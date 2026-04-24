Mitchell Santner News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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DC vs MI | Twitter Erupts as Two Teams Clash in IPL Double Header

DC vs MI | Twitter Erupts as Two Teams Clash in IPL Double Header

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AI Simulation, NZ vs SA | Conway anchors steady chase as New Zealand level T20I series

AI Simulation, NZ vs SA | Conway anchors steady chase as New Zealand level T20I series

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South Africa cricket team Target Revenge on New Zealand After T20 World Cup Semi-final

South Africa cricket team Target Revenge on New Zealand After T20 World Cup Semi-final

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AI Simulation, NZ vs SA | Neesham powers late surge as New Zealand chase down South Africa at Bay Oval

AI Simulation, NZ vs SA | Neesham powers late surge as New Zealand chase down South Africa at Bay Oval

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ICC T20 World Cup | New Zealand show Sri Lanka exit door with clinical 61-run win

ICC T20 World Cup | New Zealand show Sri Lanka exit door with clinical 61-run win

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AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

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MIs Batting Looks Unstoppable with Overseas Stars in Red-Hot Form

MIs Batting Looks Unstoppable with Overseas Stars in Red-Hot Form

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NZ tour of India | Twitter in splits as Santner and Conway funnily check Abhishek’s bat after six-hitting spree

NZ tour of India | Twitter in splits as Santner and Conway funnily check Abhishek’s bat after six-hitting spree

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New Zealand tour of India | Twitter in disbelief as Santner drops sitter to compound Foulkes’ miseries

New Zealand tour of India | Twitter in disbelief as Santner drops sitter to compound Foulkes’ miseries

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New Zealand tour of India | Twitter in splits as Kishan throws bat at everything before literally throwing it

New Zealand tour of India | Twitter in splits as Kishan throws bat at everything before literally throwing it

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New Zealand tour of India | Twitter in splits as comedy of errors ensues between Mitchell and Santner

New Zealand tour of India | Twitter in splits as comedy of errors ensues between Mitchell and Santner

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NZ tour of India | Twitter on edge as Hardik announces arrival with powerful shot in umpire’s direction

NZ tour of India | Twitter on edge as Hardik announces arrival with powerful shot in umpire’s direction

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New Zealand vs West Indies Preview | Decisive 3rd T20I in Nelson to go ahead in series

New Zealand vs West Indies Preview | Decisive 3rd T20I in Nelson to go ahead in series

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West Indies tour of New Zealand | Twitter reacts as West Indies pull off narrow win in first T20I

West Indies tour of New Zealand | Twitter reacts as West Indies pull off narrow win in first T20I

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T20I Preview | New Zealand aim for redemption as West Indies arrive in Auckland brimming with confidence

T20I Preview | New Zealand aim for redemption as West Indies arrive in Auckland brimming with confidence

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NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in the penultimate of three-match ODI series

NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in the penultimate of three-match ODI series

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England tour of New Zealand | First ODI in Mount Maunganui, Preview

England tour of New Zealand | First ODI in Mount Maunganui, Preview

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NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in third T20I in Auckland

NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in third T20I in Auckland

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AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by five wickets in T20I series opener

AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by five wickets in T20I series opener

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NZ vs ENG Preview | New Zealand to face England in T20I series opener, eye T20I comeback after defeat against Australia

NZ vs ENG Preview | New Zealand to face England in T20I series opener, eye T20I comeback after defeat against Australia

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‌NZ vs AUS | Mitchell Santner ruled out of home series against Australia due to injury

‌NZ vs AUS | Mitchell Santner ruled out of home series against Australia due to injury

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Will O’Rourke to be out of action for three months with back injury

Will O’Rourke to be out of action for three months with back injury

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The Hundred | Twitter reacts as Northern Superchargers condemn Southern Brave to first loss in last-ball thriller

The Hundred | Twitter reacts as Northern Superchargers condemn Southern Brave to first loss in last-ball thriller

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AI Simulation, New Zealand tour of Zimbabwe | New Zealand complete tour with another comfortable win

AI Simulation, New Zealand tour of Zimbabwe | New Zealand complete tour with another comfortable win

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New Zealand tour of Zimbabwe | Tom Latham to miss first Test with injury

New Zealand tour of Zimbabwe | Tom Latham to miss first Test with injury

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South Africa vs New Zealand, final Preview | South Africa seek redemption in Zimbabwe T20I tri-series final

South Africa vs New Zealand, final Preview | South Africa seek redemption in Zimbabwe T20I tri-series final

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ZIM vs NZ, Preview | Zimbabwe seek to break New Zealand's winning streak in one last hurrah

ZIM vs NZ, Preview | Zimbabwe seek to break New Zealand's winning streak in one last hurrah

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