserve day for Vijay Hazare knockouts is one option that can be considered, opines Sourav Ganguly

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Yuvraj Singh launches scathing attack on BCCI for lack of reserve day

Vijay Hazare Trophy | Yuvraj Singh launches scathing attack on BCCI for lack of reserve day

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Mandeep Singh, Shreyas Iyer disappointed with washout rules

Vijay Hazare Trophy | Mandeep Singh, Shreyas Iyer disappointed with washout rules

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy 2019-20 | Rain washes out all matches in Vadodara for fifth successive day

Vijay Hazare Trophy 2019-20 | Rain washes out all matches in Vadodara for fifth successive day

  • news
  • cricket
Haven’t seen anyone having Vikram Rathour's man-management skills, says Mandeep Singh

Haven’t seen anyone having Vikram Rathour's man-management skills, says Mandeep Singh

  • news
  • cricket
KXIP vs CSK | Player Ratings - KL Rahul puts on a show as Kings XI Punjab beat Chennai Super Kings by six wickets

KXIP vs CSK | Player Ratings - KL Rahul puts on a show as Kings XI Punjab beat Chennai Super Kings by six wickets

  • feature
  • cricket
IPL 2019 | Destiny in KXIP's hands to qualify for playoffs, says Mike Hesson

IPL 2019 | Destiny in KXIP's hands to qualify for playoffs, says Mike Hesson

  • news
  • cricket
DC vs KXIP | Player Ratings: Chris Gayle heroic knock in vain as other batsmen fail to step up in Kings XI Punjab’s loss to Delhi Capitals

DC vs KXIP | Player Ratings: Chris Gayle heroic knock in vain as other batsmen fail to step up in Kings XI Punjab’s loss to Delhi Capitals

  • feature
  • cricket
KXIP vs RCB | Player Ratings - Chris Gayle 99 in vain as Kings XI Punjab lose their first home game against Royal Challengers Bangalore

KXIP vs RCB | Player Ratings - Chris Gayle 99 in vain as Kings XI Punjab lose their first home game against Royal Challengers Bangalore

  • feature
  • cricket
MI vs KXIP | Player Ratings - KL Rahul century goes in vain as Kings XI Punjab bowlers hand their team a loss against Mumbai Indians

MI vs KXIP | Player Ratings - KL Rahul century goes in vain as Kings XI Punjab bowlers hand their team a loss against Mumbai Indians

  • feature
  • cricket
KXIP vs SRH | Player Ratings - KL Rahul keeps his calm under pressure as Kings XI Punjab beat Sunrisers Hyderabad in Mohali thriller

KXIP vs SRH | Player Ratings - KL Rahul keeps his calm under pressure as Kings XI Punjab beat Sunrisers Hyderabad in Mohali thriller

  • feature
  • cricket
CSK vs KXIP | Player Ratings - R Ashwin’s three-wicket haul in vain as Chennai Super Kings thrash Kings XI Punjab by 22 runs

CSK vs KXIP | Player Ratings - R Ashwin’s three-wicket haul in vain as Chennai Super Kings thrash Kings XI Punjab by 22 runs

  • feature
  • cricket